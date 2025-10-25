Ce înseamnă ”regula lui 8”, recomandată de medicul Vlad Ciurea. Este inspirată de la nemți!

Burnout-ul a devenit una dintre cele mai întâlnite probleme ale lumii, cauzată de stilul de viață tot mai solicitant și de stresul permanent. Acest sindrom vine ca un răspuns la stresul cronic, în special cel de natură profesională și poate afecta atât sănătatea fizică, cât și cea mentală. Pentru a evita această problemă, renumitul medic Vlad Ciurea recomandă “regula lui 8”. Ce înseamnă această regulă vedeți în rândurile de mai jos.

Potrivit celebrului medic, burnout-ul a fost recunoscut abia în ultimii 10 ani, deși înainte era considerată o simplă nevroză cauzată de suprasolicitare. Atunci când oboseala începe să își facă simțită prezența cu adevărat, apar greșeli repetate, frustrări, dar și un sentiment de blocaj, este important să cerem ajutorul unui specialist.

Ce este „regula lui 8”

Pentru a preveni astfel de situații, medicul recomandă “regula lui 8”. Acesta reprezintă un principiu simplu și eficient, care este inspirat de la germani. Acest principiu este foarte ușor de înțeles și implementat. Potrivit acestuia, ziua ar trebui împărțită astfel: 8 ore de muncă, 8 ore de odihnă și 8 ore destinate activităților administrative și timpului liber.

„Cea mai simplă prevenție este cea a nemților, care folosesc regula lui 8. Atunci totul este echilibrat, iar ei respectă acest principiu cu strictețe”, a explicat prof. dr. Vlad Ciurea pentru Antena3CNN.

Mai mult decât atât, specialistul recomandă și câteva măsuri importante pentru a reduce stresul. Acesta a precizat că este foarte important ca, pe parcursul zilei de muncă, să existe mici pauze și să ne deconectăm pentru câteva minute. De asemenea, după terminarea programului nu trebuie să ne ridicăm brusc și să trecem la alte activități solicitante.

„Dacă sunteți într-o corporație, opriți-vă măcar 10 minute la fiecare oră, ridicați-vă, uitați-vă afară, luați o gură de aer. Nu rămâneți fixați în calculator. Dacă simțiți că vă scade performanța intelectuală, luați o pauză. La finalul zilei de lucru, nu vă grăbiți să intrați în mașină și să mergeți direct la masă. Dacă puteți, faceți câțiva pași pe jos”,a mai spus medicul.

