Doliu în sport. A murit Ioan Crâsnic, antrenorul român cu 8 Olimpiade la activ

Moartea lui Ioan Crâsnic, singurul antrenor român care a participat la opt ediții ale Jocurilor Olimpice, marchează dispariția uneia dintre cele mai importante figuri ale luptelor românești.

Federația Română de Lupte a anunțat trecerea sa în neființă, subliniind rolul esențial pe care l-a avut în formarea generațiilor de sportivi și în obținerea unor rezultate istorice pentru România.

Ioan Crâsnic, antrenorul român cu 8 Olimpiade la activ s-a stins din viaţă

În comunicatul oficial, instituția a transmis un mesaj de regret profund:

„Federația Română de Lupte anunță cu profund regret trecerea în neființă a Maestrului Crâsnic Ioan, antrenor emerit, care timp de peste 30 de ani a activat ca antrenor al Lotului Național în cadrul Federației Române de Lupte. A fost un adevărat promotor al luptelor libere și un mentor pentru generații de sportivi, aducând luptelor din România un palmares impresionant”.

De asemenea, federația a precizat și detaliile legate de ceremonia funerară:

„Înmormântarea va avea loc duminică, 18 ianuarie, la ora 12:00, la Cimitirul Bellu Ortodox. Corpul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox începând de mâine, 17 ianuarie. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei si apropiaților!”.

Originar din Caraș-Severin, Ioan Crâsnic a început să practice luptele la Timișoara, iar în 1949 a câștigat primul său titlu național. A repetat performanța în următorii trei ani, iar în 1952 a ajuns în finala unui concurs între țările blocului comunist, unde a fost învins de maghiarul Iosif Gal.

Lumea sportului este în doliu

Deși a fost unul dintre cei mai valoroși sportivi ai generației sale, Crâsnic nu a participat la Jocurile Olimpice ca luptător. Antrenorul a explicat acest lucru prin contextul politic al vremii.

„Din cauza politicii unora dintre rudele mele, care erau împotriva regimului de atunci. Eu nu făceam politică, doar sport”, declara Ioan Cârsnic.

Cariera sa de antrenor a început la Jocurile Olimpice de la Roma din 1960, unde a obținut prima medalie de aur prin Dumitru Pârvulescu, la categoria 52 kg. La edițiile de la Tokyo și Ciudad de Mexico, sportivii pregătiți de el – Pârvulescu, Cernea, Bularcă și Martinescu – au urcat pe podium.

Apogeul activității sale tehnice a fost la Munchen, în 1972, când România a câștigat două medalii de aur prin Nicolae Martinescu (98 kg) și Gheorghe Berceanu (48 kg).

„I-am cunoscut pe toți marii luptători ai României, i-am pregătit pe toți campionii olimpici. Dar cei mai talentați au fost Gheorghe Berceanu și Nicolae Martinescu, «Piticu» și «Martin» cel mare”, relata Ioan Crâsnic.

La aceeași ediție, antrenorul a fost martor la atentatul terorist asupra delegației Israelului, cazată vizavi de lotul României. Crâsnic a participat la toate edițiile olimpice până în 1992, cu excepția celei din 1988, când a lipsit din cauza unei intervenții chirurgicale, ratând astfel singura medalie de aur a luptătorilor români din anii ’80, obținută de Ioan Grigoraș.

După Barcelona 1992, colaborarea cu lotul României s-a încheiat, însă expertiza sa a fost solicitată de Federația Marocană de Lupte. A acceptat oferta după discuții cu Regele Hassan al II-lea, iar la Jocurile Olimpice de la Atlanta 1996 sportivii marocani au obținut clasări pe locurile 7 și 8, performanțe apreciate în contextul nivelului delegației.

