Acasă » Știri » Știri externe » Cu cine se iubește Heather Locklear acum, după ce dependența de alcool i-a distrus cariera. Surpriză majoră la Hollywood!

Cu cine se iubește Heather Locklear acum, după ce dependența de alcool i-a distrus cariera. Surpriză majoră la Hollywood!

De: Daniel Matei 17/04/2026 | 06:10
Cu cine se iubește Heather Locklear acum, după ce dependența de alcool i-a distrus cariera. Surpriză majoră la Hollywood!
Sursa foto: Profimedia

Heather Locklear și Lorenzo Lamas au fost două mari vedete de televiziune în anii ’80 și ’90, dar nu au mai fost în atenția publicului de ceva timp. Totuși, au revenit recent în titlurile din presă după ce presa americană a confirmat că au o relație de câteva luni.

Heather Locklear, 65 de ani, și Lorenzo Lamas, 68 de ani, au fost două dintre cele mai proeminente figuri ale televiziunii în anii ’80 și ’90. Ea, ca protagonistă în „Dynasty” și „Melrose Place”, iar el ca protagonist în „Renegade” și „Falcon Crest”.

Deși relația a devenit publică abia recent, totul sugerează că cei doi formează un cuplu de câteva luni, încă de la sfârșitul anului 2025, scrie TMZ. Heather Locklear și Lorenzo Lamas au fost foarte discreți în privința poveștii lor de dragoste, însă un prieten al actriței a confirmat pentru revista People că cei doi se întâlnesc și au o relație de câteva luni.

 

Heather Locklear și Lorenzo Lamas formează un cuplu

Potrivit relatărilor din presă, relația este foarte bine închegată, iar cei doi pregătesc o întâlnire între familiile lor, astfel încât și copiii lor să se poată cunoaște.

TMZ a publicat fotografii care arată cuplul pozând în timpul unei petreceri de Revelion în Las Vegas. Cuplul a fost surprins în imagini în timp ce se întâlnea cu bucătarul șef Barry Dakake la restaurantul Barry’s Steakhouse, situat în interiorul complexului Circa Resort and Casino din Las Vegas, în decembrie 2025.

Heather Locklear a fost căsătorită cu chitaristul trupei Bon Jovi, Richie Sambora, cu care are o fiică, Ava, în vârstă de 28 de ani. Înainte de aceasta, a avut o relație cu Tommy Lee, iar ultimul ei partener cunoscut a fost motociclistul Chris Heisserk.

Lorenzo Lamas are șase copii, din relații cu femei diferite, și a fost căsătorit de cinci ori. Cei mai mari sunt AJ și Shayne, din relația cu Michele Smith. Apoi au urmat Victoria, Isabella și Alexandra, din relația cu modelul Shauna Sand, iar cel mai mic este Paton, din relația cu actrița Daphne Ashbrook.

CITEȘTE ȘI:

Divorț super secret în showbiz! Celebra actriță s-a despărțit de soț și și-a făcut cont pe o platformă controversată

Meghan Markle, criticată după ce a venit cu bijuterii de zeci de mii de dolari la un eveniment caritabil. Ce spun internauții

Iți recomandăm
Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă în fiecare zi”
Showbiz internațional
Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă în…
De la bogăție la sărăcie: vedetele de la Hollywood care au rămas fără milioanele de dolari. Cum au pierdut din averi
Showbiz internațional
De la bogăție la sărăcie: vedetele de la Hollywood care au rămas fără milioanele de dolari. Cum au…
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Mediafax
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie,...
Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare până la sfârșitul lunii
Gandul.ro
Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare...
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor. A intrat cu mașina într-un tren de pasageri
Adevarul
Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor....
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua...
Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului
Mediafax
Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
Click.ro
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan...
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
go4it.ro
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare până la sfârșitul lunii
Gandul.ro
Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare până la...
Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, ...
Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, 22 și 26 decembrie, 2 februarie și 2 martie
Moarte șocantă pentru portarul legendar al Austriei. Alex Manninger: accident tragic la o trecere feroviară. ...
Moarte șocantă pentru portarul legendar al Austriei. Alex Manninger: accident tragic la o trecere feroviară. Cine va moșteni averea de 7 milioane de euro?
Controverse uriașe: inteligența artificială care imită vocea și chipul lui Iisus. 1,99 dolari pe ...
Controverse uriașe: inteligența artificială care imită vocea și chipul lui Iisus. 1,99 dolari pe minut costă să vorbești cu Iisusul digital
Cum „păcălește” Antena 1 poporul cu televizorul: Decalaj uriaș între filmări și televizarea ...
Cum „păcălește” Antena 1 poporul cu televizorul: Decalaj uriaș între filmări și televizarea Survivor. Ce data este în calendarul din tribul Războinicilor
Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă ...
Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă în fiecare zi”
Salată de linte cu lămâie și ierburi, preparatul mediteranean vegan fresh cu aromă intensă și ...
Salată de linte cu lămâie și ierburi, preparatul mediteranean vegan fresh cu aromă intensă și textură plăcută
Vezi toate știrile