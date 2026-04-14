Ioniță de la Clejani l-a chemat în fața judecătorilor pe Dan Bursuc. A ajuns la urgență din cauza lui!

Scandalul dintre familia Clejanilor și impresarul Dan Bursuc explodează din nou, într-un dosar ajuns pe rolul instanței, dar ”fierbe” în spațiul care alimentează astăzi toate conflictele din showbiz: pe TikTok! Situația a escaladat atât de rău, încât Ioniță a ajuns la camera de gardă, la un pas de infarct, spune el. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate!

De mai bine de cinci ani, conflictul dintre familia Clejanilor și impresarul Dan Bursuc este întreținut pe plaftormele de socializare, însă episodul actual a atins un nivel fără precedent.

Totul a pornit de la Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, care a lansat acuzații extrem de grave la adresa impresarului, susținând că ar fi profitat de sora sa, Margherita, pe vremea când aceasta era minoră.

De aici, scandalul a explodat. Nu în privat, ci acolo unde, mai nou, totul se amplifică instant: pe TikTok.

Live-uri explozive și replici fără filtru de la Dan Bursuc

Dan Bursuc a făcut mai multe live-uri în care a răspuns în stilul său caracteristic, cu afirmații dure, dar și ironii care au inflamat și mai mult familia Clejanilor.

Într-unul din live-urile cu alți colaboratori de-ai săi care i-au aruncat la fileu povestea cu Margherita, impresarul a răspuns:

”E mai bună mama ei! E nenoricire. Ăla (n.r. Fulgy) de aia e frustrat. Zice: ăla și pe mama, și pe sor-mea…Ce vină am eu? Pe bune? Eu nu mă feresc de tot mapamondul ăsta. Mama ei mi-a dat-o pe fii-sa”.

De partea cealaltă, familia Clejanilor a resimțit din plin presiunea acestor declarații, motiv pentru care Viorica și Ioniță l-au dat în judecată pe Bursuc!

În dosar se invocă inclusiv faptul că Ioniță de la Clejani ar fi ajuns de mai multe ori la camera de gardă pe fondul stresului provocat de atacurile lui Dan Bursuc.

”Au relatat că afirmațiile pârâtului au avut un impact direct asupra stării de sănătate a reclamantului Manole Ionel, acesta fiind obligat să se prezinte la unități medicale de urgență pentru investigații cardiace”.

De altfel, în urmă cu câteva luni, o filmare a devenit virală cu Ioniță de la Clejani, care, aflat la un concert în Timișoara, a acuzat stări de rău și a fost necesară intervenția echipajelor de salvare.

Când scandalul nu a mai putut fi controlat online, s-a mutat așadar în instanță. Acolo unde Viorica și Ioniță de la Clejani i-au cerut lui Dan Bursuc ștergerea tuturor materialelor considerate defăimătoare, oprirea difuzării lor și interzicerea oricăror afirmații similare în viitor.

În motivare, Clejanii au mai susținut că Bursuc a difuzat în mod repetat, prin intermediul platformei TikTok, transmisiuni live și materiale video în care a formulat afirmații grave.

”Aceștia au arătat că afirmațiile au fost adresate unui public nedeterminat, au fost exprimate în mod deliberat și au fost transmise într-un context public, generând o situație de discreditare publică și umilire socială. Au învederat că afirmațiile pârâtului au vizat nu doar persoana reclamantei, ci și membrii familiei acesteia, extinzând artificial sfera atacului denigrator asupra întregului nucleu familial”.

Deși Clejanii au înregistrat dosarul la Judecătoria Sectorului 3, pentru că au locuința aici, magistrații au decis că nu pot judeca acest caz, deoarece este vorba despre un litigiu mai complex, motiv pentru care el va fi mutat la Tribunalul București.

