Ce s-a întâmplat cu mama fetiței încurcate la maternitatea din Ploiești. A trecut un an de când medicii i-au dat acasă alt copil, dar femeia încă nu și-a revenit din șoc: ”Își aduce aminte de ce s-a întâmplat și…”

Soții Corina și Cristian Ioniță au trăit, anul trecut, cel mai mare coșmar din viața lor. O asistentă medicală de la maternitatea din Ploiești a încurcat între ei doi copii. Când familia Ioniță a vrut să-și ia acasă fetița, i-a fost adus alt bebeluș. Norocul a făcut că cei doi soți și-au dat seama de eroare și au insistat că acela nu era copilul lor. Micuța a ajuns, într-un final, la părinții ei. Raisa este un copil vesel și perfect sănătos, dar mama ei nu a putut trece nici până acum peste șocul suferit. CANCAN.RO are toate detaliile despre ce s-a întâmplat cu familia Ioniță după incidentul din 2024.

Soții Corina și Cristian Ioniță își doreau foarte mult să devină părinți, iar pe 9 februarie 2024 visul li s-a împlinit. În urma unei fertilizări in vitro, a venit pe lume micuța Raisa, care s-a născut la Maternitatea Ploiești. Proaspeții părinți abia așteptau să-și ducă acasă fetița, dar în ziua externării au avut un șoc imens.

Asistenta care avea sarcina de a le aduce copiii părinților care se aflau în sala de așteptare le-a dat bebelușul altei familii, fără a verifica actele sau brățara pe care acesta le purta. Coincidența a făcut ca ambele fetițe să fie născute în aceeași zi și să aibă același nume de familie. Soții Ioniță au realizat imediat că bebelușul care le-a fost adus nu era al lor. Cu toate acestea, asistenta a încercat să-i convingă că se înșală. În timp ce soțul femeii ”negocia” cu asistenta, încercând să dezlege misterul, mama copilei a suferit un șoc, speriată că și-a pierdut copilul.

După îndelungi insistențe și verificări, asistenta a admis că a făcut o eroare. Problema era, însă, că Raisa ajunsese deja în sânul familiei căreia îi fusese dată, care locuia într-o comună, la aproape 40 de kilometri distanță de maternitate.

În final, cele două familii s-au întâlnit în aceeași zi la maternitate, după câteva ore de emoții intense pentru soții Ioniță, și au făcut schimb de copii. Din fericire, fetița nu a avut de suferit în urma incidentului.

”Șocul a fost prea puternic pentru ea”

Raisa, care va împlini un an pe 9 februarie, este un copil vesel și perfect sănătos. Mama ei, însă, nu și-a revenit din trauma psihică suferită în ziua externării din maternitate. După șocul suferit, a avut nevoie să meargă la psiholog. Din păcate, nici la un an de la cele întâmplate nu a reușit să-și revină și are încă nevoie de ajutor de specialitate.

”Soția încă nu a trecut de șocul pe care l-a avut, încă merge la psiholog ori de cate ori este nevoie. Își aduce aminte de ce s-a întâmplat și izbucnește în plâns. Șocul a fost prea mare, prea puternic pentru ea”, a spus, pentru CANCAN.RO, Cristian Ioniță.

În urma acestui incident, oamenii nu au vrut să lase lucrurile așa și au făcut demersuri pentru ca cei responsabili să dea socoteală pentru cele întâmplate. Cristian Ioniță consideră că vina nu îi aparține doar asistentei, ci și a celorlalte cadre medicale implicate în procedura de externare a fetiței.

Soții Ioniță au făcut plângere penală, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, împotriva Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploiești-Maternitatea Ploiești, pentru rele tratamente aplicate minorului și neglijență în serviciu.

”Noi nu renunțăm, mergem mai departe”

Deși plângerea penală a fost făcută la scurt timp după incident, ancheta nu a fost încă finalizată.

”Noi am făcut plângere către Parchet, nu la Poliție, iar cei de la Parchet au trimis către secția de poliție de care ține maternitatea, iar domnul care se ocupă de acest caz tergiversează situația. De fiecare dată când am vrut să vedem stadiul lucrării a tot amânat. Domnul avocat a făcut o hârtie către Parchet pentru a afla stadiul dosarului. Noi nu renunțăm, mergem mai departe cu toată situația care este. De la celelalte instituții la care am făcut sesizare, am primit răspunsul cum că fapta există, că s-a identificat persoana vinovată și s-a recunoscut fapta”, a adăugat Cristian Ioniță.

Dincolo de faptul că doar șansa și vigilența lor au făcut să-și recupereze copilul, soții Ioniță au rămas cu un gust amar și în ceea ce privește atitudinea reprezentanților spitalului.

”De la spital nu am primit absolut nimic, nici măcar să spună «Vă facem o evaluare» sau să întrebe dacă soția este OK, să dea un telefon măcar să-și ceară scuze pentru tot ce s-a întâmplat”, a încheiat Cristian Ioniță.

