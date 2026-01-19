Acasă » Știri » Celebra actriță din serialul La bloc, însărcinată pentru a treia oară! A făcut anunțul, la 4 ani de la moartea fostului soț

Celebra actriță din serialul La bloc, însărcinată pentru a treia oară! A făcut anunțul, la 4 ani de la moartea fostului soț

19/01/2026 | 17:16
Celebra actriță din serialul La bloc, însărcinată pentru a treia oară! A făcut anunțul, la 4 ani de la moartea fostului soț
Actrița care așteaptă al treilea copil

Celebra actriță va aduce pe lume al treilea copil! Vedeta care făcea senzație în cele mai urmărite telenovele din ani 2000 a făcut anunțul legat de sarcină. Toate detaliile în articol. 

Actrița s-a retras din luminile reflectoarelor și a ales o viață liniștită în urmă cu peste un deceniu. Mai apoi și-a întemeiat o familie frumoasă și au urmat doi copii, dar a divorțat de tatăl gemenilor și a urmat un război în instanță. 

Actrița care așteaptă al treilea copil, după un divorț cu scandal

Este vorba despre Ioana Picoș, îndrăgita actriță pe care o ştiţi din seriale precum “La Bloc”, “Iubire şi onoare” şi “Narcisa: Iubiri nelegiuite”. Ea a anunțat în urmă cu puțină vreme că așteaptă cel de-al treilea copil alături de Robert Teiș, bărbatul cu care se iubește de aproape un an. 

„Ianuarie 2025: Robert: „Ioana, aș vrea să te scot la o întâlnire.”

Ianuarie 2026: Fiica noastră: „Hei, mami și tati, vă invit la o întâlnire în primăvara asta”, a scris Ioana Picoș pe Facebook.

Ioana Picoș
Ioana Picoș

Astfel, ea nu a dat doar vestea sarcinii și a dezvăluit și sexul bebelușului: este fetiță. 

După cum vă spuneam, actrița s-a aflat în război cu Mihai Făgădaru, care s-a stins din viață în anul 2020 din cauza COVID-19. Aceasta l-a executat la acea vreme pe fostul soț pentru neplata pensiei alimentare.  

Actrița a câștigat în instanță procesul pentru pensia alimentară și, pentru că fostul soț nu a plătit în decurs de câteva luni pensia fiilor lui, Ioana Picoș a cerut, de curând, executarea silită, în contul restanțelor la plata pensiei alimentare. 

Cei doi se separau la acea vreme după o căsnicie de 5 ani. Imediat după aceea, a plouat cu acuzații, atât din partea lui Mihai, cât și din partea Ioanei. În timp ce bărbatul a acuzat-o că a avut o relație extraconjugală, ea s-a apărat spunând că separarea dintre ea și soț s-a produs în anul 2018, din cauza agresiunii și violenței lui (VEZI AICI MAI MULT).

Laura Cosoi, primele imagini cu burtica de gravidă! Mesajul transmis de prezentatoare i-a topit pe urmăritori

Emily Burghelea a mers la ecografie cu soțul ei și doctora le-a dat lumea peste cap: „Ia uite, bebeluș! Andrei a tresărit, a făcut niște ochi”

