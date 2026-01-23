Acasă » Exclusiv » Ce se întâmplă, de fapt, între Cornel Păsat și soția lui: „Suntem în negocieri”

Ce se întâmplă, de fapt, între Cornel Păsat și soția lui: „Suntem în negocieri”

De: Georgiana Ionita 23/01/2026 | 06:50
Ce se întâmplă, de fapt, între Cornel Păsat și soția lui: Suntem în negocieri
După 23 de ani de relație și un copil împreună, Cornel Pasat și soția sa, Bianca, au decis să se separe. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul vorbește  despre negocierile de divorț, impactul separării asupra fiului lor, Dryas, dar și despre planurile profesionale și personale pentru 2026.

Anul 2025 a adus o schimbare majoră în viața lui Cornel Pasat. După mai bine de două decenii de relație, artistul și soția sa, Bianca, au decis să meargă pe drumuri separate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cornel Pasat vorbește deschis despre separare, despre perioada dificilă prin care trece familia sa, dar și despre ambițiile profesionale care îl ajută să meargă mai departe.

CANCAN.RO: Cum ai început anul și cu ce gânduri și dorințe ai pășit în 2026?

Cornel Păsat: Am început anul optimist. Dorințele mele sunt să am succes în obiectivele pe care le-am pus, și anume să devin un agent de top în imobiliare și să vând cât mai multe proprietăți. Deci, în concluzie, vreau să investesc în anul 2026 în dezvoltare. În același timp, să am mult mai multă grijă de sănătatea mea și să-mi organizez timpul în așa fel încât, indiferent cât timp voi dedica afacerii cu imobiliarele, să nu-mi afecteze timpul cu familia, în special cu Dryas. Îmi doresc să excelez în imobiliare, îmi doresc să am cel puțin două sau trei vacanțe cu Dryas și să fie un an prosper și să fim sănătoși.

„2025 a fost ca un coșmar”

CANCAN.RO: 2025 a venit cu o schimbare majoră în viața ta personală, separarea de Bianca. Cum sunt lucrurile între voi în prezent?

Cornel Păsat: Într-adevăr, 2025 cred că a fost cel mai greu an pe care l-am trăit. Abia așteptam să se termine odată coșmarul. Sincer, a fost ca un coșmar. A fost atât de greu și de ireal tot ce s-a întâmplat în 2025. Atât din punct de vedere familial, cât și financiar. Deși începuse foarte promițător 2025, ianuarie, februarie, după care lucrurile au luat-o într-o pantă. Am ajuns în niște situații pe care nu le-am gestionat cum trebuie, lucrurile au degenerat și am ajuns în situația în care suntem acum.

„Suntem separați și în negocieri de divorț”

CANCAN.RO: A fost această separare un punct final sau simți că ați ajuns la o concluzie care lasă loc și altor posibilități? Se mai pot repara lucrurile între voi?

Cornel Păsat: În momentul de față eu și Bianca suntem separați, ea stă în altă parte. Cred că amândoi avem foarte mare nevoie de liniște. Nu am ajuns la o concluzie și la o înțelegere. Abia după divorț se poate vorbi de partaj, momentan nu am trecut nici măcar de divorț. Până la sfârșitul lunii martie ne-am dat termen să stăm în această perioadă de liniște și de meditație, fiecare cu el însuși.

Cornel Păsat și soția sa, Bianca, vor divorța în cele din urmă

Momentan nici măcar nu intră în discuție repararea lucrurilor. Intră în discuție doar cum soluționăm divorțul. Dar nu se știe niciodată ce îți aduce ziua de mâine. Poate vom putea să reparăm lucrurile, nu se știe. Momentan avem nevoie de liniște și de echilibru, să fim cât mai lucizi și mai clari în ceea ce ne dorim și ceea ce putem face fiecare.

Cum resimte fiul lor separarea

CANCAN.RO: Un astfel de moment nu afectează doar doi oameni, ci întreaga familie. Cum i-ați explicat fiului vostru această perioadă și cum a reacționat el?

Cornel Păsat: În ceea ce-l privește pe Dryas, el nu conștientizează, deși mama lui a explicat cumva situația. El o tratează superficial, zic eu, pentru că la școală mai are colegi care au părinți divorțați. Sunt convins că momentan nu realizează încă situația. El, în momentul ăsta, cât timp ei locuiesc în altă parte, consideră că e ca o vacanță pentru el. Este foarte vesel, e o distracție pentru el, o aventură într-o altă locuință.

Vedem cum vor fi lucrurile pe viitor. Dacă va trebui să intervenim, să vorbim cu el, trebuie să fim foarte atenți la comportamentul lui, pentru că poate aparent se simte bine, dar să nu fie ceva la nivelul subconștientului. Trebuie monitorizat foarte atent. În momentul de față mă văd cu el o zi, două pe săptămână, în weekend de obicei. Având program flexibil cu imobiliarele, de câte ori mă sună Bianca dacă are nevoie de ceva,  să iau copilul de la școală sau altceva, sunt prezent. Dryas rămâne prima mea prioritate.

 

CANCAN.RO: Te vedem foarte disciplinat, muncești intens la sală și te pregătești pentru evenimentele din primăvară. Ce proiecte urmează pentru tine?

Cornel Păsat: Programul meu este în felul următor: mă trezesc undeva la 5:30–6:00. Dacă trebuie să-l duc pe Dryas la școală, îl duc, dacă nu, mă duc direct la sală.

De la ora 10 merg la birou, la imobiliare, și încep prospectările, vizionările, training-ul, coaching-ul, foarte multe activități de dezvoltare. Termin programul destul de târziu. Acum, cu situația asta, am devenit mai workaholic. Îmi place foarte mult domeniul acesta și vreau să excelez cât mai repede.

 

Anul acesta am început în forță. Deși pe 8 martie e duminică, avem multe solicitări, abia facem față. Pe 28 februarie suntem la Paris, pe 1 martie plecăm direct în Anglia, la Northampton. Apoi ne întoarcem acasă, pentru că urmează mai multe show-uri. Pe 6 martie avem din nou spectacol la München. Prima parte a lunii va fi un turneu internațional. După aceea, pe 7 și 8, vom fi aproape de București, în zona Ploiești și Valea Prahovei. Agenda nu e încă închisă, dar e foarte greu să mai adaug ceva. Am și un invitat din America anul acesta, un dansator excelent cu care am colaborat la primul spectacol de la Sala Palatului, în 2025, și care a dansat la Chippendales.

Pe plan personal, vreau să apar cât mai des pe rețelele de socializare și să lansez proiectul meu cu lecții de dans și striptease online.

„Obiectivul principal este ca Dryas să fie bine”

Ca notă finală, eu nu pot să spun ce ne prevede viitorul. Pot spune doar că, în momentul de față, suntem separați și în negocieri de divorț. Pe finalul anului s-au întâmplat niște lucruri care nu trebuiau să se întâmple și situația s-a înrăutățit. Sper să o gestionăm cât mai bine. Obiectivul principal este ca Dryas să fie bine.

