Acasă » Exclusiv » Dezvăluiri halucinante, făcute de soția lui Ionuț Frumușelu’: ”Mi-a spus să mă culc cu alt bărbat și să filmez! Am făcut-o!”

Dezvăluiri halucinante, făcute de soția lui Ionuț Frumușelu’: ”Mi-a spus să mă culc cu alt bărbat și să filmez! Am făcut-o!”

De: Cristian Blanuta 02/09/2025 | 23:40
Halucinante dezvăluirile pe care Simona Predescu le-a făcut pentru CANCAN.RO, în care fostul ei soț, Ionuț Frumușelu`, este pus la zid. Femeia, care a depus actele de divorț acum două săptămâni, după cum spune, îl acuză că a trimis-o să se culce cu bărbați și să filmeze scenele! A făcut-o o singură dată, iar acum regretă enorm. Mărturisește că este una dintre filmările cu care este șantajată. Și nu e totul, așa că rămâneți pe pagina noastră, pentru detaliile oferite în exclusivitate.

Povestea zbuciumată dintre Simona și Ionuț Frumușelu`, protejatul lui Dan Bursuc, a fost întoarsă pe toate părțile, iar în scenariu a intrat și Ionuț de la Moinești, ajuns pentru o perioadă în locuința celor doi. De amantlâc a acuzat-o Frumușelu`, numai că acum Simona a decis să spună tot adevărul. Și e halucinant ce povestește! Da, s-a culcat cu un bărbat, și nu e Ionuț de la Moinești, ci unul ”agățat” pe rețelele de socializare.

Simona a făcut dezvăluiri halucinante despre Ionuț Frumușelu

S-a filmat în ipostaze fierbinți, alături de un alt bărbat

Cum s-a întâmplat totul? Are cuvântul Simona Predescu, femeia care, spune ea, a făcut tot ce i-a cerut Frumușelu`, pentru a salva căsnicia.

”M-a filmat cu fantezii. Că să facem fantezii, zicea să salvăm relația, care cică nu prea mergea. Eu eram în stare de orice. Am crescut fără tată, iar pe copil îl iubesc mult. Și el știa cum să mă înmoaie, să mă șantajeze cu copilul. Pleca de acasă, se întorcea după două săptămâni și spunea că nu mai merge relația. Spunea că trebuie să ne îmbunătățim relația. Mi-a spus că s-a gândit să facem ceva. Și eu, ca să-l țin lângă mine, am acceptat. Mi-a zis să caut un bărbat și să mă culc cu el și să filmez totul! Mi-a zis că întâi să mă duc eu, să mă filmez și după merge si el cu mine. Am făcut-o, am filmat… După aia, eu am căzut rău în depresie”, sunt primele dezvăluiri ale Simonei.

Apoi, tânăra a intrat în detalii. Spune că este șantajată cu acea filmare, dar și cu unele mesaje.

”Mă punea să ies cu alți bărbați … După ce mă punea să-i caut și mă întreba dacă m-am mai dus, dacă am mai găsit, apoi mă făcea în toate felurile. Eu am mesaje cum mă trimite, cum îmi spune că-i place ce face, că-l excită. După ce am făcut chestia aia cu el și cu bărbatul acela, m-a călcat în picioare! Numai reproșuri au venit de la el. Că, de fapt, el a vrut să vadă dacă fac așa ceva!

Eu am fost cu un bărbat, pentru că Ionuț a vrut. Am filmat totul, ce am făcut acolo, și i le-am dat lui. Le are în telefon, acum. Mă șantajează.

Apoi, am mers și cu el și cu băiatul ăla. Și a vrut să filmeze, dar nu l-am lăsat eu. Și după, când a văzut că n-a filmat, zicea că, dacă nu merg cu el, înseamnă că m-am îndrăgostit de băiatul acela, că am o relație.

