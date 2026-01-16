Acasă » Știri » Descinderi de amploare în casa unor suporteri FCSB. După aproape 2 luni, Poliția Română aplică legea și îi rețin

De: David Ioan 16/01/2026 | 16:35
Patru membri ai galeriei echipei de fotbal FCSB, cu vârstele cuprinse între 14 și 21 de ani, au fost reținuți joi, în urma unei altercaţii petrecute în noiembrie 2025.

Inculpaţii au agresat trei adolecenţi într-un tramvai din Bucureşti. Momentul a fost surprins integral de camerele de supravaghere ale mijlocului de transport.

Vineri, 16 ianuarie, Poliţia Capitalei a comunicat acţiunea demarată de poliţiştii de la Grupuri Infracționale Violente, alături de mascaţii din cadrul SAS şi a mai multor jandarmi în vederea efectuării a patru percheziţii în cadrul acestui dosar. Acţiunea a avut loc joi, 15 ianuarie.

„Ieri, 15 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov. În urma activităților desfășurate, au fost reținute patru persoane, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice”, a relatat Poliția Capitalei.

Patru suporteri FCSB au fost reţinuţi într-un dosar de agresiune. Foto: Pexels

Inculpaţii sunt patru tineri suporteri din galeria echipei FCSB, având vârste cuprinse între 14, 17, respective 21 de ani. Aceştia sunt acuzaţi de lovirea a trei tineri minori în tramvai, în data de 22 noiembrie 2025, în timp ce se deplasau la partida fotbal disputată dintre FCSB şi Petrolul Ploiești.

Suporterii au fost reţinuţi după aproape două luni de la incident

Conform autorităţilor, agresiunea a fost surprinsă de camerele de supraveghere montate în tramvai:

„În fapt, la 22 noiembrie 2025, Poliția Capitalei a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi fost agresate fizic într-un mijloc de transport în comun de către alte persoane. Cercetările au fost preluate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente. Din datele și probele administrate a reieșit faptul că, la data de 22 noiembrie 2025, patru persoane, în timp ce se aflau într-un tramvai, ar fi agresat fizic trei minori, unul în vârstă de 16 ani și doi în vârstă de 15 ani, lovindu-i cu pumnii și picioarele la nivelul capului și corpului”, precizează Poliția Capitalei.

Cei patru agresori nu fuseseră identificaţi până în prezent, însă, în data de 15 ianuarie, poliţiştii au descins la domiciliile acestora din Bucureşti şi judeţul Ilfov.

„Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice”, transmite Poliția Capitalei.

