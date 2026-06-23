Ce trebuie să faci de Sânziene, ca să ai bani și belșug în casă. Obiceiul care îți poate schimba viața

Sărbătoarea Sânzienelor, celebrată în fiecare an pe 24 iunie, este una dintre cele mai importante și misterioase tradiții din folclorul românesc. Asociată cu magia verii, fertilitatea, prosperitatea și puterile naturii, această zi este înconjurată de numeroase obiceiuri despre care se spune că aduc noroc, sănătate și belșug în gospodărie.

În credința populară, Sânzienele sunt zâne bune care veghează asupra oamenilor, a câmpurilor și a recoltelor. Se spune că în noaptea de 23 spre 24 iunie granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine mai subțire, iar dorințele rostite cu suflet curat au șanse mai mari să se împlinească. Din acest motiv, mulți români respectă și astăzi tradițiile moștenite de la străbuni.

Ce tradiții se păstrează de Sânziene

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri pentru atragerea banilor și a prosperității este împletirea unei coronițe din flori de sânziene. În dimineața zilei de 24 iunie, florile galbene sunt culese și transformate într-o cunună care se așază la poarta casei, la ușa de la intrare sau la fereastră. Potrivit tradiției, acest gest protejează locuința de necazuri și atrage sporul în casă pe tot parcursul anului.

În unele zone ale țării, coronița este aruncată pe acoperișul casei. Dacă aceasta rămâne agățată, este considerată un semn de bun augur și anunță un an plin de reușite, recolte bogate și câștiguri materiale. Dacă alunecă și cade imediat, oamenii cred că urmează o perioadă mai dificilă.

Tot de Sânziene, mulți păstrează cununa într-un loc ferit din gospodărie, considerând că aceasta continuă să ofere protecție și să aducă noroc. În tradiția populară, florile de sânziene sunt simboluri ale fertilității și abundenței, iar respectarea acestor obiceiuri este văzută ca o modalitate de a atrage energia pozitivă, bunăstarea și belșugul în familie.