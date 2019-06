Imaginile sunt de-a dreptul șocante! O fetiță de opt ani din România este luată cu forța, din mijlocul familiei, de către un procuror, polițiști și mascați. S-a întâmplat la Baia de Aramă, sub privirile îngrozite ale părinților, dar și ale vecinilor, revoltați la culme, la rândul lor. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Tatăl Sorinei aruncă bomba: s-au plătit 30.000 de dolari pentru ca micuța să ajungă în SUA, la o altă familie. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea uluitoare a unei adopții care a cutremurat țara.

Vineri, 21 iunie 2019. Baia de Aramă, județul Mehedinți. Curtea familiei Șărămăt se umple de procurori, polițiști, mascați. Este vorba de punerea în executare a unui mandat. Unul sensibil însă. Sorina, o fată de numai opt anișori, pe care soții Șărămăt, asistenți sociali, au luat-o în plasament de când avea doar un an, este ținta. O familie de români din Statele Unite ale Americii a reușit, în instanță, să o adopte pe micuță.

“Mami, nu vreau să plec!”

Momentele în care oamenii legii intră în casă pentru a pune în executare mandatul sunt halucinante. Fetița izbucnește în plâns, se prinde de piciorul mamei și nu vrea să plece. "Mami, nu vreau să plec! Mami, nu vreau să plec", strigă copila. Coșmarul continuă. Tatăl micuței, Vasile Șărămăt, încearcă să o liniștească: "Fii cuminte, te rog frumos, nu pleci!" Apoi, disperat, izbucnește și el în plâns și strigă la cei care vor s-o ia: "I se încleștează gura, lăsați-o!"

După minute de groază petrecute în locuință și filmate de vecinii familiei, fetița este scoasă în curte, apoi în stradă, pentru a fi urcată în mașină. O procuroare o târâie, practic, pe asfalt. Micuța cade, se lovește la cap, se zbate, nu vrea să-i părăsească pe cei cărora le zice ”mami” și ”tati”. Un polițist vânjos o ridică pe fetiță de pe asfalt, o ia pe sus și o bagă în mașină. Cei aproximativ 50 de mascați și polițiști veniți ca la o descindere la interlopi se retrag și ei, apostrofați de vecinii familiei care și-a pierdut, cel puțin pentru o perioadă, fetița.

Tatăl micuței lansează acuzații dure

Vasile Șărămăt, cel care, alături de soția lui, avea în plasament fetița, susține că familia din SUA – formată din Gabriel și Ramona Săcărin – care a reușit, în instanță, să adopte fetița s-ar fi lăudat că a plătit 30.000 de euro mită la Autoritatea Tutelară. Mai mult, el spune că avocații familiei din America sunt rude de gradul I cu judecătorii din acest dosar, ceea ce ar presupune un conflict de interese.

"Uitați, oameni buni, ce se întâmplă la noi în România. Vă dați seama? Această familie din America a intervenit și a dat la Autoritatea Tutelară la București 30.000 de dolari. Așa au specificat ei. Au dat 30.000 de dolari doamnei Coman, care este președintele Adopțiilor la nivel național și pentru adopțiile internaționale", a acuzat Șărămăt.

"Această fetiță a fost luată cu forța de familia Săcărin, care a venit cu avocatul Liviu Belulescu, soția dânsului este judecătoare la Curtea de Apel Craiova, și unde li s-a dat câștig de cauză. A mai fost la proces și alt avocat, care, tot la fel, este judecătoare la Curtea de Apel Craiova, colegă cu cei care au dat sentința. Noi am câștigat pe local la Mehedinți și la Drobeta Turnu Severin, dar au întors dosarul și au avut câștig de cauză cu ajutorul acestor judecători", a încheiat el.

