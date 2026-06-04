Cod roșu de vijelii în România! Care sunt județele afectate

Deși calendarul arată că vara a început, vremea din România este departe de imaginea unor zile însorite și liniștite. În locul temperaturilor ridicate și al cerului senin, mai multe regiuni ale țării se confruntă cu fenomene meteo severe. În mai multe județe din România a fost anunțat cod roșu de vijelii.

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de vreme extremă, inclusiv cod roșu și cod portocaliu de vijelii, pentru mai multe localități din sudul țării, unde sunt așteptate furtuni puternice, grindină și cantități importante de precipitații.

Ce județe vor fi afectate

Cea mai severă avertizare, de cod roșu, a fost emisă pentru mai multe localități din județul Ilfov. Meteorologii avertizează că locuitorii din Pantelimon, Cernica și Glina se pot confrunta cu ploi torențiale care pot depăși 40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt de timp. În plus, sunt prognozate descărcări electrice frecvente, căderi de grindină cu diametre de până la 3 centimetri și rafale de vânt ce pot atinge viteze de 70-80 km/h.

Totodată, un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată a fost emis pentru zone din județele Ilfov, Ialomița și Giurgiu. Printre localitățile vizate se numără Voluntari, Brănești, Afumați, Popești-Leordeni, Berceni, Ștefăneștii de Jos, dar și Sinești, Drăgoești, Băneasa, Prundu și Gostinu.

În aceste regiuni sunt așteptate averse abundente, cu acumulări de apă între 25 și 40 de litri pe metru pătrat, însoțite de grindină de mici și medii dimensiuni și numeroase fulgere. De asemenea, vântul va sufla cu putere, rafalele urmând să atingă viteze de până la 60 km/h.

Specialiștii recomandă populației să urmărească în permanență actualizările meteorologice și să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor periculoase. Furtunile anunțate pot provoca probleme în trafic, acumulări rapide de apă și pagube materiale, motiv pentru care autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să fie precauți și să respecte recomandările de siguranță.

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