Cine este bărbatul care investește în afacerea deschisă de Dana Marijuana, după ce rapperița a amânat nunta cu Valentin!

Dana Marijuana a locuit timp de un an în Vama Veche, dar, recent, s-a întors în București la rugămintea fiicei sale, Iris. Mezina familiei nu s-a putut acomoda la malul mării, așa că e de înțeles decizia luată. Ajunsă acolo unde a cunoscut celebritatea, Dana Coteanu nu stă cu mâinile-n sân, ci profită din plin de oportunitate. Artista și-a deschis o nouă afacere care, speră ea, să-i umple buzunarele. În plus, are parte și de ajutor de nădejde de la un bărbat. Și nu este vorba despre Valentin, cel care ar fi trebuit să o ducă la altar. Cine a băgat mâna adânc în buzunar pentru a o ajuta pe „cea mai fidelă fată”, dar și despre ce afacere este vorba ne-a spus chiar Dana Marijuana, într-un interviu oferit exclusiv pentru CANCAN.RO.

Dana Marijuana ne povestea, acum un an și jumătate, că întâlnise bărbatul vieții ei, se mutase la malul mării, în Vama Veche, și își planifica nunta cu alesul său, Valentin. Lucrurile s-au schimbat însă total, după ce Dana a luat decizia de a amâna evenimentul, din cauza problemelor pe care bărbatul le are cu alcoolul. Artista a decis să nu îi dea papucii lui Valentin, însă nu se mai concentrează deloc pe relația cu el, ci pe carieră. Iar, în domeniul profesional, lucrurile par să-i surâdă.

Dana Marijuana, despre bărbatul care o ajută: „Are încredere că va ieși ceva frumos”

„Nu mai stau la mare, rămâne casă de vacanță cea de la mare și ne-am mutat în București. Am vrut să vin aici pentru că am mai multe oportunități profesionale și deja am început demersurile în acest sens. Am deschis o nouă afacere, am o colecție de tricouri. Sunt pentru toate vârstele, de la copii, adolescenți, până la adulți” , a spus Dana pentru CANCAN.RO.

Dana nu este singură în afacere, ci are un partener care a venit cu banii. Așadar, bărbatul, care îi este un apropiat artistei a decis să investească mii de euro în afacere pentru a o ajuta. Desigur, și el deține o parte din acțiuni. Să nu credeți, însă, că Dana Marijuana nu ar avea experiență în domeniu, dimpotrivă. A lucrat, în trecut, cu unii dintre cei mai apreciați designeri din România.

„Colaborez cu un domn, Victor Boccina, care are un atelier de producție a hainelor. El a investit banii, are încredere că va ieși ceva frumos. Eu, momentan, nu am investit bani. Eu vin cu imaginea, el cu banii. Vorbim de câteva mii de euro. Eu o să și pictez, la un moment dat, la următoarea colecție, tricourile. Eu am lucrat în trecut, pentru cine nu știe, cu Mihai Albu, Cătălin Botzatu, Geroge Hojbotă, Laura Olteanu. Trei ani de zile am colaborat cu ei” , a spus Dana Marijuana pentru CANCAN.RO.

Rapperița are planuri mari: „Mă adaptez vremurilor” Ce temeri are artista: „M-au păcălit, dar…”

Dana Marijuana a povestit că anul acesta vrea să revină în forță și pe plan muzical. Deja are câteva colaborări și promite multe surprize frumoase. O temere însă, nu-i dă pace. Artista speră să poată intra pe radio, chiar dacă, momentan nu este semnată cu nicio casă de producție.

„M-am axat mai mult pe partea profesională. Am zis să ies și eu în față cu calitățile mele de artist. Vreau să scot și muzică, am două piese deja, la una urmează să scot și clip. Se numește: Doamna Dana. Compozitor și regizor este Bogdan Negroiu de la trupa El Negro. Mai am o piesă de club, de disco pentru că mi-am dorit mult să fac o piesă așa. Mă adaptez vremurilor, bineînțeles. Am colaborat cu un trapper, un puștan talentat. Nu știu dacă va reuși să intre într-un playlist muzica pentru că, momentan, nu sunt semnată cu o casă de producție”, a dezvăluit Dana Marijuana.

Artista nu are de gând să se lase prea ușor, chiar dacă știe că va fi dificil fără o echipă care să o ajute și să o promoveze. În urmă cu un an, Dana Coteanu surprindea pe toată lumea cu declarațiile sale în care dezvăluia că nu și-a primit banii de la concertele unde cânta cu La Familia. Sisu și Puya i-au dat replica artistei atunci și s-a declanșat un scandal monstru. (vezi aici). Din păcate pentru rapperiți, nu a fost prima dată când a simțit că este trădată de oamenii cu care a lucrat.

„O să merg la televiziuni, o să fac concerte, dar nu știu dacă va intra într-un playlist. Aș vrea, totuși, să vorbesc la o casă de producție, dar îmi e cam urât. Am lucrat cu case de producții în trecut și m-au păcălit, și-au bătut joc. Dar pentru reclamă, să ajungă la cât mai mulți oameni, aș face un efort și aș lăsa de la mine. Nu mă dau bătută, vreau să las ceva în urmă pentru oameni”, a spus rapperița pentru CANCAN.RO.

Se mai căsătorește sau nu Dana Marijuana?!

Dana Marijuana a fost radicală în privința deciziei amânării nunții cu Valentin: „Nunta am amânat-o pentru la anul, acum mă concentrez pe carieră. Mi-am dorit ca înainte de nuntă să mai demonstrez cine sunt și ce fac!”

În urmă cu două luni, artista ne povestea că aveau deja totul pregătit pentru eveniment. „Cununia religioasă o vom face la Biserica Krezulescu, de lângă Sala Palatului. Mie mi-a plăcut mult biserica aceasta și îmi plăceau culorile care predominau în biserică. Vreau să fiu legată cu el în fața lui Dumnezeu pentru că așa este cel mai bine și corect. Toate actele contează, mie mi se pare că actele țin de multe ori căsnicia. La mine este a doua căsătorie și la el la fel, așa că suntem atenți la acest aspect” , spunea rapperița care, momentan, s-a văzut nevoită să renunțe la ideea de a îmbrăca rochia de mireasă anul acesta.

