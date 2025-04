Decizie surprinzătoare a lui Ciprian Soare, românul ținut prizonier de rebelii Houthi un an și două luni! O va face la vară: ”Traumele se văd când…”

La aproximativ două luni de când s-a întors acasă, marinarul român ținut prizonier de rebelii Houthi mai mult de un an, s-a readaptat cu ușurință vieții în libertate. Ciprian Soare și-a planificat deja următorul contract. Tânărul se va întoarce pe mare la vară și nu a ales întâmplător această perioadă. Și-a făcut calculele, astfel încât să fie acasă în perioada sărbătorilor de iarnă. Ciprian Soare spune că se simte bine și nu a rămas cu sechele. Adevărata piatră de încercare va fi, însă, atunci când va urca din nou pe vas. CANCAN.RO are toate detaliile.

Timp de un an și două luni, viața lui Ciprian Soare, un tânăr de 29 de ani, a fost dată peste cap. Nava comercială ”Galaxy Leader”, pe care se angajase ca electrician, a fost capturată, în Marea Roșie, de rebelii Houthi. Cei 25 de marinari care se aflau la bordul navei, printre care și românul, au fost răpiți și luați prizonieri.

Ciprian Soare a ajuns să lucreze pe ”Galaxy Leader” prin intermediul unei companii din Bulgaria. La trei luni de la răpire, ostaticii au fost duși în Yemen.

Brăileanul, care locuiește la Constanța împreună cu soția lui, a fost eliberat spre finalul lunii ianuarie. La două luni după ce s-a întors acasă, Ciprian Soare s-a readaptat ușor vieții în libertate. Deși a slăbit 40 de kilograme cât a fost ostatic, spune că nu a rămas cu sechele, nici fizice și nici psihice, lucru confirmat de investigațiile medicale de rutină recente.

”Și eu am fost surprins de cât de puternic sunt. De când am venit acasă, nici nu simt că am fost acolo. Lunile de când m-am întors le-am petrecut cu familia, acasă, în vizită pe la rude și am fost la analize. De obicei, când vin acasă, stau 3-4 luni, nu a fost o perioadă mai specială”, a spus, pentru CANCAN.RO, Ciprian Soare.