Ce spun procurorii și Biroul de Adopții

Procurorii care au decis ca micuța să fie luată de la familia care o crește, alături de o altă fetiță, au versiunea lor. Aceștia îi acuză pe cei doi soți că au ținut copilul în mod ilegal și l-au privat de libertate. Asta în ciuda faptului că, în imaginile surprinse de vecinii revoltați, se vede clar cum Sorina nu dorește să se despartă de mama și de tatăl ei.

„Este vorba despre o fetiță de opt ani, care a fost predată părinților adoptivi, deci erau părinții fetiței, potrivit deciziei Curții de Apel Craiova. Se fac cercetări într-un dosar al Parchetului Curții de Apel Craiova, pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, deocarece doamna care ținea fetița nu mai era asistent maternal și o ținea acolo fără nicio calitate și în mod ilegal. De aceea s-a făcut această percheziție. S-a luat fetița și s-a predat părinților. A fost examinată de medicii de la Medicina Legală Craiova. Părinții sunt români, stabiliți în America. Este vorba despre o decizie a Curții de Apel Craiova, din 2019, prin care se încuviințează adopția acestei fetițe în favoarea soților”, a precizat Tena Tulitu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mehedinți susțin că nu au fost informați că fetița va fi luată cu mascații.

„Direcția nu a fost informată cu privire la preluarea minorei. Noi tot ce am aflat este din spațiul public și nu ni s-a solicitat prezența în cadrul operațiunii, nu am fost informați cu privire la preluarea minorei de astăzi. Cazul este cunoscut, pentru că, în data de 23 aprilie 2019, s-a încuviințat adopția minorei spre o familie, persoane care au devenit părinții minorei și singurele îndreptățite să exercite drepturile și obligatiile părintești.

Noi, până de curând, am acționat raportat la circumstanțele cauzei și am luat în considerare interesul superior al copilului, adică am mai fost să preluăm copilul, cu reprezentanți din cadrul Direcției, dar nu s-a preluat, pentru că minora nu a vrut să meargă, mai departe noi nu știm ce s-a întâmplat astăzi, noi nu avem informații oficiale cu ceea ce s-a întâmplat astăzi. Până în aprilie era la un asistent maternal profesionist, avea un an și câteva luni fetița când a fost luată în asistență maternală. Nu era înfiată, era în plasament la asistent maternal profesionist”, a declarat Oana Lazăr, psiholog în cadrul Biroului Adopții și Postadopții Mehedinți.

Reacția Poliției

”În referire la aspectele apărute în spațiul public, cu privire la misiunea polițiștilor, derulată astăzi, pe raza localității Baia de Aramă, județul Mehedinți, facem următoarele precizări: Polițiștii I.P.J. Mehedinți au fost delegați, de procurorul de caz, să pună în executare un mandat de percheziție într-un dosar de lipsire de libertate, emis de Curtea de Apel Craiova.

Percheziția a avut loc într-o locație unde se afla un minor care a fost dat spre adopție prin hotărâre judecătorească definitivă.

Toate activitățile de la fața locului au fost coordonate de procurorul de caz, numărul polițiștilor prezenți în acea misiune stabilindu-se după o analiză realizată anterior, care a avut în vedere inclusiv riscurile la adresa ordinii publice care pot să apară pe fondul unui impact emoțional puternic.

În fapt, analiza s-a dovedit a fi corectă întrucât, într-un interval relativ scurt de timp, la fața locului s-au adunat aproximativ 50 – 60 de persoane.

Așadar, reiterăm faptul că principala misiune a polițiștilor a fost asigurarea și menținerea unui climat de liniște în zonă, iar în interiorul locuinței au intrat trei polițiști care au însoțit procurorul de caz și reprezentanți ai DGASPC”, este comunicatul Poliției.

Revoltă uriașă pe Facebook: ”Nemernicilor, monștrilor!”

