Cum îl descrie Alexia Eram pe Tonghi, iubitul ei. E îndrăgostită până peste cap

Dacă și-au început povestea de iubire în secret, Alexia Eram și Tonghi nu mai vor să țină departe de ochii publicului relația lor. Fiica Andreei Esca și-a găsit fericirea în brațele tânărului după separarea de Mario Fresh și este îndrăgostită până peste cap. Află în articol ce a spus despre iubit!

Cu toate că CANCAN.RO i-a surprins de mai multe ori împreună (VEZI AICI), cei doi nu au vrut să își expună relația și au preferat să rămână tăcuți. Alexia Eram s-a decis că e vremea să vorbească despre iubitul ei și să nu își mai țină fanii în suspans.

Cum îl descrie Alexia Eram pe Tonghi

Fiica Andreei Esca a făcut mărturisiri care demonstrează cât de solidă este relația lor. Alexia Eram a spus că Tonghi este mereu alături de ea și o susține în tot ceea ce face, inclusiv în afacerea ei cu haine. Astfel, cei doi nu se înțeleg de minune doar din punct de vedere sentimental, cât și profesional. Se vede că este îndrăgostită până peste cap și că Tonghi a reușit să o facă fericită.

„Iubitul meu mă susține 100%. Este acolo cu mine mereu, mă ajută foarte mult, pentru că eu lucrez cu el exact pe partea asta, deci suntem acolo, o echipă. Păi tocmai, ne ținem viața în privat”, a spus Alexia Eram.

Cu toate că relația merge din ce în ce mai bine, șatena nu se grăbește să își facă planuri de viitor și preferă să trăiască momentul. Alexia Eram a mărturisit că ea și iubitul ei nu s-au gândit prea departe momentan.

„Ce planuri? (…) Ne trăim viața, momentan”, a mai spus ea.

