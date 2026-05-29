Cum a fost surprinsă Calina în compania unui DJ celebru. Fata Catincăi Zilahy, așa cum rar a mai fost văzută în ultima perioadă

A fost petrecere mare la ultima ediție Brunch Affair, unde CANCAN.RO a putut să observe detalii din culisele lumii influencerilor și în general din viața personajelor mondene ale României. Am scris deja despre întâlnirea de gradul zero dintre Laura Giurcanu și Alexia Eram, cu detalii și poze AICI.

Evident, nu ne-a scăpat nici momentul în care Matei Dima, adică BRomania, s-a „băgat” pe contrasens la Laura Giurcanu, deși ea venise la party cu iubitul Marian Huja (CFR Cluj), dar și cu Misteriosul Sorin, care locuiește cu ea într-o combinație pe care doar ei o cunosc. Despre ei aveți detalii și imagini AICI.

Dar pe cine observăm la același party? O fată pe care parcă o știm de undeva. Ei bine, e vorba de Calina Dumitrescu, pe care o știm de la Asia Express, unde a participat alături de mama ei, Catinca Zilahy (sora Oanei Roman și fiica lui Petre Roman, fost prim-ministru al României).

Aici o vedem pe Calina așa cum ar merita s-o vedem în general, în elementul ei, la party-ul Brunch Affair, unde se distrează în compania lui DJ Madalinescovici, nume de scenă DU MAD. Se vede că e încântată de muzică, dansează cu mâinile în aer și îi tot spune una-alta lui DJ Madalinescovici, care râde cu poftă.

E ceva chimie între cei doi, pentru că își dau în mod repetat semnale. Sigur, mai mult Calina, care râde, dansează și îi tot spune lucruri DJ-ului, dar și Madalinescovici își dă părul un pic mai sus, ca s-o impresioneze pe Calina cu coama lui de mascul pregătit de ce urmează.

De remarcat că în mâinile tinerei nu vedem niciun pahar, ci doar telefonul și probabil un dispozitiv de vapat. E un party cuminte pentru Calina, care a avut în trecut unele probleme, se vorbea atunci de un sevraj, însă mama ei, Catinca, susținea atunci că ar fi vorba doar de un banal atac de panică.

Pe Calina o știam deja, CANCAN.RO a scris despre ea în repetate rânduri. Din păcate, nu sunt doar evenimente așa plăcute cum e petrecerea unde s-a distrat așa frumos cu DJ Madalinescovici.

Calina Dumitrescu a participat împreună cu mama ei, Catinca Zilahy, la Asia Express dar au fost eliminate după ce au renunțat în timpul unei probe. Cele două, mamă și fiică, au fost permanent nemulțumite de condiții, de lipsa confortului.

Tot ele au avut recent și un scandal cu Oana Roman, sora Catincăi. Oana le-a interzis să folosească numele de familie „Roman”, probabil pentru a nu-i afecta reputația prin atitudinile să zicem problematice ale duo-ului Calina și Catinca.

Așa, ca detaliu ușor amuzant, Calina are un unchi adolescent, pe Petrus Roman, fiul lui Petre Roman cu Silvia Chifiriuc, „cadoul” pe care fostul premier l-a primit când alții deja sunt la ani buni de la pensionare. Probabil e ciudat pentru Calina, care face 25 de ani, să aibă un unchi cu vreo 10 ani mai tânăr. Dar așa e viața, cu multe surprize.

CITEȘTE ȘI: CALINA SI CATINCA AU LUAT FOC, DUPĂ CE OANA ROMAN LE-A INTERZIS SĂ-I MAI FOLOSEASCĂ NUMELE: “NU TREBUIE SĂ FIM SĂLBATICI”

NU RATA: DE LA CE A PORNIT SCANDALUL CU CALINA DUMITRESCU ÎN SPITAL, DE FAPT. CATINCA ZILAHY RUPE TĂCEREA: „S-A ENERVAT DUPĂ CE ASISTENTELE AU ÎNCEPUT SĂ ȘUȘOTEASCĂ”