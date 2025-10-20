Cutremur în Brăila! Seismul i-a băgat în sperieți pe locuitori: ”Zgomot puternic, ca de explozie”

În această dimineață, 20 octombrie, un nou cutremur a avut loc în România. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs în Muntenia, Brăila și a fost unul ciudat. Localnicii s-au speriat serios, căci seismul a fost însoțit de o „explozie cu sunt puternic”.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs luni dimineață, 20 octombrie, la ora locală 03:35. Seismul a avut loc în Muntenia, Brăila, potrivit informațiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 7,9 kilometri, în apropiere de următoarelor orașe: 9km NE de Brăila, 11km S de Galați, 63km V de Izmayil, 63km V de Tulcea, 77km SE de Focșani, 96km E de Buzău

Oamenii s-au panicat: „O explozie cu sunet puternic”

Deși seismul din Brăila nu a fost unul puternic a băgat serios spaima în locuitori, care îl descriu drept „un cutremur ciudat, mai degrabă o explozie cu un sunet puternic”, potrivit Digi24. Se pare că oamenii au auzit mai întâi un bubuit puternic, iar apoi a urmat cutremurul.

„Un cutremur ciudat, mai probabil o explozie cu un sunet puternic”, „Am sărit din pat, dar a fost scurt”, „Zgomot puternic, ca de explozie”, „L-am simțit, m-am speriat”, „Nu s-a simțit ca un cutremur”, au scris oamenii speriați, pe rețelele sociale.

Ei bine, zgomotul puternic ce a anunța cutremurul nu este deloc un fenomen neobișnuit. Seismologul Mihai Diaconescu a explicat de ce s-a produs acel sunet. Se pare că este vorba despre transformarea energie mecanice în undă sonor.

„Nu sunt foarte frecvente cutremurele în zona asta, unde s-a produs acest cutremur, dar pe o rază de 3 kilometri în jurul acestui epicentru mai sunt încă vreo șase cutremure peste 2 magnitudine. Deci, nu a apărut așa de nicăieri. La interfața pământ-aer, în momentul în care ajunge o undă mecanică, există posibilitatea ca ea să se transforme în undă sonoră. Fenomenul acesta s-a întâlnit insistent, adică la mai multe cutremure, când au avut loc cutremurele din zona Galați, pentru că locuitorii de acolo se plângeau că întâi aud bubuitura și pe urmă simt cutremur – acesta este fenomenul: transformarea energiei mecanice în undă sonoră”, a declarat Mihai Diaconescu, seismolog la Institutul Național de Fizică a Pământului.

