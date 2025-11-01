Acasă » Știri » Cine este Sunamita Beza, tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea Românie, și ce înseamnă numele ei în limba română

Cine este Sunamita Beza, tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea Românie, și ce înseamnă numele ei în limba română

De: Alina Drăgan 01/11/2025 | 14:02
Cine este Sunamita Beza, tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea Românie, și ce înseamnă numele ei în limba română
Cine este Sunamita Beza, tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea Românie /Foto: Captură Pro TV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Un nou sezon al emisiunii Vocea României a luat startul. Sezonul cu numărul 13 promite să aducă în fața telespectatorilor noi voci impresionante, iar una dintre ele este a unei tinere de numai 18 ani. Sunamita Beza a urcat pe scena de la PRO TV și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Jurații au amuțit imediat cum i-au auzit glasul. Tânăra a reușit să întoarcă toate cele patru scaune.

Sunamita Beza, în vârstă de 18 ani, a reușit să facă ravagii pe scena de la Vocea României. Tânăra din Sibiu a emoționat jurații, dar și publicul. Ea a cântat piesa „Una palabra”, iar interpretarea sa a vrăjit pe toată lumea. Cu o sensibilitate aparte și cu o voce de milioane, Sunamita a reușit să întoarcă toate cele patru scaune.

Cine este Sunamita Beza de la Vocea României

Smiley s-a declarat fascinat de interpretarea ei și s-a luptat să o aducă la el în echipă. Însă, în cele din urmă, Sunamita Beza l-a ales pe Tudor Chirilă.

„Sunamita, când ai început să cânți s-a așternut liniștea în platou și toată lumea stătea și te asculta în liniște. Eu eram: «mamă, cum cântă fata asta!», foarte delicat, să nu cumva să deranjez cântarea, sentimentul pe care tu ai reușit să ni-l dai în seara asta. Sper că ai simțit și tu și că ne-am luat după tine, după cum vezi, toți avem un ton mult mai calm. (…) Sunt hipnotizat de interpretarea ta, de vocea ta, de apariția ta și mi-aș dori foarte tare să îmi dai ocazia să lucrăm împreună”, a spus Smiley.

Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE
Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Sunamita Beza, pe scena Vocea Românie /Foto: Captură Pro TV

Cine este Sunamita Beza

Sunamita Beza este din Sibiu, are 18 ani și provine dintr-o familie de penticostali. Aceasta și-a descoperit talentul muzical încă de la o vârstă fragedă, iar la 8 ani cânta deja în corul Bisericii. Pasiunea pentru muzică și talentul le-a moștenit de la bunicii materni, care au cântat în lăcașul de cult. Talentul artistic există din plin la ea în familie, căci unchii și mătușile sale sunt iubitori de instrumente muzicale.

Deși pasiunea pentru muzică a descoperit-o la o vârstă fragedă, Sunamita Beza a început să studieze în acest sens abia la vârsta de 15 ani. A făcut parte dintr-o trupă, iar cel mai important concert de până acum l-a susținut la Filarmonica din Sibiu, în fața a 300 de spectatori.

Pe lângă vocea sa, și numele tinerei artiste a atras atenția. Aceasta are un nume neobișnuit pentru români care se pare că își are originile în cultura indiană. Bunica tinerei este pasionată de serialele indiene, iar pentru numele nepoatei s-a inspirat de acolo. Sunamita înseamnă „bogăție”.

Lacrimi la Vocea României! Jurații au început să plângă pe rând, după piesa auzită: „Eu nu pot să vorbesc”

Pavel Bartoș dezvăluie secretele din culise! Ce nu se vede la TV, la ”Vocea României”: „Să vedem ce li se întâmplă!”

Foto: Captură Pro TV

Tags:
Iți recomandăm
Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce înseamnă asta
Știri
Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce înseamnă asta
De ce Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea. Ce nu poate face comediantul? „Pentru mine contează”
Știri
De ce Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea. Ce nu poate face comediantul?…
ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday
Mediafax
ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de care suferă o tânără din SUA
Gandul.ro
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai!...
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene
Adevarul
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a...
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile...
Interzis la fumat, prin lege, persoanelor născute începând cu 2007. Singura țară cu interdicție generațională, după ce Noua Zeelandă a abrogat-o în 2023
Mediafax
Interzis la fumat, prin lege, persoanelor născute începând cu 2007. Singura țară cu...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de care suferă o tânără din SUA
Gandul.ro
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, mai bogat cu 6 milioane de euro! „Știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp”
Gigi Becali, mai bogat cu 6 milioane de euro! „Știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp”
Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce ...
Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce înseamnă asta
De ce Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea. Ce nu poate face comediantul? „Pentru mine contează”
De ce Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea. Ce nu poate face comediantul? „Pentru mine contează”
Test de inteligență | Vedeți unde s-a ascuns liliacul din această imagine, în 12 secunde?
Test de inteligență | Vedeți unde s-a ascuns liliacul din această imagine, în 12 secunde?
Valerie Lungu, acuzată că și-a “umflat” contul de Insta cu boți! Influencerița le-a închis ...
Valerie Lungu, acuzată că și-a “umflat” contul de Insta cu boți! Influencerița le-a închis gura cârcotașilor: “Pot să fiu și eu ca Marilu și să mă cert cu Alex”
Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”! Internauții au taxat-o: „Legenda ...
Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”! Internauții au taxat-o: „Legenda zice că vecinii sunt traumatizați”
Vezi toate știrile
×