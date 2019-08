Criminalul de la Măgurele și-a răzbunat de fapt fiica de 11 ani! ”Victima îi filmase copila când o pipăia și turna bere pe ea!”

O crimă înfiorătoare s-a petrecut în Măgurele, şocând întreaga comunitate. Un bărbat – despre care s-a spus, inițial, că era orbit de gelozie – a plecat de acasă cu gândul de a ”rezolva problema” cu rivalul său și l-a împușcat în gât și în cap. Acesta nu a mai avut nicio șansă de salvare. Femeia care a auzit împușcăturile și a descoperit victima a sunat, imediat, la Poliție, iar echipa formată a reușit să-l prindă pe criminal în doar câteva ore. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a intrat în posesia unor informații senzaționale care reprezintă o adevărată lovitură de teatru în acest caz intens mediatizat. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE IMAGINI CU ”MAFIOTUL” DIN MĂGURELE. CANCAN.RO PUBLICĂ ȘI SINGURELE FOTOGRAFII CU VICTIMA LA LOCUL ”EXECUȚIEI”)

Una dintre primele declarații pe care ”Criminalul din Măgurele” le-a dat în fața anchetatorilor a constat într-o acuzație la adresa bărbatului pe care îl împușcase. Criminalul a susținut că acesta era amantul soției sale și, mai mult, că îl teroriza, motiv pentru care s-a hotărât să încheie ”conturile” cu acesta.

"Criminalul a mărturisit că amantul ar fi fost cel care îl teroriza de fapt, motiv pentru care a mers la el acasă ca să regleze conturile. După ce s-au bătut parte în parte, inculpatul a mers la mașină pentru a-și lua pistolul, după care și-a sunat rivalul să iasă la poartă. Victima ieșise hotărâtă să-l mai bată o dată, doar că a fost împușcată în cap și în gât! Criminalul a mărturisit că voia să-i omoare pe toți din casă, dar s-a speriat după ce a ratat-o pe soția lui", au mărturisit surse apropiate cazului, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Răsturnare de situație! Fetița de 11 ani, abuzată de amantul soției și de prietenii acestuia

Povestea cu sfârșit tragic a început, de fapt, în momentul în care ”Criminalul din Măgurele” și soția sa au pornit pe drumuri separate, fetița lor fiind luată de mamă. Conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, femeia s-a mutat la amantul ei împreună cu fetița. Numai că, odată cu trecerea timpului, au început și adevăratele probleme. Iar acestea nu au fost legate, propriu-zis, de relația soț-soție şi de un eventual viitor comun, ci de fetița celor doi și de ipostazele în care copila de 11 ani a fost… filmată/fotografiată de amantul soției.

Bărbatul ar fi încercat, de foarte multe ori, să ia fetița la el acasă, pentru a o scăpa din acel coșmar și pentru a o proteja de interlopul pe care avea să-l ucidă, ulterior, numai că nu a avut niciodată câștig de cauză.

Imediat după ce l-a împușcat pe amantul soției, bărbatul a reușit să fugă împreună cu fetița sa, refugiindu-se într-un imobil.

”O iubește pe micuță ca pe ochii din cap. Fata este viața lui!”

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în imobilul unde criminalul s-a refugiat imediat după ce a comis omorul.

"Nu s-a baricadat, nici vorbă de așa ceva. A așteptat în casă poliția, după care a luat decizia să fugă, văzând că nu vine nimeni. Nu a încercat în niciun moment să facă rău copilului, nici vorbă de amenințări. O iubește pe micuță ca pe ochii din cap. Fata este viața lui!", au precizat sursele noastre.

L-au bătut, au urinat pe el…

"Criminalul din Măgurele" a mers, în repetate rânduri, la casa amantului, pentru a încerca să își recupereze fetița. Numai că – de fiecare dată – i s-au aplicat corecții dure, amantul soției locuind, la domiciliul respectiv, alături de mai multe persoane. Viitorul criminal a fost lovit cu pumnii și picioarele, pus la pământ, iar cei care au fost în "tabăra" amantului soției sale au urinat pe el, umilindu-l. Bărbatul a reclamat aceste agresiuni la poliție, însă totul a rămas la fel ca înainte. De fiecare dată când a mers la locuința amantului soției pentru a încerca să "negocieze" recuperarea fetiței, tratamentul care i s-a aplicat a fost același.

La fel s-a întâmplat și în noaptea crimei. Bărbatul a mers din nou la poarta casei unde locuiau soția sa și amantul acesteia, fiind din nou bătut și umilit. Orbit de furie și îngrozit de ceea ce i s-ar fi putut întâmpla fetiței sale, ”Mafiotul” din Măgurele – așa cum a fost supranumit – a plecat, însă doar pentru moment. S-a întors înarmat cu un pistol, și-a sunat rivalul, iar când acesta a venit la poartă, l-a împușcat în gât și în cap.

"L-am sunat (n.red. – pe amantul soției) și i-am spus să iasă la poartă, dacă e bărbat. El mi-a furat mie femeia și copilul!", le-ar fi mărturisit "mafiotul" anchetatorilor, potrivit surselor noastre. Ba mai mult, din primele informații a reieșit că bărbatul plănuia să o ucidă și pe soția lui. "Am sunat-o și pe ea și i-am zis să iasă la poartă. Mi-a spus că este la Poliție. I-am zis să le spună polițiștilor că are puțină treabă afară", ar mai fi spus în fața anchetatorilor "Mafiotul" din Măgurele.

Ultima oră. A fost declanșată procedura de decădere a mamei din drepturile părintești

”Criminalul din Măgurele” a săvârșit o crimă îngrozitoare, însă ultimele informații arată că nu gelozia a fost adevăratul motiv, ci… grija pentru fetița sa abuzată de amantul soției și de prietenii acestuia. “Și-a făcut singur dreptate, din moment ce poliția nu a luat nicio măsură, l-a amenințat că va fi amendat. Acesta este adevărul! A rămas uimit de modul în care poliția s-a comportat cu el”, au mai declarat sursele noastre.

Cazul se prezintă, astfel, dintr-o cu totul altă perspectivă. Crima rămâne crimă și trebuie pedepsită conform legii, însă circumstanțele care au dus la o asemenea tragedie trebuie stabilite punct cu punct. Bărbatul orbit de gelozie, din prima fază a anchetei, s-a transformat, acum, într-un tată disperat care a recurs la un gest extrem fiindcă nu a mai putut suporta ideea că fiica sa este agresată chiar sub privirile propriei mame. Rămâne ca anchetatorii să descâlcească toate ițele încurcate ale acestui caz. Cert este că, spun sursele noastre, a fost declanșată procedura de decădere a mamei fetiței din drepturile părintești, ceea ce înseamnă că – deși tardiv – plângerile făcute la poliție de "Criminalul din Măgurele" s-au confirmat.

