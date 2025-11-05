Acasă » Știri » Doliu în sport! Daniel Muraretu, fostul campion la haltere, a murit

De: Irina Vlad 05/11/2025 | 13:41
Daniel Muraretu avea 63 de ani/ sursă foto: social media

Lumea sportului din România a mai pierdut o legendă! Daniel Muraretu, multiplu campion la haltere, s-a stins din viață ls vârsta de 63 de ani. 

Originar din Galați, Daniel Muraretu a practicat halterele la Școala Sportivă și mai târziu, la Clubul Sportiv Rapid București, fiind campion național la juniori și seniori. Licențiat în Educație Fizică și Sport și în Psihologie, fostul sportiv rămâne în memoria celor care l-au cunoscut, apreciat și iubit ca fiind un cadru didactic dedicat, titular al disciplinelor culturism, haltere, antrenor și arbitru național.

Daniel Muraretu a împlinit anul acesta 63 de ani. În memoria lui Daniel Muraretu, anunțul trist a fost făcut public de către reprezentanții Federației Române de Haltere, care au transmis un mesaj

”L-am pierdut pe prietenul și colegul nostru Daniel Constantin Muraretu. Originar din Galați, a practicat halterele la Școala Sportivă și, mai târziu, la Clubul Sportiv Rapid București, sub coordonarea antrenorului Gheorghe Gospodinov, fiind campion național la juniori și seniori.

Licențiat în Educație Fizică și Sport și în Psihologie, lectorul universitar. Dr. Daniel Muraretu a fost un cadru didactic apreciat și dedicat, titular al disciplinelor haltere, culturism și fitness, antrenor și arbitru național. A fost un coleg bun și mereu dornic să ofere ajutor și să se implice în activitățile noastre.

Daniel împlinise anul acesta 63 de ani. Federația Română de Haltere transmite sincere condoleanțe familiei și celor dragi. Dumnezeu să te odihnească în pace, Profesore”, a transmis Federația Română de Haltere.

