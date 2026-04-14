Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal. Aceasta i-a oferit actorului cel de-al șaptelea copil

Actorul Steven Seagal este cunoscut publicului din România pentru filmele sale de acțiune, dar și pentru viața lui personală tumultoasă. În vârstă de 74 de ani, actorul este căsătorit de ani buni cu o femeie aproape necunoscută publicului larg: Erdenetuya „Elle” Batsukh, o fostă balerină din Mongolia.

Originară din Mongolia, Erdenetuya s-a remarcat încă din tinerețe în lumea dansului, fiind considerată una dintre cele mai talentate balerine din țara sa. A studiat arta coregrafică de mică și a ajuns să apară pe scene importante, inclusiv la Opera și Baletul din Ulan Bator, scrie Film Now.

Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal

Destinul ei s-a intersectat cu cel al lui Seagal în 2001, într-un context profesional. Actorul se afla în Mongolia pentru un proiect cinematografic, iar ea lucra ca translator. Relația profesională s-a transformat treptat într-una personală, iar cei doi s-au căsătorit în 2009, departe de ochii presei.

În același an, au devenit părinții unui băiat, Kunzang, cel mai mic dintre cei șapte copii ai actorului. Familia preferă o viață retrasă, departe de expunerea mediatică, iar aparițiile publice ale celor trei sunt rare.

Steven Seagal are șapte copii cu patru femei

Actuala soție este considerată un contrast puternic față de imaginea publică a lui Seagal. Deși a avut o scurtă apariție într-un film alături de el, Erdenetuya a ales să nu urmeze o carieră în industria divertismentului și să-și păstreze viața privată.

Povestea lor vine după trei căsnicii anterioare ale actorului și mai multe relații controversate. În total, Steven Seagal are șapte copii cu patru femei, însă mariajul cu Erdenetuya pare să fie cel mai stabil până în prezent.

