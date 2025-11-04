Acasă » Știri » Cum arată viața la țară a Amaliei Bellantoni? Nu îi este rușine să muncească

Cum arată viața la țară a Amaliei Bellantoni? Nu îi este rușine să muncească

De: Irina Vlad 04/11/2025 | 08:00

Amalia Bellantoni muncește cu spor și responsabilitate la ferma pe care o deține împreună cu soțul ei, Domenico. Fosta ”vipera” de la Chefi la cuțite s-a dat în spectacol și le-a arătat prietenilor virtuali că nu se dă în lături când vine vorba să muncească la câmp. 

Odată cu participarea sa în show-ul culinar Chefi la cuțite, Amalia Bellantoni a câștigat simpatia telespectatorilor, iar în prezent se bucură de un succes colosal. Încet, dar sigur și-a făcut intrarea și în politică – fiind una dintre cele două persoane care au contestat candidatura Dianei Șocoacă la prezidențiale. În paralel, femeia se ocupă personal de afacerea familiei, un restaurant italienesc în București, muncă ce implică anumite sacrificii.

Amalia Bellantoni muncește de zor la propria fermă

Pentru a avea tot timpul produse proaspete și de calitate, Amalia Bellantoni și soțul ei au investit o mică avere și și-au construit propria fermă, în Călărași. Fosta membră a partidului SOS nu se dă în lături atunci când vine vorba de munca la câmp.

Videoclipurile încărcate pe o rețea de socializare nu mai au nevoie de nicio prezntare. Într-unul dintre ele, femeia s-a lăsat filmată în timp ce – împreună cu unul dintre copiii ei – trăgea de zor de o căruță. Îmbrăcată într-un trening, cu papuci, accesorizată cu ochelari de soare și pe ritmurile melodiei lui Tzancă Uraganu, fosta concurentă de la Chefi la cuțite a făcut furori pe social media.

Amalia Bellantoni muncește de zor la propria fermă/ sursă foto: Facebook

Amalia Bellantoni a fost arestată

Recent, Amalia Bellantoni a fost implicată într-un scandal de proporții. Fosta membră a partidului SOS România a ajuns în arestul poliție după ce – ea și soțul ei, Domenico Bellantoni, ar fi agresat și jefuit doi pensionari din blocul în care locuiesc – vezi AICI detalii.

Judecătorii au decis: AREST pentru Amalia Bellantoni și soțul ei. Detalii de ULTIMA ORĂ de la audieri

Amalia Bellantoni, reacție năucitoare după ce a primit arest la domiciliu: ”Soțul este victima mea”

