Acasă » Exclusiv » Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO

Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO

De: Loriana Dasoveanu 03/12/2025 | 20:46
Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Judecătoarea Curții Constituționale, Iulia Scântei, a fost una dintre cele mai vizibile figuri ale tribunei oficiale la parada de 1 decembrie. Cu o ținută foarte colorată pentru asemenea ocazii, jachetă galbenă,  jeans, încălțăminte sport și o geantă office, magistratul a ieșit în evidență încă de la începutul paradei. Piesa de rezistență a fost, fără doar și poate, pălăria în nuanța de galben-lămâie care a făcut să întoarcă privirea orice militar care a defilat la parada de Ziua Națională a României. Dar, despre asta s-a scris și vorbit de la 1 decembrie până acum. Ceea ce poate lumea nu știe este că doamna judecător are o colecție impresionantă de pălării care de care mai colorate și sofisticate. CANCAN.RO vă prezintă câteva dintre accesoriile din colecția ei. 

Judecătoarea Iulia Scântei este o apariție la orice eveniment. La parada militară de Ziua Națională a României, magistratul a stat în primul rând și a atras privirile tuturor.  Ținuta colorată și pălăria (vedeta zilei) au fost observate de la primele acorduri ale paradei până la ultimul militar care a trecut în pas regulamentar. Dar cei care o cunosc știu că apariția colorată și sofisticată de la paradă, nu este o întâmplare izolată. Judecătoarea CCR are o colecție impresionantă de pălării, unele cu aer boem, altele cu spirit de carnaval aristocratic, toate cu ceva din farmecul Coanei Chirița reinterpretată în cheie contemporană. Iată ce piese are în colecție judecătoarea CCR.

Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință
Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Judecătoarea CCR are o colecție impresionantă de pălării

Iulia Scântei este o împătămită a pălăriilor, pe care nu ezită să le poarte în aproape orice împrejurare, iar asta s-a văzut și la parada militară de 1 decemrbie. Într-o altă apariție, doamna Iulia Scântei a purtat o ținută veselă în nuanțe de albastru și verde deschis, accesorizată cu o pălărie care ar fi putut primi aplauze chiar și la Paris Fashion Week. Pene, flori și detalii auriu-royal se reuneau într-un ansamblu ce nu putea fi trecut cu vederea.

Judecătoarea CCR are o colecție fabuloasă de pălării
Judecătoarea CCR are o colecție fabuloasă de pălării

Se pare că nu doar pălăriile sunt pe gustul judecătoarei CCR, ci și tocile. Aici, Iulia Scântei a pus ochii pe o tocă albastră cu pietre, o piesă de colecție, de altfel. Așadar, chiar și atunci când nu poartă pălării, le admiră. Cu grație, cu atenție, cu acel aer al cunoscătorului care știe exact ce caută.

Magistratul și-a arătat deseori preferințele pentru pălării extravagante
Magistratul și-a arătat deseori preferințele pentru pălării extravagante

Știți cum se spune, cine se aseamănă, se adună. Ei bine, de data aceasta judecătoarea Curții Constituționale a României s-a fotografiat alături de o apropiată care purta o pălărie aproape la fel de excentrică precum a ei. Bine, nimeni nu o poate detrona pe zeița pălăriilor care nu se ferește să le poarte cu grație și stil. Mai mult, cea mai interesantă parte abia acum vine: Se pare că judecătoarea CCR are pălării pentru diverse ocazii, unele mai excentrice pentru seară, iar altele, ceva mai „cuminți”, dar toate cu multă personalitate, așa cum este ea. Vă invităm să accesați galeria foto pentru a vedea mai multe piese din colecția Iuliei Scântei!

Cine se aseamănă, se adună! Prietena Iuliei Scântei are aceleași gusturi ca judecătoarea CCR
Cine se aseamănă, se adună! Prietena Iuliei Scântei are aceleași gusturi ca judecătoarea CCR

CITEȘTE ȘI: Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV

ACCESEAZĂ ȘI: 1 Decembrie ca la carte la Cotroceni. Mutu, Cosoi și Maticiuc, invitați speciali la prima recepție a lui Nicușor Dan!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Scandalul momentului în România! Cântăreață cunoscută, hărțuită de un ”milionar cu relații sus puse”
Exclusiv
Scandalul momentului în România! Cântăreață cunoscută, hărțuită de un ”milionar cu relații sus puse”
Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt. Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară
Exclusiv
Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt. Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate
Mediafax
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost...
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Gandul.ro
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson:...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a...
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Mediafax
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui...
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez -...
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Gandul.ro
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din ...
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență
Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției
Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță
Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță
Horoscop 4 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu o rudă
Horoscop 4 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu o rudă
Vezi toate știrile
×