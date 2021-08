Temperaturile ridicate au făcut-o pe Andreea Antonescu să renunțe la haine și să opteze pentru costume de baie din ce în ce mai mici. Artista nu ratează ocaziile de a-și scoate la înaintare bustul siliconat și n-a făcut-o nici în acest weekend. CANCAN.RO are imaginile incendiare.

Aflată la ziua unui prieten, Andreea Antonescu a reușit, din nou, să iasă în evidență. A renunțat la haine și s-a prezentat la petrecerea care a avut loc la piscină, într-o ținută cu care a încins și mai tare atmosfera. Artista a optat pentru un costum de baie minuscul, format din două piese, de culoare verde mentă, care-i punea bustul siliconat în evidență, dar nu și… posteriorul.

Și-a „tunat” bustul, dar a „neglijat” posteriorul

Vedeta și-a „tunat” bustul și astfel a ajuns să fie posesoarea unor silicoane care cu greu pot trece neobservate. Nu același lucru s-ar putea spune însă despre posterior. Deși are o siluetă de invidiat, Andreea Antonescu ar mai avea de „lucrat”.

Asta pentru că bustul siliconat nu pare să se asorteze foarte bine cu posteriorul mult prea „slim”.

Andreea Antonescu nu știe să înoate: ”Am avut curajul să sar!”

Altfel, Andreea Antonescu nu știe să înoate. Cu toate acestea, și-a luat inima-n dinți și a răspuns provocării „Splash! Vedete la apă”. O făcuse și în urmă cu șase ani, la ultima ediție. „Nici data trecută nu am știut să înot și am avut curajul să sar atunci de la 10 metri. Nici acum nu știu să înot! M-am stricat odată cu trecerea anilor și mă întreb cum am putut să sar eu de două ori, de la 10 metri”, avea să spună Andreea Antonescu

Tot ea dezvăluia că nu folosește lentilele de contact pe timpul filmărilor „Splash! Vedete la apă”.

”Le-am dat jos! Mi-a fost frică să nu le pierd prin apă! Toată lumea mi-a zis că-mi stă mai bine cu ochii mei negri, decât cu lentilele albastre, dar ele sunt și de vedere. La bazin însă mă avantajează să nu văd foarte bine de la ce înălțime voi sări. Mi-a intrat apă peste tot, dar e bine.

Vreau să încerc chestii noi. Încearcă de fapt oamenii ăștia să mă învețe să înot cu forța. Nu mai sare nimeni după mine în apă să mă salveze. În ultimul moment mai vine câte unul, când dau cu ochii de moarte, și mă scoate la suprafață”, a spus artista.

Sursă foto: instagram.com