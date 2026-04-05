Ce decizie importantă au luat Alexandra Stan și iubitul ei. Pregătiri intense înainte de venirea pe lume a micuței Eva

Alexandra Stan nu are timp să stea deloc! Artista este în plină pregătire pentru micuța care urmează să apară în viața ei și a lui Ștefan Oprea, pentru că vor să o primească pe Eva așa cum se cuvine. Cântăreața și iubitul ei au pornit în căutarea unei locuințe mai mari în care să o crească pe fiica lor, iar CANCAN.RO i-a surprins chiar în timpul vizionării și vă spune zona pe care aceștia au ales-o.

Putem spune că Alexandra Stan traversează cea mai frumoasă și emoționantă perioadă din viața ei. Artista trece prin schimbări majore de când a aflat că va deveni mămică, iar una dintre cele mai importante este locuința unde o va crește pe Eva. Alături de Ștefan Oprea, cântăreața a pornit prin Capitală pentru a găsi căminul perfect. Știți vorba aia: nicăieri nu-i ca acasă! Prin urmare, este o decizie pe termen lung care necesită timp și implicare.

Alexandra Stan își caută casă

După ce le-au dat vestea cea mare fanilor, Alexandra Stan și Ștefan Oprea au început intens pregătirile pentru ziua în care vor deveni părinți. Cei doi au un program foarte ocupat și fac totul împreună pentru un rezultat perfect. Deja se vede că vor fi niște părinți buni! CANCAN.RO i-a surprins pe amândoi în fuga lor prin Capitală pentru căutarea unei noi locuințe. Artista a fost alături de partener într-un complex cunoscut din Pipera și au vizionat un spațiu care le-ar putea deveni casă pe viitor. Se vede că ard de nerăbdare să o cunoască pe micuța Eva și vor să grăbească procesul ca să pună totul la punct până la venirea ei.

În timpul vizionărilor, cei doi au adoptat ținute lejere și au pus confortul pe primul loc. Alexandra Stan a ales un stil oversized, purtând un hanorac gri închis cu glugă și pantaloni baggy, o alegere practică pentru o zi lungă de vizionări. Ochelarii de soare mari și adidașii sport au completat look-ul relaxat al artistei, care continuă să își protejeze burtica de ochii curioșilor. Ștefan Oprea a fost în ton cu partenera sa și a optat pentru o jachetă neagră, tricou gri și pantaloni albi tip sweatpants, demonstrând că cei doi nu doar că se potrivesc, dar radiază de fericire în această perioadă specială.

Această perioadă de tranziție este una plină de semnificații pentru cuplu. Fiecare vizionare reprezintă un pas mai aproape de visul lor de a crea un spațiu plin de iubire pentru Eva. Indiferent de alegerea finală, este evident că micuța va crește într-un mediu în care părinții săi sunt implicați și dedicați.

VEZI ȘI: Cum s-a transformat viața Alexandrei Stan de când a anunțat că este însărcinată pentru prima dată. Viitorii părinți, topiți unul după celălalt!

NU RATA: Cine este și cu ce se ocupă iubitul Alexandrei Stan, de fapt. Ștefan Oprea și artista vor deveni părinți de fetiță