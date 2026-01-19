Celebra actriță din serialul La bloc, însărcinată pentru a treia oară! A făcut anunțul, la 4 ani de la moartea fostului soț

Celebra actriță va aduce pe lume al treilea copil! Vedeta care făcea senzație în cele mai urmărite telenovele din ani 2000 a făcut anunțul legat de sarcină. Toate detaliile în articol.

Actrița s-a retras din luminile reflectoarelor și a ales o viață liniștită în urmă cu peste un deceniu. Mai apoi și-a întemeiat o familie frumoasă și au urmat doi copii, dar a divorțat de tatăl gemenilor și a urmat un război în instanță.

Actrița care așteaptă al treilea copil, după un divorț cu scandal

Este vorba despre Ioana Picoș, îndrăgita actriță pe care o ştiţi din seriale precum “La Bloc”, “Iubire şi onoare” şi “Narcisa: Iubiri nelegiuite”. Ea a anunțat în urmă cu puțină vreme că așteaptă cel de-al treilea copil alături de Robert Teiș, bărbatul cu care se iubește de aproape un an.

„Ianuarie 2025: Robert: „Ioana, aș vrea să te scot la o întâlnire.” Ianuarie 2026: Fiica noastră: „Hei, mami și tati, vă invit la o întâlnire în primăvara asta”, a scris Ioana Picoș pe Facebook.

Astfel, ea nu a dat doar vestea sarcinii și a dezvăluit și sexul bebelușului: este fetiță.

După cum vă spuneam, actrița s-a aflat în război cu Mihai Făgădaru, care s-a stins din viață în anul 2020 din cauza COVID-19. Aceasta l-a executat la acea vreme pe fostul soț pentru neplata pensiei alimentare.

Actrița a câștigat în instanță procesul pentru pensia alimentară și, pentru că fostul soț nu a plătit în decurs de câteva luni pensia fiilor lui, Ioana Picoș a cerut, de curând, executarea silită, în contul restanțelor la plata pensiei alimentare.

Cei doi se separau la acea vreme după o căsnicie de 5 ani. Imediat după aceea, a plouat cu acuzații, atât din partea lui Mihai, cât și din partea Ioanei. În timp ce bărbatul a acuzat-o că a avut o relație extraconjugală, ea s-a apărat spunând că separarea dintre ea și soț s-a produs în anul 2018, din cauza agresiunii și violenței lui (VEZI AICI MAI MULT).

