Celebrul actor care nu mai vorbește cu fiica sa, de peste 24 de ani! Care este motivul

Celebrul actor care nu mai vorbește cu fiica sa, de 24 de ani, este Anthony Hopkins! În spatele succesului de la Hollywood se ascunde o poveste de familie dureroasă, marcată de tăcere, distanță și o relație imposibil de reparat. Deși publicul îl admiră pentru talentul său uriaș, în viața personală, actorul trăiește cu o mare dramă.

Anthony Hopkins, celebrul actor premiat cu Oscar pentru rolul din „Tăcerea mieilor”, trăiește de ani buni cu o rană personală pe care nu a reușit să o vindece: relația ruptă cu singurul său copil, Abigail. Fiica sa, născută în urma mariajului cu prima soție, Petronella Barker, nu mai ține legătura cu tatăl ei de peste 20 de ani, iar încercările de reconciliere nu au avut succes.

Anthony Hopkins și fiica lui nu vorbesc de 24 de ani

Potrivit presei internaționale, soția actuală a actorului, Stella Arroyave, a încercat în trecut să o contacteze pe Abigail, însă aceasta nu a răspuns. Anthony Hopkins a povestit că a acceptat situația, chiar dacă relația dintre ei s-a deteriorat iremediabil. Actorul a explicat cum privește acum lucrurile, într-o declarație sinceră și lipsită de dramatism.

„Soția mea, Stella, i-a trimis o invitație [lui Abigail] să vină să ne vadă. Niciun răspuns. Asta e, mi-am zis. Îi doresc tot binele din lume, dar nu-mi fac sânge rău. Dacă vrei să-ți irosești viața plină de resentimente, asta e. Aș putea avea resentimente când vine vorba de trecut, dar asta înseamnă moarte. Nu mai trăiești. Trebuie să admiți că suntem imperfecți. Nu suntem sfinți. Suntem cu toții și păcătoși și sfinți sau orice altceva. Facem tot ce putem”, a povestit Anthony Hopkins.

Actorul, în vârstă de 87 de ani, spune că a încercat să repare legătura cu fiica sa, însă acum consideră că a făcut tot ce a depins de el. El a vorbit deschis și despre durerea inevitabilă pe care o aduce viața, afirmând că oricât de greu ar fi, oamenii trebuie să învețe să meargă mai departe. Relația lor s-a rupt după ce Anthony Hopkins s-a despărțit de prima soție și nu i-a mai acordat la fel de multă atenție fiicei sale,

„Viața este dureroasă. Uneori oamenii sunt răniți. Uneori suntem răniți și noi. Dar nu poți trăi așa. Trebuie să-ți spui: «Treci peste». Și dacă nu poți, atunci mult succes. Nu judec. Dar am făcut ce am putut. Așa că asta e situația. Asta e tot ce vreau să spun”, a conchis actorul.

Actorul va publica o carte de memorii

În curând, actorul va publica o carte de memorii, „We Did OK, Kid”, dar actorul nu așteaptă nimic din partea fiicei sale, declarând că nu-l interesează dacă Abigail o va citi sau nu. De-a lungul timpului, și Abigail a vorbit despre tatăl ei, însă mereu cu o detașare emoțională. Într-un interviu mai vechi, ea recunoștea că a existat o oarecare deschidere spre împăcare, dar că relația lor nu a fost niciodată una apropiată.

„Ar trebui să fie însă ceva reciproc. Nu știu cum m-aș simți în legătură cu asta. Nu am fost vreodată cu adevărat apropiați. Nu am discutat despre probleme importante. Pentru că, ei bine, relația noastră a fost întotdeauna atât de izolată. Nu am simțit că aș putea discuta astfel de lucruri cu el. Îmi iubesc tatăl. M-a susținut foarte mult. Îi doresc cu adevărat tot binele. Dar mi-am găsit o anumită independență prin muzica mea. Trebuie să-mi acord acel timp, să ies din umbră”, spunea Abigail în trecut.

