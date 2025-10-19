Cel mai scump hotel din România acum, în 2025. Unde este și cât costă o singură noapte de cazare

În ultimii ani, România face pași importanți pe harta turistică. Numeroși turiști au început să vină aici și să descopere frumusețile pe care țara le are de oferit. Din punct de vedere al cazării, există variante pentru toate buzunarele. Însă, care a ajuns să fie cel mai scump hotel din România acum, în 2025?

România se afirmă tot mai mult pe harta turismului de lux. Ghidul Michelin, recunoscut la nivel mondial ca un standard de excelență în turism și gastronomie, promovează 12 hoteluri din țară. Pe lângă restaurante, ghidul recomandă și hoteluri selecte, oferind turiștilor informații de încredere despre confort, servicii și experiențe de lux. Pe această listă, așa cum era de așteptat, se află și cel mai scump hotel din România. Unde este și cât costă o singură noapte de cazare?

Cel mai scump hotel din România acum, în 2025

Ei bine, una dintre cazările de top din România se află în Capitală. Aici, turiștii găsesc cel mai scump hotele din țară. Este vorba despre Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest, care se găsește în centrul orașului București, la 8 minute de mers pe jos de Grădina Cişmigiu.

Hotelul este unul select, cu facilități de top, dar și prețurile sunt pe măsură. Cei care aleg să se caze aici se bucură de camere spațioase, amenajate cu mult bun gust. Printre facilitățile disponibile la această proprietate se numără un restaurant, room-service, o recepție deschisă nonstop, iar fiecare cameră este echipată cu un balcon cu vedere la oraș.

Printre punctele de atracție populare situate în apropiere de Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest se numără Muzeul Național de Artă, Piața Revoluției și Mănăstirea Stavropoleos. Aeroportul internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu se află la 8 km.

Pentru a se bucura de o experiență de lux, ospeții Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest trebuie să scoată bani frumoși din buzunare. Prețurile pornesc de la 580 de euro pe noapte, pentru o cameră Junior Suite, fără mic dejun. Cei care își doresc o cameră mai spațioasă pot opta pentru varianta Superior Suite, pentru care trebuie să scoată din buzunar 920 de euro pe noapte.

Iar cei care nu se uită la bani pot opta pentru variantele premium. O cameră Grand Deluxe Suite costă 1.300 de euro pe noapte. Iar cea mai luxoasă cameră, Signature Suite, ajunge să coste 2.500 de euro pe noapte.

Foto: Booking.com