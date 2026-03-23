Leonid Radvinsky, proprietarul platformei de conținut pentru adulți OnlyFans, a murit de cancer, a confirmat luni compania cu sediul la Londra.

Radvinsky avea 43 de ani. Anunțul a fost făcut de companie, prin intermediul unui comunicat.

„Suntem profund întristați să anunțăm moartea lui Leo Radvinsky. Leo a decedat în pace după o lungă luptă cu cancerul. Familia sa a solicitat respectarea confidențialității în aceste momente dificile”, se arată în document.

Radvinsky a cumpărat o participație majoritară la platforma OnlyFans în 2018 și a transformat-o într-un fenomen cultural care a remodelat industria conținutului pentru adulți, permițând creatorilor să perceapă taxe directe pentru materialele lor. El deținea compania-mamă OnlyFans, Fenix ​​International Ltd., conform ultimei declarații fiscale a companiei în Marea Britanie, scrie Bloomberg.

Ce ar urma să se întâmple cu OnlyFans

Moartea sa ridică semne de întrebare privind proprietatea uneia dintre cele mai controversate platforme generate de utilizatori de la Facebook încoace. Fondată în 2016 de britanicii Guy și Tim Stokely, OnlyFans a devenit faimoasă prin găzduirea de materiale pentru adulți interzise pe majoritatea rețelelor sociale. Popularitatea sa a crescut în timpul pandemiei de COVID, când mulți actori de filme pentru adulți au apelat la internet pentru surse alternative de venit.

Radvinsky purta discuții pentru a vinde o participație de 60% la OnlyFans, într-o tranzacție care oferea site-ului o valoare de aproximativ 5,5 miliarde de dolari. Architect Capital, o firmă de investiții puțin cunoscută cu sediul în San Francisco, intrase în discuții pentru a depune o ofertă de aproximativ 2 miliarde de dolari, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. În februarie, discuțiile erau încă în stadii incipiente, a declarat persoana care a cerut să nu fie identificată.

Deși compania a încercat să recruteze mai mulți utilizatori mainstream, cum ar fi bucătari celebri și sportivi, rămâne cunoscută pentru conținutul său pentru adulți. OnlyFans percepe un comision de 20% din majoritatea abonamentelor și conținutului vândut pe platformă. În 2024, compania a raportat peste 4,6 milioane de conturi de creatori și aproximativ 377 de milioane de fani, înregistrând venituri de 1,4 miliarde de dolari.

Radvinsky și-a plătit dividende de pe platformă în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari din 2021. Născut în orașul portuar ucrainean Odesa, familia lui Radvinsky s-a mutat la Chicago când acesta era copil. Cel mai recent, a locuit în Florida, potrivit site-ului său web. OnlyFans a declarat că Radvinsky, care a acordat puține interviuri și declarații publice, a susținut „mai multe proiecte filantropice la nivel global”.

Potrivit Forbes, Radvinsky avea o avere netă de 4,7 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează pe locul 874 în topul celor mai bogați oameni ai lumii.

