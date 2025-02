Claudia Pătrășcanu aruncă bomba! Cum își face Gabi Bădălau fiul să plângă seară de seară: ”Dorința lui cea mai mare era să-l susțină”. Cu ce a călcat strâmb EX-ul Biancăi Drăgușanu?!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Claudia Pătrășcanu vorbește despre situația actuală dintre ea și Gabi Bădălău, cu care se războiește și în prezent, prin tribunale. Vedeta vorbește despre pierderea tatălui, educația pe care le-o acordă celor doi băieți, provocările din viața de mamă singură și noua sa piesă de dragoste, ”Te iubesc”.

Claudia Pătrășcanu își crește cei doi copii la Constanța, însă, în conformitate cu programul de vizită stabilit în urma divorțului cu scandal, micuții vin și în Capitală, pentru a-și vizita tatăl. Din păcate, asta înseamna că Nicolas, pasionat de fotbal, trebuie să lipsească deseori de la meciurile la care își dorește foarte mult să participe.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, artista povestește situația pe larg:

”Nicolas este foarte pasionat de fotbal, îi place foarte mult. De multe ori, când se întâmplă să nu ajungă la un meci dintr-un anumit motiv, îl găsesc dormind cu mingea-n brațe, plângând. Plânge până adoarme așa. Joacă foarte bine, este la Academia Hagi. Vreau să-l susțin cât pot eu de mult, din punctul meu de vedere are toată susținerea.

Mai lipsește din cauza acestui program de vizită, iar meciurile se mai nimeresc și-n weekend. Tu ca părinte trebuie să-l ajuți să crească, să-și ducă visul mai departe. (…)

Când trebuie să meargă în cealaltă parte, nu poate merge la meci. Dorința lui cea mai mare era să-l susțină și tătăl și să vină cumva la meci. Nu știu de ce nu vine tatăl lui la Constanța, la meciuri. Deși îl cunosc, o să mă abțin! Aș vrea doar să-l susținem pe Nicolas. Îl susțin și antrenorii. El este și un copil foarte plăcut. Cred că va ieși fotbalist, eu așa sper. Gabriel face și el fotbal, a făcut și tenis, dar nu a mai vrut”, a spus Claudia.

În plus, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, cântăreața vorbește și despre cum a ajutat-o credința să depășească nenumăratele cumpene din ultimii ani, despre relația cu fosta soacră și despre planurile pe care le are în cariera sa muzicală.

