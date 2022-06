Cum deschideţi un magazin online – de la idee la lansare

Daca doriti sa va deschideti un magazin online sunt multe lucruri pe care trebuie sa le luati in considerare – de exemplu, cum veti crea un magazin online? Daca vindeti deja online (pe marketplace-uri sau grupuri Facebook, de exemplu) poate fi interesant sa incepeti propria afacere cu o platforma de comert electronic. Majoritatea celor care doresc sa creeze un magazin online au deja o idee de afaceri sau stiu ce produse doresc sa vanda.

Dar daca nu aveti inca nicio idee ar trebui sa va decideti mai intai. Alegerea gamei cheie de produse a magazinului dvs. online va avea un impact puternic asupra modului in care va structurati site-ul de comert electronic, va organizati depozitul si va configurati strategiile de marketing.

Software pentru crearea unui magazin online

Ca sa deschideti un magazin online trebuie sa utilizati un software specializat pentru magazine online sau un constructor de magazine online (builder). Pentru aceste variante veti avea nevoie de un serviciu de gazduire web, preferabil unul care sa va poate oferi asistenta specializata pentru software-ul pe care veti decis sa il utilizati.

O alta optiune sunt platformele oferite / gazduite de terte parti care sunt o optiune ideala pentru cei care nu sunt priceputi la programare. Acesti furnizori de software ofera de obicei sabloane predefinite dintre care puteti alege si pe care le puteti persoanaliza.

Ce produse veti vinde online?

Punctul central al oricarui magazin online il reprezinta produsele. Tipul de articole pe care le vindeti determina modelul dvs. de afaceri. De exemplu, daca vindeti articole care sunt in tendinte in prezent puteti genera venituri serioase intr-un timp foarte scurt. Dar atunci care va fi planul pe termen lung pentru magazinul dvs.? Iar daca, pe de alta parte, vindeti niste articole de nisa, care atrag doar colectionari sau fani, ar putea insemna ca articolele dvs. raman in depozit foarte mult timp. Va puteti permite acest lucru?

In plus, ar trebui sa stabiliti de unde veti cumpara aceste produse. Veti cumpara produse de la un furnizor de tip dropshipping, care le trimite direct clientilor dvs.? Aceasta inseamna ca nu va trebui sa depozitati niciun articol.

Veti importa produsele sau le veti cumpara de la un furnizor local? Trebuie sa va importati articolele din China sau poate dintr-o tara din UE? Atunci se pot aplica anumite reguli locale. Din nou, documentati-va.

Unde veti depozita produsele?

Daca ati luat o decizie cu privire la tipul de produse pe care doriti sa le vindeti si de unde sa le cumparati, veti avea nevoie de un loc unde sa depozitati aceste articole.

Majoritatea proprietarilor de mici afaceri online incep cu cumpararea de bunuri la pret en-gros si apoi le stocheaza acasa. Cand vanzarile merg bine, proprietarii vor dori sa inchirieze un spatiu de depozitare.

Insa cand vanzarile cresc considerabil veti incepe sa cautati alte solutii – poate subcontractarea unei companii pentru stocarea si trimiterea comenzilor dvs. Din nou, cercetati si incercati sa comparati mai multi furnizori de servicii de e-fulfillment pentru a vedea care vi se potriveste cel mai bine.

Cum veti expedia produsele?

Cand stiti ce articole sa vindeti si ati gasit un loc in care sa le depozitati, este timpul sa le expediati. Probabil ca stiti deja cum sa trimiteti un colet dar ce se intampla daca primiti un numar mare de comenzi? Costurile de transport pot deveni consistente.

Alegerea si impachetarea fiecarui articol poate dura mult timp, mai ales atunci cand afacerea dvs. devine populara. Cum veti livra tone de articole clientilor din toata tara sau poate chiar din strainatate?

Ce modalitati de plata veti avea?

O parte importanta a procesului de cumparare este acceptarea platilor iar acest lucru inseamna ca trebuie sa oferiti mai multe metode de plata.

Puteti oferi o singura metoda de plata insa aceasta poate sa nu fie suficienta pentru toti clientii. Fiecare client este diferit: unora le place sa plateasca cu cardul, altora le place sa plateasca prin transfer bancar, in timp ce altii vor sa plateasca doar atunci cand marfurile au fost livrate.

Cea mai simpla modalitate de a avea mai multe metode de plata pe site-ul dvs. este de a apela la un furnizor de servicii de plati online. Acestia pot oferi metode si servicii de plata diverse ceea ce faciliteaza integrarea acestora in canalele dvs. de vanzare. Acesti furnizori vor asigura procesarea platilor online intr-un mod sigur astfel incat nu va trebui sa va faceti griji cu privire la primirea banilor.

Cum veti atrage potentiali clienti?

O afacere nu poate supravietui fara sa atraga clienti deoarece ei sunt cei care va cumpara produsele si va aduc profituri. Dar cum atrag afacerile online clientii?

Puteti incepe prin a va anunta familia, prietenii, rudele si colegii despre site-ul dvs. web dar puteti incepe si prin a raspandi informatii prin social media marketing. Acest lucru se poate intampla atat organic, cat si cu postari platite.

