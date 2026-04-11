Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii au

De: Anca Chihaie 11/04/2026 | 14:39
Familia Lucescu rămâne una dintre cele mai cunoscute din fotbalul românesc, însă generația tânără a ales să își construiască propriile drumuri, departe de terenul de fotbal care l-a consacrat pe antrenorul Mircea Lucescu. Nepoții săi au urmat trasee profesionale și personale diferite, combinând studiile internaționale cu revenirea în România și implicarea în domenii variate, de la antreprenoriat la activități academice și sociale.

Cu ce se ocupă Matei Lucescu

După finalizarea studiilor în Olanda, Matei Lucescu a decis, alături de partenera sa de viață, să revină în România. Alegerea a fost motivată de dorința de a construi o viață aproape de familie și de a dezvolta proiecte profesionale pe plan local, fără intenția de a rămâne în străinătate.

Odată întors în țară, acesta a intrat în industria berii artizanale și în zona HoReCa, unde a lansat un brand propriu. Afacerea a fost dezvoltată treptat, cu accent pe producția și promovarea produselor pe piața locală, reușind să își creeze un nume în acest sector competitiv. Activitatea sa se concentrează în prezent pe dezvoltarea businessului, pe extinderea prezenței comerciale și pe consolidarea brandului.

Pe plan personal, Matei este căsătorit și are un copil, iar familia joacă un rol central în viața sa. În același timp, acesta menține o legătură apropiată cu familia sa, fiind un sprijin constant pentru tatăl său, Răzvan Lucescu, dar și pentru bunica sa, Neli Lucescu.

Cu ce se ocupă nepoata lui Mircea Lucescu

O direcție diferită a fost aleasă de Maria Luiza Lucescu, cunoscută și sub numele de Marilu. Discretă și departe de atenția publică, aceasta și-a construit un parcurs internațional solid, locuind în mai multe țări de-a lungul anilor, inclusiv în Elveția și Africa de Sud, unde a cunoscut și viitorul său soț.

Soțul său, Luis Escobedo D’Anglés, este cadru universitar și cercetător, cu activitate în domeniul studiilor despre migrație, identitate și discurs social. Cei doi s-au stabilit ulterior în România, unde își cresc cei trei copii. Cel mai mare dintre aceștia este deja implicat în activități sportive la nivel de juniori, evoluând în cadrul unui club de fotbal din București.

Maria Luiza are o viață orientată spre familie și activități cu caracter social. Pe lângă rolul de mamă, aceasta se implică în acțiuni caritabile și își dedică timpul unor activități comunitare. De asemenea, are o pasiune pentru muzică, participând la activități corale cu specific religios, ceea ce contribuie la profilul său discret și echilibrat.

