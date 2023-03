Cum au reușit doi tineri să-și organizeze nunta cu doar 600 de dolari. Ce condiție le-au pus invitaților

Doi tineri au reușit să facă o economie uriașă la propria nuntă. Este vorba despre nici mai mult, nici mai puțin de 10.000 de dolari. Cum a fost posibil așa ceva, dar și ce pretenții le-au pus invitaților. Povestea celor doi a devenit virală.

Se poate spune că Shelby (26 de ani) și Garret (26 de ani) sunt un cuplu norocos. Cei doi au decis să-și unească destinele, însă într-un mod inedit. Cu o economie la sânge, proaspeții miri au reușit să organizeze o nuntă de vis cu doar 600 de dolari, potrivit Mirror.uk.

Vezi și: POVESTEA EMOȚIONANTĂ A CELOR TREI FRAȚI DIN FILIAȘI. ”A VRUT SĂ ÎȘI AJUTE MAMA SĂ MAI FACĂ UN CIUBUC”

Cum a fost posibil așa ceva? Ei bine, Shelby și Garret au 25 de invitați la nuntă, la care au avut o pretenție mai atipică. Mai exact, aceștia au sarcina să vină cu mâncarea de acasă. Și asta nu este tot. Pentru a face o economie cât mai substanțială, viitoarea mireasă și-a cumpărat rochia dintr-un magazin second-hand, cu doar 50 de dolari.

Tinerii au încercat pe toate căile să economisească. Astfel, fiecare prieten al lor a avut câte o sarcină de îndeplinit. Unul dintre ei a fost cel care a fotografiat cele mai importante momente de la nuntă, altul a filmat ceremonia, iar o apropiată s-a ocupat de tortul mirilor.

„Toată lumea s-a distrat de minune și nu a trebuit să cheltuim mii de dolari pentru a fi perfect. Dumnezeu ne-a dăruit cea mai frumoasă zi cu putință. Am avut fluturi peste tot, a fost ca un vis. Ceremonia noastră a durat doar cinci minute și am ajuns să organizăm un foc de tabără. Inclusiv oameni necunoscuți care erau prin zonă au petrecut cu noi – am dansat până s-a făcut noapte”, a povestit mireasa.

Tot ceea ce a ținut de decorul evenimentului a fost realizat din obiecte găsite prin casă și flori culese de pe câmp. Totodată, cavalerii și domnișoarele de onoare și-au asumat toate cheltuielile ce au ținut de ținute. În total, economia făcută de miri a fost de aproximativ 10.000 de dolari.

Vezi și: LA 82 DE ANI, A BĂUT ȘI S-A DUS LA FURAT DE PORUMB. A FOST PRINSĂ CU DRONA, IAR ACUM E TRIMISĂ ÎN JUDECATĂ

Vezi și: POLIȚISTUL BĂTUT DE ”DEPUTATUL PLAYBOY” RUPE TĂCEREA DUPĂ ȘASE ANI: ”SĂ FIE BĂRBAT! SĂ VINĂ SĂ… ” + CE ÎI CERE LUI CRISTIAN BOUREANU