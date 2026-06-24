Cornel Luchian, despre tragedia prin care a trecut. Mărturisiri uluitoare despre experiența sa din Rai și Iad

Cornel Luchian a devenit cunoscut publicului larg datorită participării la Insula Iubirii. El a mers acolo împreună cu Iustina Loghin pentru a-și testa relația. Deși au fost momente în care și-ar fi dorit să se separe, cei doi au rămas un cuplu, au făcut o fetiță, iar acum urmează să aducă pe lume un băiețel. Totuși, puțini știu povestea de viață grea a fostului concurent.

Iustina și Cornel trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au participat la insulă pentru a-și testa relația și au ieșit de acolo învingători. Aceștia au împreună o fetiță, pe Ivana și urmează să se nască și băiețelul. În timpul emisiunii, fostul concurent a vorbit despre tragedia pe care a trăit-o.

El a avut un accident cumplit și a fost în comă profundă, chiar în moarte clinică. La acea vreme avea deja doi copii dintr-o relație anterioară și a povestit ce a văzut atât în Iad, cât și în Rai. Învitat în cadrul unui interviu, a dezvăluit cu ochii în lacrimi ce ar face dacă nu ar avea copii.

Ce spune Cornel Luchian despre Iad și Rai

Cornel Luchian a fost în comă o bună perioadă de timp, ba chiar în moarte clinică. Invitat în cadrul unei emisiuni, fostul concurent de la Insula Iubirii a vorbit despre ce a văzut în Iad și Rai. Cu ochii în lacrimi a mărturisit că să ajungi în iad nu este rău ceea ce se întâmplă acolo, așa cum se spune de-a lungul timpului, ci simplul fapt că ești trimis în iad.

Acolo e…am crezut că dacă ajungi în Iad și e cum spune lumea că „oh, vai, te arde focul”. Aia nu-i durere. Faptul că arde focul e nimica. Cea mai mare durere pe care am simțit-o acolo este faptul că ai ajuns acolo, a declarat Cornel Luchian.

De asemenea, el a vorbit și despre Rai. Acesta spune că de acolo nu mai voia să plece, însă copiii și cei apropiați l-au chemat înapoi pe Pământ și astfel s-a trezit din comă.

În Rai, ce am simțit acolo…de acolo nu am vrut să mă întorc înapoi sincer. N-am vrut să mă întorc, dar m-au trimis înapoi, a mai adăugat el.

Ce ar face Cornel Luchian dacă nu ar avea copii

Pentru că i-a plăcut atât de mult în Rai, partenerul Iustinei Loghin a declarat că s-ar întoarce acolo, dacă nu ar avea copii.

Dacă mi-ar spune cineva „hai” acum aș pleca. Singura chestie care mă ține sunt copiii că știu că trebuie să am grijă de ei. Dacă n-ar fi ei aș pleca acum, a spus Cornel Luchian.

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