Dieta cu care Vali Vijelie a slăbit 9 kg: „Sunt atent, că văd că nu mă mai încap costumele”

De: Alina Drăgan 16/01/2026 | 06:20
Dieta cu care Vali Vijelie a slăbit 9 kg /Foto: Facebook
După o viață petrecută pe scenă, cu nopți nedormite, program neregulat și mese pe apucate, Vali Vijelie a schimbat macazul. De o bună perioadă, acesta este mult mai atent la alimentația sa, iar în urmă cu ceva timp a reușit chiar să dea jos aproape 10 kilograme. Cum a reușit manelistul să slăbească?

Pentru că ajunsese la un număr supărător de kilograme, Vali Vijelie s-a pus pe treabă și a intrat la dietă. A reușit să slăbească 9 kilograme și a dezvăluit și metoda prin care a ajuns la acest rezultat. Pentru a fi în formă, manelistul a decis să adopte un stil de viață sănătos, iar primul lucru pe care l-a modificat a fost alimentația.

Anul trecut, Vali Vijelie a decis că este momentul să intră la dietă. Și-a dorit să slăbească „de focul hainelor”, căci semnalul de alarmă a fost atunci când costumele nu l-au mai cuprins. Nu a stat mult pe gânduri și s-a pus pe treabă. Deși este un pofticios, a reușit să se înfrâneze.

„Ea da (n.r. Georgiana Lobonț), iar eu am răbdat. Să fiu sincer, dacă mă trezesc din somn, nu mai sunt atent la ce mănânc, aș mânca și un om. Sunt atent la ce mănânc, pentru că după o vârstă nu mai dai așa repede jos, și mai ales, sunt atent că văd că nu mă mai încap costumele.

Am slăbit de focul la haine, nu am dat jos mult, cam 8-9 kilograme. Eu pot da jos mai mult, însă spun oamenii că sunt bolnav, după aceea. Înainte dacă erai slabă, oamenii spuneau că o duci rău, dacă erai puțin mai plinuță așa, spuneau că ești bine. Acum este invers, toate fetele vor să fie slăbuțe. Fiți așa cum dă Dumnezeu. Mănânc de toate, la orice ce oră. Îți dai seama când sunt pe scenă..”, a declarat Vali Vijelie.

Însă, deși spune că atunci când merge la cântări nu mai ține cont de nimic, colega de breaslă l-a contrazis pe artist și i-a dat în vileag și secretul. Se pare că Vali Vijeli a reușit să slăbească datorită unui program alimentar echilibrat. Iar chiar și atunci când se află în deplasări, șoferul are grijă se îi procure mese și gustări sănătoase.

„Măi, spune adevărul! Spune că tot timpul șoferul tău este cu merele, nucile, migdale, după el. Tot felul de bunătăți, gustărele. Pot confirma acest lucru, pentru că ne-am întâlnit de nenumărate ori. Mesele lui nu sunt atât de consistente, deoarece el este sătul de la migdale, nuci”, a spus Georgiana Lobonț.

Foto: Facebook

