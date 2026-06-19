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Ce probleme de sănătate avea medicul Bogdan Marinescu, de fapt. Soția lui a spus tot

De: Denisa Crăciun 19/06/2026 | 08:43
Ce probleme de sănătate avea medicul Bogdan Marinescu, de fapt. Soția lui a spus tot
Probleme de sănătate Bogdan Marinescu/ sursa foto: social media
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Medicul Bogdan Marinescu s-a stins din viață joi, 18 iunie. El avea 81 de ani și era apreciat de toți pacienții săi. Vestea că a trecut la cele veșnice a întristat o țară întreagă și a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut. Soția lui, îndurerată, a vorbit despre problemele cu care se confrunta încă de acum câțiva ani.

Bogdan Marinescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați medici ginecologi din țara noastră. El a fost și Ministru al Sănătății, iar de-a lungul carierei sale a făcut minuni pentru pacientele sale. Joi, 18 iunie, bărbatul s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. Acesta se confrunta cu mai multe probleme de sănătate. Soția lui a vorbit despre starea în care se afla încă de acum câțiva ani.

Ce probleme de sănătate avea medicul Bogdan Marinescu

Bogdan Marinescu a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Ileana Marinescu, medic endocrinolog. Cei doi au fost căsătoriți timp de aproape 50 de ani, iar secretul longevității a fost respectul reciproc. Deși ambii au avut cariere de succes, ea a ales să își dedice viața familiei și îngrijirii soțului.

Joi, 18 iunie, medicul ginecolog s-a stins din viață. El avea 81 de ani și se confrunta cu mai multe probleme de sănătate. În urmă cu mai mulți ani, soția lui a vorbit despre starea în care se afla partenerul ei. Femeia a povestit totul în blogul Marinei Almășan și a explicat la acea vreme că era dependent de ea 100% și asta pentru că nu se mai putea descurca de unul singur. Aceasta îi purta de grijă și îl hrănea, îi administra medicamentele necesare și chiar îl îmbrăca.

O să râdeți, dar e dependent de mine 100%. Eu îl hrănesc, eu îi pregătesc medicamentele, eu îl îmbrac, până și ochelarii i-i șterg tot eu, spunea Ileana Marinescu în blogul Marinei Almășan.

În plus, îi cumpărase chiar și un aparat EKG pentru a-l îngriji cât mai bine. Ea s-a documentat foarte mult, iar în timp a acumulat cunoștințe și din domeniul cardiologiei.

Am citit foarte mult și m-am informat ca să-l pot îngriji acasă, pentru că la doctor merge foarte greu. Vezi aparatul acela EKG? Mi l-am cumpărat ca să pot face EKG-ul acasă, a mai spus soția medicului.

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