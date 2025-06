Decizia luată de Oana Ioniţă, după ce a câștigat o bătălie importantă în lupta pentru fiul ei. Are planul deja făcut: ”Sunt foarte fericită!”

Oana Ioniță nu se lasă și continuă lupta în instanță pentru fiul ei și al tenorului, Florin Budnaru. Așa cum știm deja, custodia copilului este comună, însă domiciliul este la tatăl lui, coregrafa ajungând, în timp, să nu-și mai vadă băiatul deloc. În urmă cu aproape o lună, fosta vedetă de la Prima Tv a spus că procesul se tot amână din cauza unor acte importante care s-au tot pierdut. Însă, în urmă cu puțin timp, instanța a dat sentința și s-a judecat ordonanța președințială, iar Oana poate, în sfârșit să respire ușurată. Vedeta a făcut un pas important în lupta pe care o duce împotriva fostului soț, iar acum își va putea vedea copilul mult mai des. Fosta bebelușă și-a planificat deja vacanța de vară cu băiatul ei, dar nu o neglijează nici pe fetița ei. Isabel îi urmează cariera și aspirațiile mamei și vrea să ajungă în Ibiza, acolo unde Oana a dansat timp de șapte ani. Despre toate acestea, dar și despre cum se distrau Șerban Huidu și Mihai Găinușă cu Oana Ioniță în Ibiza, aflăm într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Oana Ioniță începe să vadă luminița de la capătul tunelului. Vedeta, care se luptă de peste un an și jumătate cu fostul soț în instanță pentru a-și putea vedea băiețelul în vârstă de 10 ani, a câștigat o bătălie importantă. Fosta bebelușă a obținut timp în plus să petreacă alături de băiatul ei. În plus, ținând cont că Maxim a intrat în vacanța de vară, Oana va avea ocazia să-ș vadă o lună și jumătate, căci părinții vor împărți în mod egal custodia copilului pe perioada verii. Unde urmează să plece vedeta cu fiul și fiica ei, aflăm de la ea.

Oana Ioniță, planuri de vară cu cei doi copii după ce a câștigat o bătălie în instanță!

CANCAN.RO: Mă întâlnesc cu Oana Ioniță la din ce în ce mai multe evenimente și mă bucur că te văd. Ești zâmbitoare, binedispusă, ce faci?

Oana Ioniță: Sunt foarte fericită că ies din casă, ies la distracție și văd oameni. M-am întâlnit cu persoane dragi, sunt atâția oameni pe care îi cunosc de mulți ani din televiziune.

CANCAN.RO: Și știu că ești o fire activă și îmi povesteai că ai fost să jurizezi și concursuri. Cum te împarți?

Oana Ioniță: Mai nou jurizez marea majoritate a concursurilor de dans, îmi place să descopăr cât mai multe talente în România și le dau tot felul de burse să participe la workshop-uri, tabere, iar dansul mă menține și mă face să fiu plină de viață.

CANCAN.RO: Când ne-am întâlnit noi ultima oară, următoarea zi aveai proces. Ce s-a întâmplat atunci?

Oana Ioniță: Într-un final s-a judecat ordonanța președințiala, mi s-a acordat în sfârșit o zi în plus la două săptămâni, deci două zile pe lună. Este un plus, o realizare pentru că fiecare zi, fiecare oră este un mare beneficiu, dar acum vine vacanța și voi avea timp. Vom face 50-50.

CANCAN.RO: Câte zile petreci pe lună de când s-a dat această decizie?

Oana Ioniță: Zece zile! O treime din lună. Dacă te gândești, sunt multe mame, mulți tați care spun ce bine că pot să îmi trăiesc viața, copilul crește, dar dacă este să mă gândesc la mine, mi-ar fi plăcut să-l iau pe Max peste tot pe unde mă duc și să-l învăț tot ce știu. Admir foarte oamenii care trăiesc în zona circului, copiii moștenesc, preiau țși din generație în generație reușesc să facă trucuri acrobatice. Până la urmă orice copil preia de la părinți în genă ceea ce fac, dar mi-ar fi plăcut să ia mai mult pofta și energia asta de dans care s-a pierdut în timp pentru că nu mai dansează și îmi pare rău că nu mai dansează. Consider că oamenii care dansează reușesc să-și exprime în mod liber emoțiile și să nu fie așa de frustrați.

CANCAN.RO: Zi-mi dacă ați organizat o vacanță acum că reușești să petreci mai mult timp cu Maxim și cu Isabela?

Oana Ioniță: Îl iau într-o tabără pe care o organizez la Alba Iulia, acolo merge. Nu face toate cursurile că el este șef. O să merg cu Isabela în Burgos, Spania. Fără dans și fără un program strict, ajunge acasă și nu știe ce să facă. Am putea să mergem în Vamă, de la 14 ani totuși nu e bine, să începem cu Costinești. Sau poate o duc la Ibiza, dar dacă vede ce am văzut eu, o iau încet. I-am promis că o duc la Ibiza când o să facă 18 ani. I-am povestit că petrecerea cea mai tare din lumea asta este pe o insulă a distracției care se numește Ibiza.

Fosta bebelușă, amintiri din tinerețe: „I-am luat pe Cârcotași cu mine în Ibiza… erau ca bătrânii la nunți”

CANCAN.RO: Ai dansat șapte ani în Ibiza tu?

Oana Ioniță: Da, am făcut și preselecțiile pentru Amnesia și eram imagine. Aveam seri tematice de dans, nu din ăla la care se gândește lumea.

CANCAN.RO: Ai fost judecată greșit când ai spus că ai dansat în Ibiza?

Oana Ioniță: Da, dar nu-mi pasă. Până la urmă am venit acasă, mi-am strâns banii, mi-am văzut de interes și am fost super profesionistă în ceea ce am făcut.

CANCAN.RO: Câți ani aveai în perioada respectivă?

Oana Ioniță: 24 de ani.

CANCAN.RO: Erai deja la Cronică?

Oana Ioniță: Da, i-am luat și pe Cârcotași cu mine, erau ca bătrânii la nunți, fix așa se distrau.

