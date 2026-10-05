Dana Roba a fost la un pas să-l ierte pe Daniel Balaciu. Singura condiție care ar fi dus la împăcarea celor doi

Dana Roba a făcut o mărturisire care schimbă complet perspectiva asupra relației cu Daniel Balaciu! Deși astăzi nu mai vrea nici măcar să audă de fostul soț, make-up artista a recunoscut că lucrurile ar fi putut arăta cu totul altfel.

Într-un alt scenariu, cu un divorț liniștit și cu doi oameni capabili să rămână măcar în relații civilizate, Dana a spus că exista posibilitatea să se împace cu bărbatul alături de care are două fetițe. Numai că viața lor n-a mers deloc în direcția aceea. Iar după episodul violent din 2023, în urma căruia Dana a povestit că a fost lovită cu un ciocan, orice urmă de împăcare a dispărut.

Dana Roba, mărturisiri neașteptate despre Daniel Balaciu

Mai nou, vedeta a vorbit și despre o decizie financiară a ajuns să o regrete: faptul că, atunci când a fost cumpărat apartamentul în care au locuit împreună, a acceptat să figureze cu 40% din proprietate.

Declarația Danei vine cu atât mai surprinzător cu cât, privind în urmă, ea a spus că nu a exclus mereu ideea unei împăcări. Din contră, dacă despărțirea s-ar fi produs fără scandaluri și fără răni adânci, make-up artista crede că timpul ar fi putut schimba din lucrurile și ar fi avut o relație de respect.

„Eu dacă mă despărțeam de Daniel pe cale amiabilă, după șase luni-un an, și dacă era totul prietenesc și omenesc între doi care se despart, cu siguranță ne-am fi împăcat. Dar în secunda în care ai vrut să mă omori, nu am cum să te mai văd în fața ochilor și nu pot să le permit copiilor mei să mai stea vreodată la masă cu tine. Eu am un suflet foarte mare și oamenii care mă cunosc știu cum sunt (…) A fost o relație normală, cu bună, normală. Știi când și-a luat mințile în cap? După ce am cumpărat apartamentul (…) Și-a trecut 60% și 40% pe mine (…) L-am executat silit pe partea lui de apartament”, a spus Dana Roba, într-un live, pe TikTok.

„Îl execut și pe pensia alimentară”

Iar scandalul nu s-ar opri aici. Dana a mai spus că fostul soț mai are de achitat bani pentru pensia alimentară a copiilor. Make-up artista a anunțat că vrea să recurgă și în acest caz la executare silită și a vorbit despre o sumă restantă de câteva mii de euro.

Ea consideră că obligațiile față de copii nu ar trebui negociate și că un tată trebuie să își plătească partea indiferent de relația pe care o mai are cu mama copiilor.

„Aștept acum să îl execut și pe pensia alimentară (…) Faci copii și nu vrei să plătești pensia alimentară (…) Toți bărbații să plătească pensia alimentară, în condițiile în care trec trei luni de când se încheie procesul, i-am deschis proces de executare și trebuie să plătească din urmă 6-7.000 de euro”, a mai spus make-up artista.

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