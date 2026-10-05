Dana Roba a fost la un pas să-l ierte pe Daniel Balaciu. Singura condiție care ar fi dus la împăcarea celor doi

Dana Roba a fost la un pas să-l ierte pe Daniel Balaciu. Singura condiție care ar fi dus la împăcarea celor doi
Galerie Foto 9
Dana Roba și Daniel Balaciu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Dana Roba a făcut o mărturisire care schimbă complet perspectiva asupra relației cu Daniel Balaciu! Deși astăzi nu mai vrea nici măcar să audă de fostul soț, make-up artista a recunoscut că lucrurile ar fi putut arăta cu totul altfel.

Într-un alt scenariu, cu un divorț liniștit și cu doi oameni capabili să rămână măcar în relații civilizate, Dana a spus că exista posibilitatea să se împace cu bărbatul alături de care are două fetițe. Numai că viața lor n-a mers deloc în direcția aceea. Iar după episodul violent din 2023, în urma căruia Dana a povestit că a fost lovită cu un ciocan, orice urmă de împăcare a dispărut.

Dana Roba, mărturisiri neașteptate despre Daniel Balaciu

Mai nou, vedeta a vorbit și despre o decizie financiară a ajuns să o regrete: faptul că, atunci când a fost cumpărat apartamentul în care au locuit împreună, a acceptat să figureze cu 40% din proprietate.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Declarația Danei vine cu atât mai surprinzător cu cât, privind în urmă, ea a spus că nu a exclus mereu ideea unei împăcări. Din contră, dacă despărțirea s-ar fi produs fără scandaluri și fără răni adânci, make-up artista crede că timpul ar fi putut schimba din lucrurile și ar fi avut o relație de respect.

Dana Roba și Daniel Balaciu

Dana Roba și Daniel Balaciu

„Eu dacă mă despărțeam de Daniel pe cale amiabilă, după șase luni-un an, și dacă era totul prietenesc și omenesc între doi care se despart, cu siguranță ne-am fi împăcat. Dar în secunda în care ai vrut să mă omori, nu am cum să te mai văd în fața ochilor și nu pot să le permit copiilor mei să mai stea vreodată la masă cu tine.

Eu am un suflet foarte mare și oamenii care mă cunosc știu cum sunt (…) A fost o relație normală, cu bună, normală. Știi când și-a luat mințile în cap? După ce am cumpărat apartamentul (…) Și-a trecut 60% și 40% pe mine (…) L-am executat silit pe partea lui de apartament”, a spus Dana Roba, într-un live, pe TikTok.

„Îl execut și pe pensia alimentară”

Iar scandalul nu s-ar opri aici. Dana a mai spus că fostul soț mai are de achitat bani pentru pensia alimentară a copiilor. Make-up artista a anunțat că vrea să recurgă și în acest caz la executare silită și a vorbit despre o sumă restantă de câteva mii de euro.

Ea consideră că obligațiile față de copii nu ar trebui negociate și că un tată trebuie să își plătească partea indiferent de relația pe care o mai are cu mama copiilor.

„Aștept acum să îl execut și pe pensia alimentară (…) Faci copii și nu vrei să plătești pensia alimentară (…) Toți bărbații să plătească pensia alimentară, în condițiile în care trec trei luni de când se încheie procesul, i-am deschis proces de executare și trebuie să plătească din urmă 6-7.000 de euro”, a mai spus make-up artista.

VEZI ȘI: ”Lele a bătut-o pe Andra înainte de nuntă”. Jignită de manelist, Dana Roba a replicat vehement

Dana Roba nu se oprește! După ce a făcut-o praf pe Ema Oprișan, l-a luat în vizor și pe Răzvan Kovacs: „Ce să vezi la el? E și urât, și sărac”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Dany Boy de la Insula Iubirii, prima reacție după acuzațiile aduse de Mădălina Maricuț: ”De ce după 2 ani se trezește să dezgroape morții?”
Dany Boy de la Insula Iubirii, prima reacție după acuzațiile aduse de Mădălina Maricuț: ”De ce după 2 ani se trezește să dezgroape morții?”
Claudiu de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru foștii săi colegi. Motivul pentru care a răbufnit: ”Chiar nu mai rezist!”
Claudiu de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru foștii săi colegi. Motivul pentru care a răbufnit: ”Chiar nu mai rezist!”
Frankie de la Insula Iubirii are două fetițe. Imagini rare cu fiicele ispitei de la Antena 1
Frankie de la Insula Iubirii are două fetițe. Imagini rare cu fiicele ispitei de la Antena 1
Cezar Ouatu și-a botezat fetița! Primele imagini de la eveniment
Cezar Ouatu și-a botezat fetița! Primele imagini de la eveniment
Cât costă un bilet la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr., de la Sala Palatului: ”Deși s-au scumpit, lumea continuă să vină”
Cât costă un bilet la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr., de la Sala Palatului: ”Deși s-au scumpit, lumea continuă să vină”
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Mediafax
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Fostul premier Marcel Ciolacu transmite un mesaj în ziua consultărilor de la Cotroceni: „Sper ca săptămâna aceasta să avem Guvern”
Gandul.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu transmite un mesaj în ziua consultărilor de la Cotroceni: „Sper ca săptămâna aceasta să avem Guvern”
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Adevarul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Prima reacție a Kremlinului după ce a izbucnit un focar uriaș de ciumă în Siberia
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după ce a izbucnit un focar uriaș de ciumă în Siberia
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Mediafax
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”
Click.ro
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
go4it.ro
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Fostul premier Marcel Ciolacu transmite un mesaj în ziua consultărilor de la Cotroceni: „Sper ca săptămâna aceasta să avem Guvern”
Gandul.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu transmite un mesaj în ziua consultărilor de la Cotroceni: „Sper ca săptămâna aceasta să avem Guvern”
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Mediafax Italia
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Mediafax Spania
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.