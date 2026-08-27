Costineștiul își modernizează infrastructura. Investiții în drumuri, trotuare și parcări pentru o stațiune mai ușor de parcurs

Costineștiul își modernizează infrastructura. Investiții în drumuri, trotuare și parcări pentru o stațiune mai ușor de parcurs
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Experiența unei vacanțe la mare nu se oprește la plajă. Ea începe din momentul în care intri în stațiune și continuă cu fiecare drum dintre cazare, faleză, restaurante, terase și zonele de divertisment. Felul în care se circulă, calitatea trotuarelor și accesul la locuri de parcare influențează direct confortul turiștilor, mai ales în perioadele aglomerate.

Costineștiul are în derulare mai multe investiții dedicate modernizării infrastructurii locale. Planurile administrației includ reabilitarea unor drumuri de interes local, intervenții asupra infrastructurii pietonale și amenajarea unei parcări publice, care să contribuie la o mai bună organizare a traficului.

Unul dintre principalele obiective îl reprezintă modernizarea infrastructurii rutiere prin programe naționale de finanțare, cu investiții de câteva milioane de lei. În paralel, sunt prevăzute lucrări punctuale pe mai multe străzi din comună.

Experiența unei vacanțe la mare nu se oprește la plajă

Sunt lucrări mai puțin spectaculoase decât marile proiecte turistice, dar esențiale pentru funcționarea stațiunii. În timpul sezonului estival, Costineștiul preia un volum mare de trafic, iar zeci de mii de oameni se deplasează zilnic între spațiile de cazare, plajă și zonele de agrement. Drumurile mai bune, traseele pietonale sigure și organizarea corectă a circulației pot reduce presiunea asupra celor mai aglomerate puncte.

Parcările reprezintă un alt capitol important. Pentru o destinație în care o mare parte dintre turiști ajung cu mașina, lipsa locurilor organizate generează blocaje și ocuparea necontrolată a spațiului public. Amenajarea unei parcări publice, prevăzută în programul de investiții al administrației locale, este un prim pas către o gestionare mai eficientă a fluxurilor auto.

În spatele acestor proiecte se află o miză mai mare decât refacerea unor străzi. Costineștiul încearcă să treacă de la logica unei stațiuni care gestionează aglomerația de la un sezon la altul la cea a unei destinații care își pregătește infrastructura pentru dezvoltare.

Pe termen lung, investițiile în drumuri, trotuare și parcări pot schimba inclusiv percepția publicului. Costineștiul rămâne una dintre destinațiile emblematice ale litoralului tânăr, dar începe să investească mai vizibil și în mobilitate, spațiu public și confortul celor care îl aleg.

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