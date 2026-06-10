Doliu în fotbalul românesc. A murit Petru Cadar

Fotbalul brașovean traversează unul dintre cele mai triste momente din ultimii ani, după dispariția lui Petru Cadar, una dintre figurile emblematice ale generațiilor care au scris istorie pentru Steagul Roșu Brașov. Fostul jucător a încetat din viață la vârsta de 77 de ani, după ce în ultimele zile fusese internat în stare gravă.

Numele lui Petru Cadar rămâne strâns legat de una dintre cele mai importante perioade din istoria fotbalului brașovean. Timp de 11 ani a îmbrăcat tricoul formației Steagul Roșu Brașov, club pentru care a adunat 250 de partide oficiale și a marcat 14 goluri. Dintre aceste apariții, 188 au fost în prima divizie a fotbalului românesc, competiție în care și-a câștigat reputația de jucător devotat și extrem de apreciat de suporteri.

A murit Petru Cadar

Cariera sa s-a desfășurat într-o perioadă în care fotbalul românesc traversa una dintre cele mai competitive etape ale sale, iar Steagul Roșu Brașov reușea să se impună ca o prezență constantă și respectată în elită. Cadar a fost parte din generația care a contribuit la consolidarea imaginii clubului atât pe plan intern, cât și în competițiile europene.

Unul dintre cele mai memorabile momente din activitatea sa de fotbalist a fost legat de confruntarea istorică dintre Steagul Roșu Brașov și Beșiktaș Istanbul, disputată în Cupa UEFA. Meciul retur, jucat la Brașov pe 2 octombrie 1974, avea să intre definitiv în istoria clubului și a fotbalului românesc.

După înfrângerea cu 2-0 suferită în prima manșă din Turcia, șansele brașovenilor la calificare păreau reduse. În fața unui stadion plin și a unui public care a sperat până în ultimele minute, formația brașoveană a reușit să întoarcă soarta calificării într-un final dramatic. Petru Cadar a fost omul care a reaprins speranțele în minutul 88, când a înscris golul care a dus scorul la 1-0 și a declanșat entuziasmul în tribune. În prelungiri, Steagul Roșu a mai punctat de două ori și a obținut o calificare rămasă până astăzi printre cele mai spectaculoase performanțe europene ale clubului.

După încheierea carierei de jucător, Petru Cadar a rămas aproape de fotbal și a continuat să activeze în diferite roluri. A fost arbitru, apoi antrenor și observator, contribuind timp de mai multe decenii la dezvoltarea și susținerea fenomenului fotbalistic.

Experiența sa s-a extins și peste hotare, unde a pregătit echipe din Liban în două mandate diferite. În România, a activat pe banca tehnică a mai multor formații din județul Brașov, printre care Victoria Brașov, Torpedo Zărnești și Aripile Ghimbav, cluburi la care și-a pus amprenta prin experiența acumulată în anii petrecuți în fotbalul de performanță.

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