Acasă » Știri » Doliu în sport. A murit Ioan Crâsnic, antrenorul român cu 8 Olimpiade la activ

Doliu în sport. A murit Ioan Crâsnic, antrenorul român cu 8 Olimpiade la activ

De: David Ioan 17/01/2026 | 22:18
Doliu în sport. A murit Ioan Crâsnic, antrenorul român cu 8 Olimpiade la activ
Doliu în sport. A murit Ioan Crâsnic, antrenorul român cu 8 Olimpiade la activ. Foto: Fcaebook

Moartea lui Ioan Crâsnic, singurul antrenor român care a participat la opt ediții ale Jocurilor Olimpice, marchează dispariția uneia dintre cele mai importante figuri ale luptelor românești.

Federația Română de Lupte a anunțat trecerea sa în neființă, subliniind rolul esențial pe care l-a avut în formarea generațiilor de sportivi și în obținerea unor rezultate istorice pentru România.

Ioan Crâsnic, antrenorul român cu 8 Olimpiade la activ s-a stins din viaţă

În comunicatul oficial, instituția a transmis un mesaj de regret profund:

„Federația Română de Lupte anunță cu profund regret trecerea în neființă a Maestrului Crâsnic Ioan, antrenor emerit, care timp de peste 30 de ani a activat ca antrenor al Lotului Național în cadrul Federației Române de Lupte. A fost un adevărat promotor al luptelor libere și un mentor pentru generații de sportivi, aducând luptelor din România un palmares impresionant”.

De asemenea, federația a precizat și detaliile legate de ceremonia funerară:

„Înmormântarea va avea loc duminică, 18 ianuarie, la ora 12:00, la Cimitirul Bellu Ortodox. Corpul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox începând de mâine, 17 ianuarie. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei si apropiaților!”.

Originar din Caraș-Severin, Ioan Crâsnic a început să practice luptele la Timișoara, iar în 1949 a câștigat primul său titlu național. A repetat performanța în următorii trei ani, iar în 1952 a ajuns în finala unui concurs între țările blocului comunist, unde a fost învins de maghiarul Iosif Gal.

Lumea sportului este în doliu

Deși a fost unul dintre cei mai valoroși sportivi ai generației sale, Crâsnic nu a participat la Jocurile Olimpice ca luptător. Antrenorul a explicat acest lucru prin contextul politic al vremii.

„Din cauza politicii unora dintre rudele mele, care erau împotriva regimului de atunci. Eu nu făceam politică, doar sport”, declara Ioan Cârsnic.

Cariera sa de antrenor a început la Jocurile Olimpice de la Roma din 1960, unde a obținut prima medalie de aur prin Dumitru Pârvulescu, la categoria 52 kg. La edițiile de la Tokyo și Ciudad de Mexico, sportivii pregătiți de el – Pârvulescu, Cernea, Bularcă și Martinescu – au urcat pe podium.

Lumea sportului este în doliu după moartea lui Ioan Cârsnic. Foto: Facebook

Apogeul activității sale tehnice a fost la Munchen, în 1972, când România a câștigat două medalii de aur prin Nicolae Martinescu (98 kg) și Gheorghe Berceanu (48 kg).

„I-am cunoscut pe toți marii luptători ai României, i-am pregătit pe toți campionii olimpici. Dar cei mai talentați au fost Gheorghe Berceanu și Nicolae Martinescu, «Piticu» și «Martin» cel mare”, relata Ioan Crâsnic.

La aceeași ediție, antrenorul a fost martor la atentatul terorist asupra delegației Israelului, cazată vizavi de lotul României. Crâsnic a participat la toate edițiile olimpice până în 1992, cu excepția celei din 1988, când a lipsit din cauza unei intervenții chirurgicale, ratând astfel singura medalie de aur a luptătorilor români din anii ’80, obținută de Ioan Grigoraș.

După Barcelona 1992, colaborarea cu lotul României s-a încheiat, însă expertiza sa a fost solicitată de Federația Marocană de Lupte. A acceptat oferta după discuții cu Regele Hassan al II-lea, iar la Jocurile Olimpice de la Atlanta 1996 sportivii marocani au obținut clasări pe locurile 7 și 8, performanțe apreciate în contextul nivelului delegației.

CITEŞTE ŞI: Fostul președinte al clubului unde a activat Adrian Mutu, împușcat mortal! Tragedia a avut loc chiar la înmormântarea mamei sale

Primele informații din ancheta morții lui Alain Orsoni, fostul președinte al lui Adi Mutu. Ce au aflat polițiștii despre criminal

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„The Bride!” (2026) – Frankenstein renaște din nou. Maggie Gyllenhaal rescrie mitul cu Christian Bale și Jessie Buckley
Știri
„The Bride!” (2026) – Frankenstein renaște din nou. Maggie Gyllenhaal rescrie mitul cu Christian Bale și Jessie Buckley
Tragedie în lumea filmului. O vedetă a fost ucisă la 33 de ani, în plină stradă
Știri
Tragedie în lumea filmului. O vedetă a fost ucisă la 33 de ani, în plină stradă
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state UE. De la 1 iunie 2026, le crește la 25%
Gandul.ro
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Detaliul care l-a convins pe un bărbat să-și părăsească țara și să se mute în Spania: „Cu 1.000 de euro pe lună trăiești ca un rege”
Adevarul
Detaliul care l-a convins pe un bărbat să-și părăsească țara și să se...
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Digi24
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul...
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Franța experimentează noi arme și soluții anti-drone pe baza lecțiilor din Ucraina
go4it.ro
Franța experimentează noi arme și soluții anti-drone pe baza lecțiilor din Ucraina
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state UE. De la 1 iunie 2026, le crește la 25%
Gandul.ro
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state UE. De...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 18 ianuarie 2026. Zodia care decide să își schimbe complet viața, după o perioadă grea
Horoscop 18 ianuarie 2026. Zodia care decide să își schimbe complet viața, după o perioadă grea
Codin Maticiuc, confesiuni rare despre familie: „Cea mai grea în rolul de tată este neputința”
Codin Maticiuc, confesiuni rare despre familie: „Cea mai grea în rolul de tată este neputința”
„The Bride!” (2026) – Frankenstein renaște din nou. Maggie Gyllenhaal rescrie mitul cu Christian ...
„The Bride!” (2026) – Frankenstein renaște din nou. Maggie Gyllenhaal rescrie mitul cu Christian Bale și Jessie Buckley
Tragedie în lumea filmului. O vedetă a fost ucisă la 33 de ani, în plină stradă
Tragedie în lumea filmului. O vedetă a fost ucisă la 33 de ani, în plină stradă
Amendă de radar pentru iubirea interzisă din showbizul românesc. Fotografia rară care spune totul ...
Amendă de radar pentru iubirea interzisă din showbizul românesc. Fotografia rară care spune totul despre povestea celor doi
Țările care rezistă unui război nuclear și foametei globale. Ce șanse are România?
Țările care rezistă unui război nuclear și foametei globale. Ce șanse are România?
Vezi toate știrile
×