Cu cine se iubește Heather Locklear acum, după ce dependența de alcool i-a distrus cariera. Surpriză majoră la Hollywood!

Heather Locklear și Lorenzo Lamas au fost două mari vedete de televiziune în anii ’80 și ’90, dar nu au mai fost în atenția publicului de ceva timp. Totuși, au revenit recent în titlurile din presă după ce presa americană a confirmat că au o relație de câteva luni.

Heather Locklear, 65 de ani, și Lorenzo Lamas, 68 de ani, au fost două dintre cele mai proeminente figuri ale televiziunii în anii ’80 și ’90. Ea, ca protagonistă în „Dynasty” și „Melrose Place”, iar el ca protagonist în „Renegade” și „Falcon Crest”.

Deși relația a devenit publică abia recent, totul sugerează că cei doi formează un cuplu de câteva luni, încă de la sfârșitul anului 2025, scrie TMZ. Heather Locklear și Lorenzo Lamas au fost foarte discreți în privința poveștii lor de dragoste, însă un prieten al actriței a confirmat pentru revista People că cei doi se întâlnesc și au o relație de câteva luni.

Heather Locklear și Lorenzo Lamas formează un cuplu

Potrivit relatărilor din presă, relația este foarte bine închegată, iar cei doi pregătesc o întâlnire între familiile lor, astfel încât și copiii lor să se poată cunoaște.

TMZ a publicat fotografii care arată cuplul pozând în timpul unei petreceri de Revelion în Las Vegas. Cuplul a fost surprins în imagini în timp ce se întâlnea cu bucătarul șef Barry Dakake la restaurantul Barry’s Steakhouse, situat în interiorul complexului Circa Resort and Casino din Las Vegas, în decembrie 2025.

Heather Locklear a fost căsătorită cu chitaristul trupei Bon Jovi, Richie Sambora, cu care are o fiică, Ava, în vârstă de 28 de ani. Înainte de aceasta, a avut o relație cu Tommy Lee, iar ultimul ei partener cunoscut a fost motociclistul Chris Heisserk.

Lorenzo Lamas are șase copii, din relații cu femei diferite, și a fost căsătorit de cinci ori. Cei mai mari sunt AJ și Shayne, din relația cu Michele Smith. Apoi au urmat Victoria, Isabella și Alexandra, din relația cu modelul Shauna Sand, iar cel mai mic este Paton, din relația cu actrița Daphne Ashbrook.

