Cum a reacționat Alin Oprea după ce a văzut-o pe fosta soție arătând semne obscene bărbaților, la Survivor de la Antena 1

Tensiunile au ajuns la cote maxime la Survivor, iar presiunea competiției și-a spus cuvântul. Larisa Uță, concurentă din echipa Faimoșilor, a explodat în timpul probelor și a făcut un gest obscen către rivalii săi din echipa Războinicilor, moment care a declanșat un val de reacții. Alin Oprea a reacționat pe rețelele de socializare. Ce a transmis cântărețul!

Un moment tensionat a avut loc la Survivor, după ce Larisa Uță, concurentă în echipa Faimoșilor, a făcut un gest obscen către un adversar din echipa Războinicilor. Adrian Kaan, cel vizat, a acuzat-o de lipsă de coerență, susținând că, deși cere respect și condamnă glumele jignitoare, ea însăși nu respectă aceste principii în timpul competiției. Gestul a stârnit nemulțumiri chiar și în propria echipă, iar Yasmin a nominalizat-o la eliminare, explicând că vrea să evite conflictele interne.

Imaginile difuzate au stârnit reacții și în afara competiției, iar Călin Oprea, fostul soț al concurentei, a reacționat, făcând o postare pe rețelele de socializare.

Cum a reacționat Alin Oprea

Alin Oprea și Larisa Uță au divorțat în anul 2021, separarea lor fiind intens mediatizată și marcată de numeroase controverse și scandaluri publice. După încheierea acestui capitol, acesta și-a refăcut viața personală și, în prezent, trăiește o relație stabilă și fericită alături de Medana Oprea care i-a readus zâmbetul pe buze.

După ce concurenta de la Survivor a făcut gestul obscen către concurenții din echipa Războinicilor, a doua zi, Alin Oprea, fostul ei soț, a publicat un mesaj cu subînțeles pe Facebook, interpretat de mulți ca o replică la comportamentul acesteia. Artistul a ales să își exprime public aprecierea față de actuala sa soție, Medana Oprea, subliniind cât de importantă este pentru el.

„Mândru de femeia care merge alături de mine. Azi, fiind Ziua Internațioanală a cuvântului “MULȚUMESC”! Soția mea și atât”, a scris Alin Oprea pe rețelele de socializare.

