Cine sunt copiii de vedete care dau Evaluarea Națională 2026. Părinții celebri stau cu sufletul la gură

Evaluarea Națională a început oficial luni, 22 iunie. Elevii de clasa a VIII-a din întreaga țară traversează una dintre cele mai emoționante perioade din viața lor. Aceștia trebuie să își demonstreze cunoștințele la probele pe care le au și că sunt pregătiți să facă pasul următor pentru admiterea la liceu.

Evaluarea Națională este unul dintre cele mai importante examene pentru elevii claselor a VIII-a. Profesorii, elevii și părinții stau cu sufletul la gură în această perioadă. De asemenea, și vedetele sunt emoționate pentru copiii lor care susțin examenul de absolvire al gimnaziului. Probele au început de luni, 22 iunie, iar școlarii trebuie să treacă de subiectele pentru Limba și Literatura Română.

Cine sunt copiii de vedete care dau Evaluarea Națională 2026

Luni, 22 iunie, este o zi plină de emoții pentru toți părinții din România. Elevii susțin Evaluarea Națională, unul dintre cele mai importante examene de final al gimnaziului. Printre copiii care trebuie să treacă cu brio de probele obligatorii se numără și câțiva care au părinți celebri. Unele vedete au vorbit deschis despre ziua cea mare. De exemplu, Irina Fodor a postat pe rețelele de socializare un mesaj inedit. Copleșită de emoții, prezentatoarea TV a rămas câteva momente bune în mașină și a dezvăluit că nu se aștepta să aibă atâtea trăiri în ziua examenului.

Mai stau un pic în mașină, să mi se dezmorțească genunchii, ca să pot să conduc înapoi, spre casă. Tocmai am lăsat-o pe Diana la școală, pentru că, în câteva minute, începe examenul. Azi dă Evaluarea Națională și nu aș fi zis în veci că o să am asemenea emoții, dar uite că le am de câteva zile bune și acum au atins apogeul, a scris Irina Fodor în mediul online.

De asemenea, ea a transmis și un mesaj de încurajare pentru toți elevii care susțin Evaluarea Națională.

Voiam să le urez multă baftă copiilor care astăzi merg în sălile de clasă cu sufletul plin de speranță. Aveți încredere în voi, totul va fi bine!, a mai scris ea.

Nu este singura care a transmis un astfel de mesaj. Iuliana Tudor a scris un mesaj inedit pe pagina sa.

Parcă mai ieri te ajutam să-ți legi șireturile, iar azi te privesc de jos în sus (la propriu și la figurat) la festivitatea de absolvire a clasei a VIII-a. Te-am văzut transformându-te dintr-un copil curios într-un adolescent cu opinii proprii, cu umor fin, cu momente de rebeliune absolut firești și cu o personalitate care începe să-și lase amprenta. Urmează examenul, știu, dar dincolo de cifrele de pe foaie, tu ești deja o notă de 10 în catalogul vieții noastre. Zboară liber, Tudor! Noi, părinții tăi, suntem aici, în primul rând, și te aplaudăm!, a postat prezentatoarea TV.

Rareș Năstase este o altă personalitate importantă care are emoții în această perioadă. Jurnalistul a scris un mesaj de încurajare atât pentru părinți, cât și pentru copii.

Baftă la examene, copilași! Evaluarea Națională, un examen mai important decât BAC-ul, aș zice. Când copiii scriu lucrarea, iar părinții rezolvă în cap toate variantele de subiecte și au emoții mai mari decât cei mici. Știu cum e, mă aflu în această categorie! Pumnii strânși! Să curgă cafeaua, să reziste nervii și să fie subiectele mai ușoare decât emoțiile! Începe o săptămână cu trei probe, la noi. Succes tuturor!, a scris Rareș Năstase.

VEZI ȘI: Cât durează vacanţa de vară în 2026. Când începe anul școlar 2026-2027

Se dau 200 de euro de la stat pentru elevi și studenți. Ce trebuie să facă pentru a intra în posesia banilor