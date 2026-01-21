Acasă » Exclusiv » Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o apasă

De: Adrian Vâlceanu 21/01/2026 | 23:20
Numai mamă să nu fii! Gabriela Iorgulescu, 58 de ani, e o somitate în domeniul psihologiei, cu doctorat în această știință. Ironie amară, dacă ținem cont de faptul că fiul ei, Mario Iorgulescu, este internat într-o clinică în Italia, clinică unde se tratează. Muncită probabil de gânduri legate de soarta fiului ei, Gabriela Iorgulescu a fost surprinsă de CANCAN.RO pe drum spre un centru medical, chiar în București.

Înfofolită bine în paltonul de culoarea fildeșului, Gabriela Iorgulescu își ascunde fața în spatele unor ochelari de soare de culoare închisă. Părul e și el pitulat sub o șapcă destul de tinerească. Să nu uităm că Gabriela e cu 12 ani mai tânără decât soțul ei, Gino, președintele LPF.

Imaginile ne arată că mama lui Mario s-a menținut foarte bine la vârsta la care alte femei lasă garda jos. Tenul său e neted și mat, iar la buze nu pare să-și fi făcut nicio intervenție majoră, cu toate că recent injecțiile par să fie regula, nicidecum excepția la femeile cu posibilități financiare. Iată ce a făcut mama lui Mario.

Mama lui Mario se ascunde în spatele ochelarilor

Gabriela Iorgulescu a trecut îngândurată pe lângă Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Cât despre fiul său, Mario, el nu a fost la un colegiu românesc, ci la unul din Elveția, la Școala Americană din Lugano, unde taxele erau substanțiale, nu era gratuit ca la Lazăr. Probabil că Gabriela nu uită câți bani a investit familia în odrasla care le-a creat apoi atâtea probleme, și își îndeasă și mai tare ochelarii de soare pe nas. Pare că se teme să nu fie recunoscută în timpul plimbării prin centrul Capitalei.

Acum o săptămână Gabriela Iorgulescu era conștientă că fiul său își face mai mult rău dând declarații despre situația lui, despre consecințele evenimentului rutier în urma căruia un om a murit și care a dus la absența lui Mario din țară pe un termen se pare nelimitat. Gabriela spunea că fiul său este bolnav. Cu siguranță regretă și ea că Mario e nevoit să petreacă viața departe de părinți, departe de confortul vilei din Primăverii unde locuiește familia Iorgulescu, și pe deasupra să mai fie și căutat de carabinieri pentru părăsirea clinicii.

