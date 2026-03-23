Acasă » Știri » Știri externe » Ce avere avea proprietarul OnlyFans, de fapt. Leonid Radvinsky era în topul Forbes

De: Daniel Matei 23/03/2026 | 17:59
Sursa: lr.com

Leonid Radvinsky, proprietarul platformei de conținut pentru adulți OnlyFans, a murit de cancer, a confirmat luni compania cu sediul la Londra.

Radvinsky avea 43 de ani. Anunțul a fost făcut de companie, prin intermediul unui comunicat.

„Suntem profund întristați să anunțăm moartea lui Leo Radvinsky. Leo a decedat în pace după o lungă luptă cu cancerul. Familia sa a solicitat respectarea confidențialității în aceste momente dificile”, se arată în document.

Radvinsky a cumpărat o participație majoritară la platforma OnlyFans în 2018 și a transformat-o într-un fenomen cultural care a remodelat industria conținutului pentru adulți, permițând creatorilor să perceapă taxe directe pentru materialele lor. El deținea compania-mamă OnlyFans, Fenix ​​International Ltd., conform ultimei declarații fiscale a companiei în Marea Britanie, scrie Bloomberg.

Ce ar urma să se întâmple cu OnlyFans

Moartea sa ridică semne de întrebare privind proprietatea uneia dintre cele mai controversate platforme generate de utilizatori de la Facebook încoace. Fondată în 2016 de britanicii Guy și Tim Stokely, OnlyFans a devenit faimoasă prin găzduirea de materiale pentru adulți interzise pe majoritatea rețelelor sociale. Popularitatea sa a crescut în timpul pandemiei de COVID, când mulți actori de filme pentru adulți au apelat la internet pentru surse alternative de venit.

Radvinsky purta discuții pentru a vinde o participație de 60% la OnlyFans, într-o tranzacție care oferea site-ului o valoare de aproximativ 5,5 miliarde de dolari. Architect Capital, o firmă de investiții puțin cunoscută cu sediul în San Francisco, intrase în discuții pentru a depune o ofertă de aproximativ 2 miliarde de dolari, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. În februarie, discuțiile erau încă în stadii incipiente, a declarat persoana care a cerut să nu fie identificată.

Deși compania a încercat să recruteze mai mulți utilizatori mainstream, cum ar fi bucătari celebri și sportivi, rămâne cunoscută pentru conținutul său pentru adulți. OnlyFans percepe un comision de 20% din majoritatea abonamentelor și conținutului vândut pe platformă. În 2024, compania a raportat peste 4,6 milioane de conturi de creatori și aproximativ 377 de milioane de fani, înregistrând venituri de 1,4 miliarde de dolari.

Radvinsky și-a plătit dividende de pe platformă în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari din 2021. Născut în orașul portuar ucrainean Odesa, familia lui Radvinsky s-a mutat la Chicago când acesta era copil. Cel mai recent, a locuit în Florida, potrivit site-ului său web. OnlyFans a declarat că Radvinsky, care a acordat puține interviuri și declarații publice, a susținut „mai multe proiecte filantropice la nivel global”.

Potrivit Forbes, Radvinsky avea o avere netă de 4,7 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează pe locul 874 în topul celor mai bogați oameni ai lumii.

CITEȘTE ȘI:

A murit proprietarul OnlyFans, Leonid Radvinsky, la doar 43 de ani. Boala nemiloasă de care suferea

Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica lui Jude Law. Cum se apără artista

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
A murit proprietarul OnlyFans, Leonid Radvinsky, la doar 43 de ani. Boala nemiloasă de care suferea
Showbiz internațional
A murit proprietarul OnlyFans, Leonid Radvinsky, la doar 43 de ani. Boala nemiloasă de care suferea
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica lui Jude Law. Cum se apără artista
Showbiz internațional
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica…
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp de 5 zile/ Prețul petrolului scade cu 13%/ Teheranul neagă discuțiile cu SUA/ Dezvăluiri din negocierile SUA – Iran
Mediafax
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp...
După ce trimitea trupe în Groenlanda, Miruță participă alături de americani la deblocarea Strâmtorii Ormuz
Gandul.ro
După ce trimitea trupe în Groenlanda, Miruță participă alături de americani la deblocarea...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Cum reușesc japonezii să aibă case lipsite de praf. Patru obiceiuri zilnice care îți ușurează curățenia locuinței
Adevarul
Cum reușesc japonezii să aibă case lipsite de praf. Patru obiceiuri zilnice care...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Bolnavii sunt frați care au călătorit în Africa
Mediafax
Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Bolnavii sunt frați care...
Parteneri
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în adolescență arăta așa. Puțini și-au dat seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Adevărul incomod despre dotarea Armatei: Ce s-ar întâmpla într-un conflict real
go4it.ro
Adevărul incomod despre dotarea Armatei: Ce s-ar întâmpla într-un conflict real
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
După ce trimitea trupe în Groenlanda, Miruță participă alături de americani la deblocarea Strâmtorii Ormuz
Gandul.ro
După ce trimitea trupe în Groenlanda, Miruță participă alături de americani la deblocarea Strâmtorii Ormuz
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Artista din România care a leșinat pe stradă, după ce ar fi suferit un AVC. Detalii de ultimă oră!
Artista din România care a leșinat pe stradă, după ce ar fi suferit un AVC. Detalii de ultimă oră!
Bancul începutului de săptămână | Mi-am instalat autocorect
Bancul începutului de săptămână | Mi-am instalat autocorect
Unde și-a dus Andreea Popescu copiii, după divorțul de Rareș Cojoc. A făcut totul public!
Unde și-a dus Andreea Popescu copiii, după divorțul de Rareș Cojoc. A făcut totul public!
Doliu în televiziune! O jurnalistă celebră și cei 3 copii au fost găsiți morți în casă
Doliu în televiziune! O jurnalistă celebră și cei 3 copii au fost găsiți morți în casă
Ce a pățit o nemțoaică, după ce și-a închiriat apartamentul unui cuplu de români. Ce i-au făcut ...
Ce a pățit o nemțoaică, după ce și-a închiriat apartamentul unui cuplu de români. Ce i-au făcut Ionel și Florentina
Test de perspicacitate | Aceste două fotografii par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe între ...
Test de perspicacitate | Aceste două fotografii par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe între poza din stânga și cea din dreapta
Vezi toate știrile