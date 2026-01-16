Acasă » Știri » Știri externe » Cea mai înaltă femeie din lume, probleme în avion. Cum este nevoită să zboare de fiecare dată

Cea mai înaltă femeie din lume, probleme în avion. Cum este nevoită să zboare de fiecare dată

De: Daniel Matei 16/01/2026 | 22:50
Cea mai înaltă femeie din lume, probleme în avion. Cum este nevoită să zboare de fiecare dată
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Cea mai înaltă femeie din lume a povestit că este obligată să rezerve șase locuri în avion atunci când călătorește deoarece este obligată să petreacă întregul zbor într-o targă.

La începutul anului trecut, Rumeysa Gelgi, care are o înălțime de 2,13 m, și-a dezvăluit planurile de a vizita fiecare țară din lume după ce a împlinit 28 de ani. Dar, pentru deținătoarea recordului mondial Guinness pentru cea mai înaltă femeie din lume, călătoria cu avionul, mașina sau orice altă formă de transport nu este o sarcină ușoară, scrie Daily Mail.

Rumeysa, care locuiește în provincia Karabük din Turcia, se deplasează de obicei într-un scaun cu rotile sau cu ajutorul unui cadru de mers, iar statura ei este rezultatul unei afecțiuni numite sindromul Weaver, care, printre altele, provoacă o creștere accelerată.

După ce și-a petrecut cea mai mare parte a vieții fiind prea înaltă pentru a încăpea în scaune obișnuite de avion, acum poate călători în jurul lumii datorită Turkish Airlines, care a scos șase locuri la bordul uneia dintre aeronavele sale și le-a înlocuit cu o targă special concepută.

În septembrie 2022, Rumeysa a zburat pentru prima dată, o călătorie pe care a descris-o ca fiind „impecabilă de la început până la sfârșit”.

De atunci, ea a zburat cel puțin o dată pe an și numai cu compania aeriană națională a Turciei, deoarece aceasta este una dintre puținele companii aeriene care oferă serviciul de targă de care ea are nevoie. Deși a bifat o serie de țări de pe lista ei de dorințe, inclusiv Spania, Italia, SUA și Marea Britanie, încercarea ei de a experimenta locuri noi nu a venit fără obstacole, scrie sursa citată.

Sursa foto: Profimedia

Ce probleme întâmpină frecvent cea mai înaltă femeie din lume atunci când trebuie să zboare cu avionul

Întrucât nu se poate așeza pe locurile obișnuite ale avionului, Rumeysa trebuie să fie urcată pe targă în avion și să petreacă întregul zbor întinsă. De asemenea, trebuie să sosească cu patru ore înainte de zbor pentru a se întâlni cu personalul medical și a plăti pentru spațiul ocupat de targă, care este de obicei de șase locuri.

Rumeysa nu a călătorit încă cu autobuzul sau trenul, deși speră să îndeplinească acest obiectiv la un moment dat. Pe lângă transport, unul dintre cele mai dificile aspecte ale călătoriilor pentru Rumeysa este lipsa accesibilității atunci când vizitează clădiri și situri istorice.

„Uneori, este supărător să mă abțin să vizitez locuri remarcabile și să experimentez bogăția istoriei. Poate fi frustrant să știu că singurul lucru care stă în cale este lipsa accesibilității. Prioritatea mea principală este întotdeauna siguranța; nu doar să-mi protejez scaunul cu rotile, ci și să previn orice vătămare corporală. Având implanturi în coloană, chiar și o cădere minoră poate fi extrem de periculoasă pentru mine”, a declarat creatoarea de conținut pentru Luxury Travel Daily.

Deși Rumeysa speră să ajungă în continuare Asia de Est – mai precis Tokyo, Kyoto, Shanghai și Seul – singura ei dorință este să viziteze monumentele antice din orașul ei natal, Safranbolu, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite

Kate Middleton, lăudată de internauți pentru ultima sa apariție publică. „Arată absolut minunat!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Internet gratuit în avioane. Compania care va oferi în curând această facilitate
Știri externe
Internet gratuit în avioane. Compania care va oferi în curând această facilitate
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite
Știri externe
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
Click.ro
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru fiecare marcă
go4it.ro
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru...
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Influencer din România, operat de urgență! „Un sfert din bărbații de pe planetă fac această ...
Influencer din România, operat de urgență! „Un sfert din bărbații de pe planetă fac această problemă”
Ruxi Opulenta, apariție greu de privit după un tratament cosmetic! Ce nu fac femeile ca să arate bine
Ruxi Opulenta, apariție greu de privit după un tratament cosmetic! Ce nu fac femeile ca să arate bine
Ce se află în cavoul Elodiei Ghinescu, de fapt. Trupul ei nu a fost găsit timp de 18 ani
Ce se află în cavoul Elodiei Ghinescu, de fapt. Trupul ei nu a fost găsit timp de 18 ani
Documente din instanță ar putea fi prima confirmare reală a unei funcții din GTA 6
Documente din instanță ar putea fi prima confirmare reală a unei funcții din GTA 6
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe “greii” de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” ...
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe “greii” de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Delia & Matteo – iubirea prinsă cu capsă. Povestea unui cuplu de aur din anii în care cluburile ...
Delia & Matteo – iubirea prinsă cu capsă. Povestea unui cuplu de aur din anii în care cluburile nu dormeau niciodată
Vezi toate știrile
×