El știe foarte bine că am ajuns în fața garsonierei și i-am spus că, în fața lui, nu pot să fac treaba asta. Pe el nu-l interesa, însă. El voia doar să-și atingă scopul.

M-a distrus maxim! Mi-am dat seama târziu și m-am oprit. Și, de atunci, numai cuvinte grele mi-a adresat. Am mesajele cum mă trimetea să mă culc cu alți bărbați. El căuta femei și zicea că vrea să facă și el așa, dar se prefăcea că nu le găsește.

De când m-a bătut la piscină, cam două luni au trecut, atunci s-a rupt de tot relația. Acum două săptămâni am depus actele de divorț, am vorbit cu avocatul meu”, a povestit Simona, pentru CANCAN.RO.

Simona spune că intrat în depresie, din cauza lui Ionuț Frumușelu

Simona: ”N-am făcut nimic cu Ionuț de la Moinești!”

A ținut să clarifice și scandalul de amantlâc cu Ionuț de la Moinești, bărbatul pe care Frumușelu` l-a băgat în casa lor.

”Treaba cu Ionuț de la Moinești, cum l-a adus el în casă, mi l-a prezentat că-i vărul lui… A venit într-o seară, mi-a spus că ne prinde bine venirea vărului. I-am zis că mi-e frică de văr, ca dacă îmi face ceva!? Noi avem camere în casă, vedea tot, niciodată nu am făcut eu ceva cu ăla. Le-am zis să mergem la detectorul de minciuni toți trei, nu au vrut. Tot ce a spus el despre relația mea cu Ionuț de la Moinești sunt numai minciuni. El doar vrea să devină cunoscut.

Cei doi nu sunt certați, așa se prefac, dar vorbesc. Joacă teatru, e înțelegere între ei. Ionuț de la Moinești e bolnav, i-am găsit eu medicamentele, mi-a recunoscut și el. I-am crescut la mine în casă pe amândoi, mâncau numai… Îi plimbam pe amândoi, mergeau numai pe banii mei, la mare, la munte.

Frumușelu avea opt clase când l-am cunoscut și l-am ajutat cu școala. La fel și pe Ionuț de la Moinești”, a dezvăluit fosta soție a lui Ionuț Frumușelu`.

Ionuț Frumușelu nu are de gând să lase lucrurile așa
Ionuț Frumușelu a fost pus la zid de Simona, de care s-a separat acum mai bine de două luni (Foto: Instagram)

A vrut să-i ajungă pe Jador și pe Bogdan de la Ploiești

Simona a mai dezvăluit și ținta pe care o avea Ionuț Frumușelu`, de a deveni vedetă. Iar pentru a-și atinge obiectivul, acela de a fi la nivelul lui Bogdan de la Ploiești și Jador, ar fi pus în aplicare un plan în care soția și copilul erau excluși.

”A zis că nu trebuie să se pună pe net cu copilul și cu nevasta, că așa ajunge el ca Bogdan de la Ploiești și Jador! Pe internet, el nu posta cu mine, a postat la început, dar după aceea a șters tot ce era cu mine, zicea că trebuie să atragă fanele, ca să devină Jador sau Bogdan de la Ploiești. Că, dacă are familie, nu devine cunoscut. El nu știe cum să mai facă să atragă.

El îmi propunea mie să facem un show, și cu Ionuț de la Moinești… El e în stare de orice ca să devină cunoscut. Eu nu am vrut. M-a pus să fac multe chestii, iar acum mă șantajează cu ele. A filmat alea și acum mă șantajează.

A fost plecat la Costinești, zilele trecute, și îl sună copilul, îi dă vocale, că îi e dor de el. Mathias a început să aibă un comportament ciudat. A și leșina o dată, pentru că îi era dor de el. Ce credeți, mi-a spus că nu poate să vină pentru că are iubită. Era în mașină cu iubita lui. Copilul zice mereu: tati, tati… Dar el e absent!”, a încheiat Simona.

