Ce a putut Mara Bănică să găsească în casă, după ce s-a întors din vacanță: ”Soțul zicea să nu mai plecăm niciodată”

Mara Bănică, una dintre cele mai cunoscute și iubite jurnaliste de la noi, a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO și a fost sinceră, așa cum și-a obișnuit publicul. Ce a găsit acasă atunci când s-a întors în vacanța din Filipine, dar și ce replică are pentru toți cei care o critică + apariția surpriză…Cristi Mitrea?! Toate răspunsurile în rândurile de mai jos.

Mara Bănică nu mai are nevoie de introducere. Prezentatoarea este binecunoscută deja pentru cariera de succes care se întinde pe mulți ani, dar și pentru stilul ei direct, fără menajamente. Recent, jurnalista ne-a făcut niște mărturisiri interesante despre viața ei.

Mara Bănică, despre vacanță și secretul kilogramelor puține

Anul 2025 s-a încheiat frumos pentru Mara Bănică, în Filipine, alături de familie și fără brad, sarmale sau alte bunătăți tradiționale. Întoarsă cu forțe proaspete, jurnalista ne mărturisește că a avut un an minunat din toate punctele de vedere și că speră ca și 2026 să arate la fel.

„Abia m-am întors din Filipine. Am stat sărbătorile de iarnă acolo, cu toată familia. Și prima vacanță de pe 2026 nu o fac în străinătate, o fac în România. Anul 2025 cred că a fost unul din cei mai buni ani ai mei și profesional și personal. Și sinceră să fiu și 2026 se arată la fel. Adică cred că sunt într-una din cele mai prolifice perioade din viață. Și mă bucur.”, ne-a spus Mara Bănică.

Cu toate că Sărbătorile petrecute în Filipine au fost de vis, un Crăciun nu este ce ar trebui fără preparatele tradițional românești. Mama Marei Bănică s-a gândit la acest lucru și i-a făcut o surpriză plăcută. La sosirea în România, jurnalista a găsit ”cadoul” de la Moșu`, dar nu era sub brad, ci în frigider.

„Eu am rugat-o pe bonă să arunce tot din frigider, să arunce și ouă și tot că oricum expiră. Și în frigider tronau trei caserole de salată de boeuf și una de sarmale. Îți dai seama, ne-am înfruptat din ele. Da, ți-e poftă. Soțul meu zicea să nu mai plecăm niciodată din țară de Crăciun, că parcă-i trist așa, știi? Dar nu a fost trist, însă… na, mi-a lipsit mâncarea, recunosc.”, a mai spus Mara Bănică.

Și pentru că am aflat că Mara consumă și fast-food, a trebuit neapărat să vedem și ce secret are, de fapt, pentru a se menține într-o formă foarte bună, în ciuda alimentelor nesănătoare.

„Am zile în care uit să mănânc. Mi s-a obișnuit stomacul așa, știi? Am făcut un gen de… nu foame, o dietă din asta pe care am mai ținut-o odată. Am ajuns la greutatea pe care o voiam și din păcate după aceea m-am îngrășat pentru că n-am mai ținut cont de ce mănânc după. Cred că cel mai important într-o cură de slăbire este menținerea, știi? Și acum mă mențin de aproape un an. Am cam 50-51 de kilograme.”, a mai spus vedeta de televiziune.

Răspuns direct pentru hateri

Dar pentru că am ajuns la subiectul legat de aspect, Mara le-a oferit și un răspuns tuturor celor care o critică pentru liftingul facial pe care și l-a făcut. Jurnalista nu înțelege de ce primește atât de multe critici, mai ales pentru că intervenția ei este una reușită. După ani de televiziune în spate, Mara Bănică nu se mai lasă afectată de gura lumii și preferă să îi observe doar pe cei care îi cer sfaturi și pe care îi poate ajuta.

„Pe mine ce mă miră așa, cum sunt femeile astea, știi? Câteodată nu le înțeleg. Eu mă uit cu admirație spre cineva care evoluează. Până la urmă, lucrurile nu le faci pentru oameni. Le faci pentru tine. Măi, dacă eu postez ceva despre școală, ce rost are să îmi lași tu un comentariu care se referă la operație? Și am dat posibilitatea tuturor să-și exprime părerea. Le-am dat de trei ori posibilitatea să o exprime. Să mă lase după aia în pace. Și am pus acele poze (n.r. cu liftingul facial). Mi se pare normal. De exemplu pentru unele femei poate să fie un exemplu. Că există operații care sunt foarte nasoale. Adică și nereușite și operații cum cred eu că e a mea, pe mine mă fericește. Adică eu sunt foarte mulțumită. Dar în rest nu mai am absolut nimic. (…) Eu merg pe principiul că pot ajuta. Din 10 oameni, dacă doi zic, bă, aș face și eu, dar nu știu unde sau nu știu cum, doar explică-mi. Oamenii au avut foarte multe întrebări. Dacă doare, nu doare, dacă stai umflată, te învinețești, nu te învinețești. Eu le-am răspuns în timp oamenilor și mi se pare că am fost de folos, până la urmă.”, a spus Mara Bănică.

Surpriză! A apărut… Cristi Mitrea!

Dar interviul a continuat cu un invitat surpriză, despre care am fost curioși să aflăm mai multe. Bun prieten cu Mara Bănică, Cristi Mitrea ne-a spus despre operația prin care a trecut, noile proiecte din televiziune, dar și despre faptul că acasă îl așteaptă doar…pisica.

„Cică sunt niște proiecte noi. Nu pot să bag mâna în foc până nu avem o certitudine, dar s-ar putea (n.r. o colaborare cu Mara Bănică). (…)M-am operat de stomac în urmă cu 2 ani și am slăbit 30 de kilograme. (…) Mi-e dor să merg la competiții, să am meciuri, să mă duc să simt adrenalina și emoția publicului când sunt pe saltea sau în cușcă. Pisica îmi bucură zilele, nimeni altcineva.”, ne-a spus Cristi Mitrea.

