Cine este Sunamita Beza, tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea Românie, și ce înseamnă numele ei în limba română

Un nou sezon al emisiunii Vocea României a luat startul. Sezonul cu numărul 13 promite să aducă în fața telespectatorilor noi voci impresionante, iar una dintre ele este a unei tinere de numai 18 ani. Sunamita Beza a urcat pe scena de la PRO TV și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Jurații au amuțit imediat cum i-au auzit glasul. Tânăra a reușit să întoarcă toate cele patru scaune.

Sunamita Beza, în vârstă de 18 ani, a reușit să facă ravagii pe scena de la Vocea României. Tânăra din Sibiu a emoționat jurații, dar și publicul. Ea a cântat piesa „Una palabra”, iar interpretarea sa a vrăjit pe toată lumea. Cu o sensibilitate aparte și cu o voce de milioane, Sunamita a reușit să întoarcă toate cele patru scaune.

Cine este Sunamita Beza de la Vocea României

Smiley s-a declarat fascinat de interpretarea ei și s-a luptat să o aducă la el în echipă. Însă, în cele din urmă, Sunamita Beza l-a ales pe Tudor Chirilă.

„Sunamita, când ai început să cânți s-a așternut liniștea în platou și toată lumea stătea și te asculta în liniște. Eu eram: «mamă, cum cântă fata asta!», foarte delicat, să nu cumva să deranjez cântarea, sentimentul pe care tu ai reușit să ni-l dai în seara asta. Sper că ai simțit și tu și că ne-am luat după tine, după cum vezi, toți avem un ton mult mai calm. (…) Sunt hipnotizat de interpretarea ta, de vocea ta, de apariția ta și mi-aș dori foarte tare să îmi dai ocazia să lucrăm împreună”, a spus Smiley.

Cine este Sunamita Beza

Sunamita Beza este din Sibiu, are 18 ani și provine dintr-o familie de penticostali. Aceasta și-a descoperit talentul muzical încă de la o vârstă fragedă, iar la 8 ani cânta deja în corul Bisericii. Pasiunea pentru muzică și talentul le-a moștenit de la bunicii materni, care au cântat în lăcașul de cult. Talentul artistic există din plin la ea în familie, căci unchii și mătușile sale sunt iubitori de instrumente muzicale.

Deși pasiunea pentru muzică a descoperit-o la o vârstă fragedă, Sunamita Beza a început să studieze în acest sens abia la vârsta de 15 ani. A făcut parte dintr-o trupă, iar cel mai important concert de până acum l-a susținut la Filarmonica din Sibiu, în fața a 300 de spectatori.

Pe lângă vocea sa, și numele tinerei artiste a atras atenția. Aceasta are un nume neobișnuit pentru români care se pare că își are originile în cultura indiană. Bunica tinerei este pasionată de serialele indiene, iar pentru numele nepoatei s-a inspirat de acolo. Sunamita înseamnă „bogăție”.

Lacrimi la Vocea României! Jurații au început să plângă pe rând, după piesa auzită: „Eu nu pot să vorbesc”

Pavel Bartoș dezvăluie secretele din culise! Ce nu se vede la TV, la ”Vocea României”: „Să vedem ce li se întâmplă!”

Foto: Captură Pro TV