Asigurati-va ca site-ul dvs. este intuitiv astfel incat vizitatorii sa va poata gasi cu usurinta categoriile de produse iar procesul de check-out functioneaza fara probleme.

Atrageti trafic

Una dintre cele mai mari provocari pentru magazinele online este sa atraga vizitatori fiind vizibile in motoarele de cautare precum Google. Acest lucru se poate intampla atat organic, prin optimizarea pentru motoarele de cautare (SEO), cat si cu postari platite (SEA – search engine advertising) pe websituri informationale – ex. e-vet.ro.

Cresterea vizibilitatii magazinului dvs. in Google este o provocare dar continutul joaca un rol foarte important. Prin urmare, nu strica sa verificati daca website-ul dvs. este construit conform recomandarilor Google. Daca va scrieti propriul continut, cititi si despre elementele de baza ale SEO si SEA.

Daca aveti vizitatori, urmatorul pas este sa ii transformati in vizitatori platitori. Aceasta se numeste rata de conversie: numarul de vizitatori care „fac” ceva ce doriti (in acest caz: cumpara ceva) din numarul total de vizitatori. in medie, un magazin online are o rata de conversie intre 2 si 4 la suta. Aceasta inseamna ca, daca 100 de persoane viziteaza un magazin online, 2 pana la 4 dintre ei cumpara ceva de pe websitul dvs.

Structura afacerii

Trebuie sa luati o decizie cu privire la tipul de afacere pe care doriti sa o incepeti. Va fi SRL, PFA (persoana fizica autorizata), o companie publica, un parteneriat sau altceva? Aceasta decizie va influenta taxele si responsabilitatile.

In calitate de proprietar unic, sunteti personal raspunzator pentru datoriile companiei dvs. Daca va gestionati propria afacere ca societate cu raspundere limitata (SRL), activele companiei si capitalul dvs. privat sunt separate.

Ce nume de domeniu web veti utiliza?

Acum, dupa ce ati ales software-ul, produsele si modelul de afaceri, vine partea cea mai distractiva! Care va fi numele site-ului dvs.? Ce nume de domeniu web veti folosi?

Fara indoiala, alegerea unui nume de domeniu bun este importanta. Pentru aceasta, tineti cont de urmatoarele reguli:

Luati in calcul utilizarea de extensiilor noi de domenii, originale, cum ar fi .pizza, .blog, .cafe, .photography, etc. Acestea sunt creative, descriptive si va ajuta sa creati un nume de domeniu mai scurt.

Utilizati cuvinte cheie

Alegeti un nume de domeniu usor de pronuntat si de scris

Sa fie unic si brandabil

Evitati cratimele

Alegeti un nume care sa va permita in continuare dezvoltarea afacerii (si cu alte game de produse)

Daca veti vinde produsele si in alte tari, alegeti un nume care are sens si in alte limbi

Cunoasteti regulile locale

Este important sa stiti cum sa incepeti cu un magazin online dar este de asemenea foarte important sa cunoasteti toate regulile care vi se aplica in tara in care va aflati.

De exemplu, trebuie sa fiti inregistrat la camera de comert locala daca doriti sa deschideti un magazin de comert electronic? Puteti avea sediul in alta tara? Daca da, ce reguli suplimentare se aplica?

Reguli TVA in UE

Cand deschideti un magazin online situat in UE si expediati bunuri (si servicii) catre alte state membre UE, trebuie sa platiti o taxa pe vanzari sau TVA (taxa pe valoarea adaugata). Consumatorii il platesc ca parte a pretului produsului iar in calitate de comerciant cu amanuntul il platiti autoritatilor. Daca intentionati sa vindeti transfrontalier, ar trebui sa va informati cu privire la regulile TVA din UE.

Ce se intampla dupa lansarea magazinului online?

Magazinul dvs. online functioneaza dupa ce alegeti software-ul potrivit, cumparati si stocati produse, stabiliti o strategie de marketing online si obtineti trafic prin motoarele de cautare si retelele sociale. Ce se intampla in continuare?

Acum este important sa continuati. Continuati sa investiti. Continuati sa va adaptati. Continuati sa va imbunatatiti. Incercati sa gasiti blocajele in calatoria clientului pe website. Pe ce pagini va parasesc vizitatorii site-ul cel mai des? Cum puteti preveni acest lucru?

Incercati sa gasiti noi modalitati de a va promova magazinul. Incercati sa cresteti rata de conversie. Asigurati-va ca clientii vor reveni pe website sa va cumpere produsele.

Cat costa gestionarea unui magazin online?

Gestionarea unui magazin online nu trebuie sa fie neaparat costisitoare insa gestionarea unui magazin online de succes implica eforturi importante. Daca doriti sa aveti succes va trebui sa faceti niste investitii serioase in software, marketing, produse etc.

Speram ca toate aceste sfaturi si idei sa va impulsioneze sa deschideti un magazin online, si de ce nu, unul de succes. Odata ce ati ajuns in stadiul in care trebuie sa inregistrati numele de domeniu web si sa alegeti un pachet de gazduire web pentru magazin online apelati la un furnizor de gazduire cu experienta. Acesta poate face diferenta intre o afacere de succes si esec.