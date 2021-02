Dida Drăgan, mărturii sincere despre starea de sănătate: “S-a zis că, de 14 ani, mă tot tratez de cancer”. Dezvăluirile dureroase despre fostul soț, Florin Ochescu, și Silvia Dumitrescu

În vârstă de 74 de ani, Dida Drăgan a acceptat să facă unele dezvăluiri despre cariera sa și, totodată, să aducă lămuriri în legătură cu unele experiențe pe care le-a avut în viața personală. Celebra cântăreață a vorbit despre episodul dureros în care fostul ei soț, Florin Ochescu, a decis să divorțeze și să se însoare cu Silvia Dumitrescu.

Dida Drăgan, mărturii sincere despre starea de sănătate

Supranumită “Vocea de flacără a rock-ului românesc”, Dida Drăgan a subliniat că este perfect sănătoasă și, deși, nu a mai apărut în lumina reflectoarelor de o vreme bună, ea nu renunță la muzică. Iar atunci când nu își ocupă timpul cu diferite piese, este alături de băiatul pe care îl are din mariajul cu fostul soț. Florin Ochescu Junior a moștenit de la tatăl său dragostea pentru chitară.

“Fraților, nu sunt bolnavă, sunt bine, nu renunț la scenă, până când plec pe câmpiile cerești, eu altceva n-am să fac! Eu fac vocalize, timp de oră, săptămânal, chiar și acum, când nu am concerte, muzica e un lucru greu, e un dar de la Dumnezeu, de care trebuie să avem mare grijă. S-a spus că, de 14 ani, mă tot tratez de cancer, de unde această știre lansată de oameni răi? Eu nu prea acord interviuri, așa că se inventează tot felul de lucruri. Am lumea mea, unde e loc doar de fiul meu, de muzică și de cei câțiva prieteni”, a declarat cântăreața pentru playtech.ro.

Dida Drăgan, dezvăluiri despre relația fostului soț cu Silvia Dumitrescu

În cadrul interviului oferit de curând, Dida Drăgan a atins și un alt subiect sensibil: divorțul de chitaristul Florin Ochescu. Ea a subliniat că Silvia Dumitrescu nu i-a furat soțul, ci că artistul a ales-o pe aceasta.

“Știu că se spune că ea mi-ar fi furat bărbatul pe Florin Ochescu. El este tatăl băiatul meu, este un tată implicat, am rămas în relații bune. Fiul nostru este traducător, a studiat în Elveția, dar s-a întors în România, păcat că nu continuă activitatea noastră muzicală, este tare talentat, ne-a moștenit. Nu Silvia Dumitrescu mi-a furat bărbatul, Florin Ochescu a ales-o, eu am rămas cu copilul nostru, de doar trei ani. Care e problema? Eu nu o să acuz niciodată pe nimeni, ce a fost, a fost!”, a precizat celebra artistă, potrivit sursei citată mai sus.

Florin Ochescu Junior are 37 de ani și se înțelege foarte bine cu fratele său vitreg; Iulian se numește fiul pe care chitaristul Florin Ochescu cu îndrăgita artistă Silvia Dumitrescu.

Dida Drăgan, printre vedetele care s-au luptat cu boala secolului: “Am avut nenumărate depresii”

“Am avut nenumărate depresii, dar sunt o mare credincioasă. Dumnezeu nu m-a lăsat! Niciodată nu mi-a fost uşor. Trebuie să recunosc, am vrut să-mi iau viaţa de mai multe ori. Unul dintre momente a fost atunci când m-au acuzat pentru ce nu am făcut. Am fost acuzată de misticism, când am luat premiu cu piesa «Reaprindeţi candela». Mergeam la biserică. Dar întotdeauna cineva m-a ţinut în picioare, acela a fost copilul meu”, a povestit Dida Drăgan într-un interviu mai vechi oferit la Antena 1.