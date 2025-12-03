Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO

Judecătoarea Curții Constituționale, Iulia Scântei, a fost una dintre cele mai vizibile figuri ale tribunei oficiale la parada de 1 decembrie. Cu o ținută foarte colorată pentru asemenea ocazii, jachetă galbenă, jeans, încălțăminte sport și o geantă office, magistratul a ieșit în evidență încă de la începutul paradei. Piesa de rezistență a fost, fără doar și poate, pălăria în nuanța de galben-lămâie care a făcut să întoarcă privirea orice militar care a defilat la parada de Ziua Națională a României. Dar, despre asta s-a scris și vorbit de la 1 decembrie până acum. Ceea ce poate lumea nu știe este că doamna judecător are o colecție impresionantă de pălării care de care mai colorate și sofisticate. CANCAN.RO vă prezintă câteva dintre accesoriile din colecția ei.

Judecătoarea Iulia Scântei este o apariție la orice eveniment. La parada militară de Ziua Națională a României, magistratul a stat în primul rând și a atras privirile tuturor. Ținuta colorată și pălăria (vedeta zilei) au fost observate de la primele acorduri ale paradei până la ultimul militar care a trecut în pas regulamentar. Dar cei care o cunosc știu că apariția colorată și sofisticată de la paradă, nu este o întâmplare izolată. Judecătoarea CCR are o colecție impresionantă de pălării, unele cu aer boem, altele cu spirit de carnaval aristocratic, toate cu ceva din farmecul Coanei Chirița reinterpretată în cheie contemporană. Iată ce piese are în colecție judecătoarea CCR.

Judecătoarea CCR are o colecție impresionantă de pălării

Iulia Scântei este o împătămită a pălăriilor, pe care nu ezită să le poarte în aproape orice împrejurare, iar asta s-a văzut și la parada militară de 1 decemrbie. Într-o altă apariție, doamna Iulia Scântei a purtat o ținută veselă în nuanțe de albastru și verde deschis, accesorizată cu o pălărie care ar fi putut primi aplauze chiar și la Paris Fashion Week. Pene, flori și detalii auriu-royal se reuneau într-un ansamblu ce nu putea fi trecut cu vederea.

Se pare că nu doar pălăriile sunt pe gustul judecătoarei CCR, ci și tocile. Aici, Iulia Scântei a pus ochii pe o tocă albastră cu pietre, o piesă de colecție, de altfel. Așadar, chiar și atunci când nu poartă pălării, le admiră. Cu grație, cu atenție, cu acel aer al cunoscătorului care știe exact ce caută.

Știți cum se spune, cine se aseamănă, se adună. Ei bine, de data aceasta judecătoarea Curții Constituționale a României s-a fotografiat alături de o apropiată care purta o pălărie aproape la fel de excentrică precum a ei. Bine, nimeni nu o poate detrona pe zeița pălăriilor care nu se ferește să le poarte cu grație și stil. Mai mult, cea mai interesantă parte abia acum vine: Se pare că judecătoarea CCR are pălării pentru diverse ocazii, unele mai excentrice pentru seară, iar altele, ceva mai „cuminți”, dar toate cu multă personalitate, așa cum este ea. Vă invităm să accesați galeria foto pentru a vedea mai multe piese din colecția Iuliei Scântei!

CITEȘTE ȘI: Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV

ACCESEAZĂ ȘI: 1 Decembrie ca la carte la Cotroceni. Mutu, Cosoi și Maticiuc, invitați speciali la prima recepție a lui Nicușor Dan!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.