Celebrul Ion Boschet, primele declarații după ce a fost ”măcelărit” în scara blocului: ”Mi-au dat cu ranga în cap. Au vrut să…”

În urmă cu câteva zile, vă relatam, în premieră, AICI, că celebrul Ion Boschet a fost "măcelărit" în fața casei sale. Ex-iubitul Andreei Spătaru rupe tăcerea după ce a fost bătut măr și tâlhărit. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, mărturiile uluitoare ale cunoscutului afacerist.

Ion Boschet, devenit arhicunoscut în urmă cu 11 ani – după un episod controversat în care o agresa în plină stradă pe fosta vedetă Playboy Andreea Spătaru, iubita lui din momentul respectiv – a fost bătut cu sălbăticie, weekendul trecut! Controversatul afacerist a fost așteptat în fața casei de două persoane, care, pur și simplu, l-au desfigurat.

“Eu n-am ceartă cu nimeni, n-am datorii la nimeni”

La scurt timp după ce a părăsit unitatea medicală în care a fost tratat după episodul violent, Ion Boschet a făcut mărturisiri șocante, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. Ex-iubitul Andreei Spătar susține că a fost tâlhărit și cei care l-au ”rupt” cu bătaia au avut ca scop jaful, și nu o reglare de conturi așa cum s-a zvonit după teribilul incident.

”Erau tâlhari, au vrut să îmi fure ceva. Eu am fost tâlhărit, nu a fost vorba de vreo răfuială între clanuri sau reglare de conturi. Mi-au dat cu ranga în cap. Eu n-am ceartă cu nimeni, n-am datorii la nimeni. Doctorii mi-au spus că am avut mare noroc pentru că puteam să mor. Am vrut să plec din spital imediat după ce mi-am revenit, mi-au zis că sunt un caz rar.

Am fost la poliție, la IML am depus plângere. Acum aștept ca autoritățile să își facă treaba și cei care au făcut asta să se ducă la pușcărie, că nu-i normal să îți dea cu ranga în cap pe stradă. Eu m-am retras din lumea asta. Îmi văd de treaba mea. Nu merg în cluburi, pentru că acolo sunt numai nenorociri”, a mărturisit Ion Boschet, în exclusivitate, pentru site-ul nr. 1 din România.

”Măcelărit” în fața locuinței

Cunoscutul afacerist Ion Boschet a fost "măcelărit" în fața locuinței sale, aflată în cartierul Tei din București. Ex-ul Andreei Spătar a fost lovit cu bâte, iar făptașii au apelat inclusiv la celebrele box-uri. Ion Boschet a fost, imediat, preluat de o ambulanță și dus la Urgență.

Ion Migdal: “Cineva i-a vrut răul, din pricina unei gagici l-a bătut”

Fratele lui Fane Spoitoru a făcut mărturisiri fără precedent după ce cunoscutul Ion Boschet a fost bătut cu bestialitate.

”Îmi pare rău de ce s-a întâmplat cu el. Ion este vărul cumătrului meu și sincer spun că mă doare sufletul de când am văzut ce s-a întâmplat cu el. Ion nu merita să pățească așa ceva. Cred că a deranjat pe cineva din cauza unei gagici, nu din cauza datoriilor sau să fie vorba de vreo reglare de conturi. Ion nu face așa ceva. Ion e capabil, el este om de afaceri, nu dă înapoi, e om de șpriț, își permite să plătească.

Cineva i-a vrut răul, din pricina unei gagici l-a bătut. Din ce am înțeles eu, ăia nici nu erau mascați. E urât, o să se afle cine a făcut asta. Eu îmi cer mii de scuze. Nu sunt implicat, nu m-am băgat în așa ceva. El face parte din familie, e cumătrul meu”, a declarat Ion Migdal, în exclusivitate pentruCANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

