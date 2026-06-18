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De la un ghid pentru șoferi la autoritatea supremă în gastronomie: cum a cucerit Michelin lumea culinară

De: Diana Cernea 18/06/2026 | 07:40
De la un ghid pentru șoferi la autoritatea supremă în gastronomie: cum a cucerit Michelin lumea culinară
Istoria și planurile de viitor ale ghidului Michelin, sursa-colaj CANCAN.RO
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Creat la începutul secolului XX de producătorii francezi de anvelope Michelin, celebrul Ghid Michelin a parcurs un drum impresionant, transformându-se dintr-un simplu manual pentru automobiliști într-un reper mondial al excelenței gastronomice și ospitalității. Astăzi, stelele Michelin influențează destinații turistice, cariere de bucătari și economii locale, iar extinderea ghidului continuă să aducă noi regiuni pe harta gastronomiei mondiale.

O călătorie începută în 1900

Ghidul Michelin a fost lansat în anul 1900 ca un instrument practic destinat primilor șoferi. Conceput inițial ca un produs de marketing pentru promovarea anvelopelor Michelin, acesta oferea informații utile despre drumuri, întreținerea vehiculelor și locurile unde călătorii puteau mânca sau se puteau odihni.

În timp, publicația și-a depășit rolul de ghid rutier și s-a transformat într-o referință pentru stilul de viață și călătorii.

Cum a cucerit Michelin lumea culinară

O adevărată revoluție a avut loc la sfârșitul anilor 1920, când au fost introduse celebrele stele Michelin. Acest sistem de clasificare a transformat ghidul într-o autoritate globală în domeniul gastronomiei fine.

Potrivit lui Gwendal Poullennec, directorul internațional al Ghidului Michelin, publicația a devenit astăzi o platformă media cu o influență majoră asupra turismului, reputației restaurantelor și dezvoltării hărții gastronomice mondiale.

„Un loc de muncă de vis” și peste 70 de țări explorate

Poullennec descrie rolul său în cadrul Michelin drept „un loc de muncă de vis”, motivat de pasiunea pentru descoperirea culturilor culinare din întreaga lume.

De-a lungul carierei, acesta a călătorit în peste 70 de țări pentru a explora bucătării locale și pentru a întâlni oamenii care modelează industria gastronomică. În opinia sa, noi scene culinare apar aproape peste tot în lume, pe măsură ce cultura gastronomică globală continuă să evolueze.

Cum schimbă Michelin destinațiile și economiile locale

Obținerea unei stele Michelin poate reprezenta un moment decisiv în cariera unui bucătar, însă impactul depășește cu mult nivelul individual.

Poullennec consideră că prezența ghidului într-o nouă destinație poate fi un adevărat factor de transformare pentru întreaga regiune. Deoarece gastronomia influențează puternic alegerile turistice, recunoașterea Michelin poate deveni un motor al dezvoltării economice.

Un exemplu este Thailanda. Prima selecție Michelin realizată la Bangkok, în urmă cu aproximativ un deceniu, a inclus și tarabe de street food, oferind vizibilitate internațională culturii culinare locale și contribuind la consolidarea reputației gastronomice a țării.

Miturile din jurul inspectorilor Michelin

Popularitatea ghidului a fost amplificată și de aparițiile sale în cultura pop, inclusiv în seriale precum „Emily in Paris”.

Directorul Michelin afirmă însă că există numeroase mituri despre inspectorii ghidului. Aceștia lucrează anonim pentru a garanta evaluări imparțiale, iar sistemul este construit astfel încât să nu fie omis niciun detaliu relevant în procesul de evaluare.

Potrivit lui Poullennec, filmele și serialele dedicate gastronomiei contribuie la promovarea talentelor culinare și la evidențierea muncii din spatele restaurantelor.

Unul dintre cele mai puternice instrumente de influență ale Franței

Poullennec consideră că Ghidul Michelin reprezintă una dintre cele mai importante forme de „soft power” ale Franței la nivel internațional.

În prezent, Franța deține peste 600 de stele Michelin, ceea ce reprezintă aproximativ 18% din totalul mondial. Gastronomia franceză continuă să joace un rol central datorită tradiției sale, ingredientelor de calitate și măiestriei culinare.

Potrivit estimărilor sale, între 20% și 25% dintre restaurantele premiate la nivel global reflectă într-o anumită măsură influența franceză, fie prin tehnici, stiluri culinare, produse utilizate sau prin celebrul concept de „art de vivre”.

Critici și adaptarea la diversitatea gastronomică globală

Ghidul Michelin a fost criticat de-a lungul timpului pentru aplicarea unor standarde uniforme unor tradiții culinare foarte diferite.

Directorul internațional susține însă că organizația s-a adaptat considerabil dincolo de rădăcinile sale franceze. Atunci când intră pe piețe noi, precum Mexic sau Oceania, Michelin recrutează inspectori care au o cunoaștere profundă a culturii și gastronomiei locale.

Obiectivul este recunoașterea echitabilă a tuturor stilurilor culinare, oferind în același timp bucătarilor libertate creativă deplină într-un peisaj gastronomic aflat într-o continuă expansiune și diversificare.

India și Africa, următoarele mari ținte ale extinderii

În ceea ce privește extinderea internațională, Michelin analizează cu atenție maturitatea ecosistemului gastronomic înainte de a intra într-o nouă piață. Sunt evaluate numărul restaurantelor, nivelul calității, creativitatea și dinamismul scenei culinare locale.

De asemenea, este necesară existența unor inspectori bine pregătiți, iar Michelin nu dorește să compromită valoarea calificativelor sale, motiv pentru care procesul de extindere rămâne unul gradual.

Deși anumite țări au o influență majoră asupra gastronomiei mondiale, acestea nu sunt încă acoperite de ghid. Un exemplu important este India, ale cărei bucătării sunt recunoscute pe plan internațional, iar unii bucătari indieni au obținut deja stele Michelin în alte țări.

Poullennec este convins că atât India, cât și anumite regiuni din Africa vor intra în viitor pe harta Michelin, lăsând să se înțeleagă că noi anunțuri ar putea apărea în anii următori.

„Rămâneți aproape”, a transmis acesta.

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