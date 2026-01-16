Cea mai înaltă femeie din lume, probleme în avion. Cum este nevoită să zboare de fiecare dată

Cea mai înaltă femeie din lume a povestit că este obligată să rezerve șase locuri în avion atunci când călătorește deoarece este obligată să petreacă întregul zbor într-o targă.

La începutul anului trecut, Rumeysa Gelgi, care are o înălțime de 2,13 m, și-a dezvăluit planurile de a vizita fiecare țară din lume după ce a împlinit 28 de ani. Dar, pentru deținătoarea recordului mondial Guinness pentru cea mai înaltă femeie din lume, călătoria cu avionul, mașina sau orice altă formă de transport nu este o sarcină ușoară, scrie Daily Mail.

Rumeysa, care locuiește în provincia Karabük din Turcia, se deplasează de obicei într-un scaun cu rotile sau cu ajutorul unui cadru de mers, iar statura ei este rezultatul unei afecțiuni numite sindromul Weaver, care, printre altele, provoacă o creștere accelerată.

După ce și-a petrecut cea mai mare parte a vieții fiind prea înaltă pentru a încăpea în scaune obișnuite de avion, acum poate călători în jurul lumii datorită Turkish Airlines, care a scos șase locuri la bordul uneia dintre aeronavele sale și le-a înlocuit cu o targă special concepută.

În septembrie 2022, Rumeysa a zburat pentru prima dată, o călătorie pe care a descris-o ca fiind „impecabilă de la început până la sfârșit”.

De atunci, ea a zburat cel puțin o dată pe an și numai cu compania aeriană națională a Turciei, deoarece aceasta este una dintre puținele companii aeriene care oferă serviciul de targă de care ea are nevoie. Deși a bifat o serie de țări de pe lista ei de dorințe, inclusiv Spania, Italia, SUA și Marea Britanie, încercarea ei de a experimenta locuri noi nu a venit fără obstacole, scrie sursa citată.

Ce probleme întâmpină frecvent cea mai înaltă femeie din lume atunci când trebuie să zboare cu avionul

Întrucât nu se poate așeza pe locurile obișnuite ale avionului, Rumeysa trebuie să fie urcată pe targă în avion și să petreacă întregul zbor întinsă. De asemenea, trebuie să sosească cu patru ore înainte de zbor pentru a se întâlni cu personalul medical și a plăti pentru spațiul ocupat de targă, care este de obicei de șase locuri.

Rumeysa nu a călătorit încă cu autobuzul sau trenul, deși speră să îndeplinească acest obiectiv la un moment dat. Pe lângă transport, unul dintre cele mai dificile aspecte ale călătoriilor pentru Rumeysa este lipsa accesibilității atunci când vizitează clădiri și situri istorice.

„Uneori, este supărător să mă abțin să vizitez locuri remarcabile și să experimentez bogăția istoriei. Poate fi frustrant să știu că singurul lucru care stă în cale este lipsa accesibilității. Prioritatea mea principală este întotdeauna siguranța; nu doar să-mi protejez scaunul cu rotile, ci și să previn orice vătămare corporală. Având implanturi în coloană, chiar și o cădere minoră poate fi extrem de periculoasă pentru mine”, a declarat creatoarea de conținut pentru Luxury Travel Daily.

Deși Rumeysa speră să ajungă în continuare Asia de Est – mai precis Tokyo, Kyoto, Shanghai și Seul – singura ei dorință este să viziteze monumentele antice din orașul ei natal, Safranbolu, mai scrie sursa citată.