Vecinii care au fost de față când fetița a fost bruscată au intervenit și ei. „Așa se face legea? Cu forța? Nici criminalii nu sunt luați cum luați fetița aceasta!”, le-a reproșat o femeie celor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale. Pe Facebook au apărut zeci de imagini și fotografii cu momentele cutremurătoare pe care fetița și părinții ei le-au îndurat. Iar comentariile s-au adunat cu sutele. În toate, oamenii critică felul în care s-a desfășurat acțiunea procurorilor, polițiștilor și mascaților.

”De ce trage așa de fetiță, doamna nu are copii acasă, i-ar conveni să tragă cineva așa de ei?”, ”Aia de ce trage așa?! Ea nu are copil … așa să îi dea Dumnezeu și ei răul pe care îl face ea sufletului! Păcat de țara în care trăim … ne omoară pe capete, ne vând ca pe porci! Rușineee!”, ”Dumnezeule… în ce țară trăim, oameni buni? Ce suflet de câine au în ei dacă fetița asta se simte iubită și fericită la familia asta, de ce-i traumatizează ei viața?”, ”Doamnă, este un copil, nu este animal, rușine, e de strigat la cer, nu se poate așa ceva”, ”Nemernicilor, lăsați copilul în pace, criminalilor și monștrilor ce sunteți! Tu, duduie, câți bani ai primit ca să vinzi fetița la americani?”, “Unde am ajuns, Dumnezeule?”, ”Ce faceți voi mascaților, la casă de oameni care au copii, nu criminali, rușine, noi vă plătim din banii noștri să apărați legea, nu să luați copii cu forța și să-i dați americanilor! Rușine!”, sunt unele dintre cele mai dure mesaje pe care oamenii le-au trimis.

Dezvăluiri uluitoare: și-a dorit să moară!

Fata de 25 de ani a soților Șărămăt a făcut dezvăluiri halucinate, în timpul unui miting de protest al oamenilor din Baia de Aramă. Aceasta i-a desființat pe anchetatori, apoi pe judecători, care ar fi dat, după spusele ei, sentința în doar 10-20 de minute. De asemenea, ea a acuzat și familia din Statele Unite, acolo unde pare a ajunge Sorina.

”Făceau acte false! I-a durut undeva pe directori, pe toți. O obligau pe mami să semneze declarațiile alea fabricate. Eu eram acolo! Până când m-am revoltat și i-am zis mamei că ăia o obligă. A spus că îi este frică să nu-i ia fetița. Dar fetei îi este bine aici. S-au făcut mari abuzuri. Să faci rapoarte false cu mine de față și să o obligi pe mama să semneze? Avem rapoartele.

După ce i-am amenințat că avem avocat, că ne ducem la televiziuni, au început să schimbe rapoartele. Acum, rapoartele se bat cap în cap. Instanța de judecată nu a mai verificat. A dat sentința în 10-20 de minute. Așa hotărăști soarta unui copil?

Sorina e mai mult decât sora mea, e ca și cum ar fi copilul meu. Aveam 17 ani când a venit în casă la mine. Nu știa să mănânce, nu știa să vorbească… Jur că am ajuns să mă gândesc seara, când mă culc, să nu mai vină ziua de mâine", a spus, plângând, sora mai mare a Sorinei.

Tânăra a rememorat o întâlnire a familiei din SUA cu Sorina. ”Mulți ne condamnă că refuzăm un viitor al copilului. Dar eu am fost de față la întâlniri. Eu îmi dau seama când când un om și-l dorește pe copilul ăla! Pe ei nu-i atrage copilul. I-au întrebat pe copiii lor, la noi în casă, dacă le place de Sorina, amândoi au spus nu! Am încremenit! Păi, pentru ce-l vrei pe copil?”, a dezvăluit ea.

Mariana Șărămăt a povestit cum a fost umilită Sorina, la o vizită a familiei din America: ”Ei i-au adus o păpușă neagră. Și ea a întrebat «De ce îmi dai păpușa neagră, că sunt eu neagră?» Un copil de șapte ani să spună așa ceva?”

