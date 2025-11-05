Acasă » Știri » Doliu în lumea muzicii! Cântărețul a murit la 51 de ani

05/11/2025
Doliu în lumea muzicii / Sursa foto: Shutterstock

Doliu în lumea muzicii, după ce un rapper cunoscut la nivel internațional a murit la vârsta de 51 de ani, pe data pe 1 noiembrie 2025. El a suferit un anevrism cerebral în Las Vegas, la scurt timp după un eveniment important la care a participat. Vestea tragică a fost confirmată și de fiul său care a povestit ce i s-a întâmplat cântărețului. 

Young Bleed (născut Glenn Reid Clifton Jr.) s-a născut în Louisiana și a murit la vârsta de 51 de ani, în urma unui anevrism cerebral suferit în Las Vegas. Întreaga comunitate de rap suferă după decesul cântărețului care a avut loc în urmă cu cinci zile, pe 1 noiembrie 2025. El s-a remarcat în anii ’90, odată cu succesul piesei „How You Do That”, iar de-a lungul carierei sale a lansat nouă albume de studio.

Tragedia a avut loc la doar câteva zile după ce artistul a participat la mult așteptata confruntare Verzuz dintre No Limit Records și Cash Money Records,  un eveniment ce a reunit două dintre cele mai influente echipe din istoria rapului louisianez. El a fost transportat de urgență la spital cu doar câteva zile înainte de a muri, după ce s-a prăbușit în Las Vegas.

Vestea morții sale a fost confirmată de fiul său cel mare, Ty Gee Ramon Clifton, care a publicat luni seară (4 noiembrie) un mesaj video emoționant pe rețelele sociale.

Sursa foto: Youtube

Fiul rapperului, mesaj emoționant pentru tatăl său

Fiul artistului, Ty’Gee Ramon, a vorbit deschis despre ultimele momente din viața lui Young Bleed, dorind să clarifice zvonurile și să ofere adevărul din interiorul familiei. El a explicat că problemele de sănătate ale tatălui său nu erau un secret, însă nimic nu a anunțat tragedia care avea să urmeze. El îi mulțumește pentru tot sprijinul oferit de-a lungul vieții și este pregătit să ducă moștenirea mai departe, ca să îi păstreze amintirea vie.

„Tatăl meu, ca majoritatea pe măsură ce îmbătrânești, avea tensiune arterială crescută. Își lua medicamentele și făcea ce face ca vedetele, așa că nu prea multe. După marea lui petrecere de la Verzuz, a mers la o petrecere de după eveniment și acolo totul a cam luat amploare. Am vrut să lămurim lucrurile și să-i anunț pe oameni, pentru că oamenii credeau că e o problemă mai profundă, dar nu, a fost mai degrabă un lucru natural care i s-a întâmplat asta. După ce s-a prăbușit, a trecut de la anevrism, de la sângerare, la creier. (…)

Încă nu știu cum să accept asta, e încă atât de ireal. Îl iubesc pe tipul ăsta, tot ce sunt eu este el. M-a învățat totul. Nu m-a tratat niciodată ca pe un copil, nici măcar când eram copil, a revărsat întotdeauna atât de multă viață în mine. Așa că voi prelua sarcina și voi continua de unde a rămas el. Mă voi asigura că moștenirea lui rămâne vie, iar asta prin noi toți.”, a transmis Ty’Gee Ramon

