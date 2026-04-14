Cum a petrecut vedeta Paștele, în timp ce Alex Dobrescu e după gratii. Cristina Cioran: „Am rămas doar cu mama și copiii”

De: Georgiana Ionita 14/04/2026 | 06:50
Cristina Cioran a petrecut Paștele, anul acesta, într-o formulă restrânsă. Actrița își crește singură cei doi copii, după ce tatăl micuților, Alex Dobrescu, a fost încarcerat. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta povestește cu nostalgie despre perioadele în care casa era plină, dar și ce activități a avut cu copiii, de sărbători.

Pentru Cristina Cioran, Paștele din acest an a venit cu o încărcătură emoțională diferită. Departe de imaginea familiei numeroase din copilărie, actrița și-a petrecut sărbătorile într-un cadru restrâns, alături de mama sa și de cei doi copii, pe care îi crește singură, în timp ce Alex Dobrescu se află în spatele gratiilor.

Chiar și așa, vedeta nu a renunțat la tradițiile care i-au marcat copilăria și încearcă, an de an, să le ofere celor mici bucuria autentică a sărbătorilor.

Cristina Cioran: „Astea sunt vremurile pe care le trăim”

De la ouă vopsite și preparate gătite în familie, până la planuri speciale pentru zilele de Paște, Cristina Cioran vorbește deschis despre cum arată viața ei acum și cum reușește să păstreze echilibrul într-o perioadă deloc ușoară. Vedeta recunoaște că schimbările din viața ei au redefinit complet atmosfera sărbătorilor, dar încearcă să compenseze prin emoție și implicare.

Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu

„Întotdeauna Paștele a fost o sărbătoare foarte importantă în familia noastră, la fel ca și Crăciunul. Bineînțeles că masa era plină cu bucate, găteam, făceam drob, friptură, ciorbiță, de toate. Mi-aduc aminte din copilărie, când eram cu toții. Acum am rămas extrem de puțini din familia noastră și, cumva, o să încercăm să le dăm copiilor noștri sentimentul acesta de sărbătoare. Eram mulți, familia mare, și ne strângeam și petreceam. Acum am rămas să fiu cu mama și cu copiii… Astea sunt vremurile pe care le trăim.”, a declarat Cristina Cioran pentru CANCAN.RO. 

Tradițiile pe care le păstrează pentru Ema și Max

Chiar dacă lucrurile nu mai sunt ca înainte, Cristina ține cu dinții de obiceiurile care dau farmec Paștelui. Pentru actriță, emoția sărbătorii rămâne esențială, chiar dacă ritmul vieții s-a schimbat.

„Ca tradiții, pentru noi era important că găteam, fierbeam ouă, le vopseam cu ceapă, cu pătrunjel, cu mărar, cu frunze… făceam tot felul de forme. Anul acesta o să încerc să fac cu Emma ouă vopsite, să ne distrăm puțin. Bineînțeles că mergeam la biserică, în noaptea de Înviere, un moment foarte important. A doua zi era masa de Paști. Noi niciodată nu mâncam după 12 noaptea, adică nu începeam sărbătoarea atunci. Veneam cu lumina, aprindeam candela și ne culcam. Dar de anul trecut am mai schimbat puțin, am aprins candela, am ciocnit câte un ou și am gustat puțin cozonac. Din totdeauna, sărbătoarea asta e plină de emoție. Mie îmi plac foarte mult colindele pascale, da, tot colinde se numesc. Am păstrat tradițiile: cozonacul, ouăle de Paști, drobul, friptura, ciorbița și mersul la biserică în noaptea de Înviere. În trecut mergeam mai mult, dar acum, cu copilul mic, e puțin mai complicat.”, a mai povestit actrița.

„Anul acesta am sărbătorit diferit, pentru că în prima zi de Paști am plecat undeva în țară, aproape de Constanța, la un festival de familie. Mergem și la călărie, ca să o scoatem puțin din cotidian pe Emma.”

 

Ce nu lipsește de pe masa de Paște: „Mama e specialistă!”

Chiar dacă nu gătește excesiv, Cristina nu renunță la preparatele tradiționale.

„Rețetele pentru anul acesta au fost cam aceleași: am făcut drob, ouă, bineînțeles, și o friptură de miel. Este o carne foarte bună, nouă ne place foarte mult, dar nu în cantitate mare, pentru că mie cel mai mult îmi place stufatul. Așa că am făcut și un stufat, asta e, cumva, plăcerea noastră, să gătim lucruri simple, dar bune.
Noi, de exemplu, pască nu facem, o cumpărăm. La friptură folosim doar sare, piper și usturoi. Punem și vin, bineînțeles — așa se face friptura de miel, simplu. Mama e specialistă.”

Secretul siluetei de sărbători: „Ar trebui doar să gust”

Ca multe alte vedete, Cristina este atentă și la alimentație în această perioadă.

„Ca să nu mă îngraș, ar trebui să nu mănânc, asta e principala chestiune. Ar trebui doar să gust, nu să mănânc. „Să guști” înseamnă foarte puțin. O să facem un tiramisu cu fructe de pădure, probabil fără zahăr adăugat, care merge bine și pentru fetiță. Și cam atât. Nu o să ne dăm prea tare în stambă cu gătitul, pentru că o să fim mai mult plecați.”

Mega surpriză de Paște! Cine a plătit o parte din datoriile lui Irinel Columbeanu
Parada de Paște din Seul devine virală după un moment spectaculos: un actor ridicat cu macaraua a recreat „înălțarea” lui Iisus la ceruri
Test IQ cu profa Loredana de la Survivor | Calculați 3.333.333 x 3.333 = ?
Rețeta secretă salam de biscuiți. Ingredientul misterios descoperit de lusitani
Cât durează cu adevărat Paștele Ortodox? Află totul despre durata reală a Paștelui și motivele din spatele acestei tradiții
Câți bani cere Codruța Filip pentru a cânta 50 de minute la nunta ta acum, după ce a rămas fără Valentin Sanfira
