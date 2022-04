Ce spune Radu Vâlcan despre viaţa cu trei copii: „Am momente când sunt puțin paranoic”

Radu Vâlcanse poate considera un bărbat împlinit. La cei 45 de ani, prezentatorul de la Antena 1 se bucură de succes în plan profesional, iar în plan personal de o familie extrem de frumoasă. Acesta are trei băieţi de care este foarte mândru, însă viaţa cu aceştia nu este întotdeauna uşoară.

Radu Vâlcan are tot ce îşi doreşte de la viaţă. Acesta trăieşte o poveste de dragoste de mulţi ani cu Adela Popescu, iar din iubirea lor au apărut şi trei băieţi minunaţi pe care cei doi îi cresc cu foarte multă dăruire.

Radu Vâlcan a vorbit recent despre familia sa. Acesta a dezvăluit, pentru catine.ro, cum este în rolul de tătic.

Întrebat cum se descurcă cu trei copii, prezentatorul TV a spus: ”Ești în priză în fiecare zi și te ține într-o stare permanentă de agitație. Tot ce faci ține de copii… Sunt destul de stresat. Am momente când sunt puțin paranoic. Sunt mai degrabă un tată stresat decât unul mega relaxat. Nicio relaxare dusă la extrem nu e bună”.

De asemenea, vedeta de la Antena 1 a dezvăluit şi pentru ce îi mulţumeşte de fiecare dată când are ocazia soției sale Adela Popescu: ”Pentru cei trei copii, evident că și asta. I-aș mulțumi pentru faptul că mi-a adus liniște în viață, că datorită ei am devenit un tip responsabil. Am învățat ce înseamnă cu adevărat responsabilitatea față de familie, față de cuibul tău, de copii. Îi mulțumesc că mă înțelege și mă acceptă așa cum sunt. Că i se face dor de mine când sunt plecat”.

Cum fac amor Adela Popescu şi Radu Vâlcan. “E adrenalină!”

Adela Popescu a fost recent invitată la podcastul lui Mihai Bobonete. Având în vedere că prezentatoarea de la ProTV şi soţul său au trei copii împreună, iar o mare parte din timpul liber îl alocă micuților, actorul a avut o curiozitate și a dorit să afle cum cei doi mențin flacăra iubirii aprinsă.

“Cum poți să faci dragoste când sunt copiii în casă, să nu ai tensiunea aia că vin și te iau cu arcanul la armată?”, a întrebat-o Mihai Bobonete și Adela Popescu.

Adela Popescu a oferit un răspuns care l-a lăsat mască pe juratul de la “Românii au talent”. Pe scurt, adrenalina este cea care îi menține activi pe cei doi soți.

“Trebuie să ți se pară că îți place. Fix tensiunea aia. E adrenalină”, a fost răspunsul dat de Adela Popescu,

Uimit de răspuns, Mihai Bobonete a avut o reacție fabuloasă: “Nu cred! N-ai cum. Ești nebună la cap?”, a spus actorul, care, imediat, a primit un răspuns afirmativ din partea Adelei Popescu: “Da!”.

În continuare, Adela Popescu a mai dezvăluit că ea și soțul ei au, deja, pregătită o replică în care în care ar fi prinși în plină acțiune de vreunul dintre copii.

“Ce i-a spune fiului tău dacă ar intra peste voi în timpul actului?”, a fost întrebarea lui Mihai Bobonete.

“Tati n-o bate pe mami. Eu am citit despre asta și lor, de fapt, li se pare o super agresiune”, a precizat actrița.

